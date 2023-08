L’ouragan Hilary se précipite vers le Mexique et déclenche une veille de tempête tropicale en Californie

L’ouragan de catégorie 4 Hilary s’est précipité vendredi vers la péninsule mexicaine de Basse-Californie, a annoncé une agence gouvernementale américaine, alors qu’elle émettait une veille de tempête tropicale pour la Californie et avertissait d’inondations potentiellement mortelles et peut-être catastrophiques.

Le National Hurricane Center (NHC) des États-Unis s’attend à ce que la puissante tempête s’approche de la station balnéaire populaire de Cabo San Lucas au Mexique d’ici tard vendredi, bien qu’elle devrait s’affaiblir avant de frapper la côte ouest des États-Unis ce week-end, apportant néanmoins des pluies dangereuses.

« Des inondations potentiellement mortelles et potentiellement catastrophiques sont probables dans une grande partie de la Basse-Californie et du sud de la Californie ce week-end et au début de la semaine prochaine », a déclaré l’agence basée à Miami dans son dernier avis.

La péninsule mexicaine de Basse-Californie s’étend sur deux États.

La plus septentrionale a annulé vendredi les activités publiques non essentielles, y compris les cours scolaires jusqu’à lundi, et les autorités de la deuxième ville du Mexique, Tijuana, ont exhorté les habitants des zones à haut risque à se déplacer vers des abris temporaires.

Vendredi, des travailleurs d’une station balnéaire de l’État de Basse-Californie au Mexique déplacent des meubles, avant l’arrivée de l’ouragan Hilary. (Alfredo Estrella/AFP/Getty Images)

Dans l’État du sud de la péninsule, les autorités ont reporté un match de baseball local et annoncé que les ports seraient fermés jusqu’à vendredi soir.

« Sans être alarmistes, nous devons tous prendre des précautions et faire le plein d’eau et de produits de première nécessité chez nous, sans recourir à l’achat de panique », a déclaré le gouverneur de l’État.

Le directeur adjoint du NHC, Jamie Rhome, a mis en garde contre les risques d’inondation de San Diego à Los Angeles et Las Vegas, avec des risques particulièrement élevés autour de la région de Palm Springs alors que la tempête frappe à la fin du week-end.

« Si vous avez des plans pour le week-end, il est probablement temps de commencer à modifier ces plans », a-t-il déclaré.

Bien que les eaux froides au large de la côte californienne affaiblissent généralement les ouragans et les tempêtes tropicales, Rhome a déclaré que « ce système devrait conserver sa force car il se déplacera rapidement ».

Mise à niveau du jour au lendemain

Hilary se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à près de 19 km/h, avec des vents maximums soutenus de près de 215 km/h, après avoir été mis à niveau en catégorie 4 pendant la nuit, a-t-il déclaré.

Un homme passe devant des sacs de sable placés pour protéger les maisons en bord de mer à Seal Beach, en Californie, vendredi, avant l’arrivée présumée de l’ouragan Hilary. (Frédéric J. Brown/AFP/Getty Images)

Rhome a déclaré que la Californie et le sud du Nevada étaient confrontés à des risques d’inondations graves causées par jusqu’à 25,4 centimètres de précipitations, tandis que l’agence a averti qu’une onde de tempête pourrait provoquer des inondations côtières et des vagues destructrices le long de la péninsule mexicaine de Basse-Californie.

De fortes pluies devraient frapper la Californie, le Nevada et l’Arizona voisin à la suite d’une vague de chaleur estivale record.

Phoenix a enduré pendant un mois des températures dépassant 43 ° C tout au long du mois de juillet, selon le service météorologique national américain, piégé sous un «dôme de chaleur» d’air stagnant.

Dans le désert californien de la Vallée de la Mort, les températures ont atteint 53 °C à la mi-juillet, parmi les températures les plus élevées enregistrées sur Terre au cours des 90 dernières années, tandis que des dizaines de millions d’Américains ont été mis sous alerte à la chaleur.

Avant la vague de chaleur, une douzaine de rivières atmosphériques avaient battu le sud de la Californie, sa côte centrale et son cœur agricole, provoquant des inondations, des glissements de terrain et des fermetures de routes alors que les autorités ordonnaient à des milliers d’évacuer.