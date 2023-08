L’ouragan Hilary menace des inondations « catastrophiques et mortelles » au Mexique et en Californie

CABO SAN LUCAS, Mexique (AP) – L’ouragan Hilary s’est dirigé samedi vers la Basse-Californie du Mexique alors que le National Hurricane Center des États-Unis prévoyait des « inondations catastrophiques et potentiellement mortelles » pour la péninsule et le sud-ouest des États-Unis, où il était prévu qu’il traverse le frontière comme une tempête tropicale dimanche.

Des fonctionnaires aussi loin au nord que Los Angeles se sont précipités pour sortir les sans-abri des rues, mettre en place des abris et se préparer aux évacuations.

Hilary devrait pénétrer dans la péninsule mexicaine de Baja samedi soir, puis remonter vers le nord et entrer dans les livres d’histoire en tant que première tempête tropicale à frapper le sud de la Californie en 84 ans.

Le National Hurricane Center des États-Unis a émis des avertissements de tempête tropicale et d’inondation potentielle pour une large bande du sud de la Californie, de la côte du Pacifique aux montagnes intérieures et aux déserts. Les responsables ont parlé de plans d’évacuation pour l’île de Catalina en Californie.

« Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous – je me connais particulièrement – n’aurait jamais pensé que je serais ici pour parler d’un ouragan ou d’une tempête tropicale », a déclaré Janice Hahn, présidente du conseil de surveillance du comté de Los Angeles.

Après avoir rapidement gagné en puissance tôt vendredi, Hilary a ralenti un peu plus tard dans la journée mais est resté un ouragan majeur de catégorie 3 tôt samedi avec des vents maximums soutenus de 125 mph (205 km/h), contre 145 mph (230 km/h).

Tôt samedi, la tempête était centrée à environ 235 miles (375 kilomètres) à l’ouest de la pointe sud de la péninsule de Baja. Il se déplaçait vers le nord-nord-ouest à 16 mph (26 km/h) et devait tourner davantage vers le nord et prendre de la vitesse.

La dernière piste de prévision indiquait qu’Hilary toucherait terre le long d’une zone peu peuplée de la péninsule de Baja à un point situé à environ 200 miles (330 kilomètres) au sud de la ville portuaire d’Ensenada dans le Pacifique.

Il devrait ensuite continuer vers le nord jusqu’à la péninsule, faisant craindre que ses fortes pluies ne provoquent de dangereuses inondations dans la ville frontalière de Tijuana, où de nombreuses maisons de la ville de 1,9 million d’habitants s’accrochent de manière précaire à des collines escarpées.

Le maire de Montserrat Caballero Ramirez a déclaré que la ville installait quatre abris dans les zones à haut risque et avertissait les personnes dans les zones à risque.

« Nous sommes une ville vulnérable étant sur l’une des frontières les plus visitées au monde et à cause de notre paysage », a-t-elle déclaré.

L’inquiétude grandissait également aux États-Unis.

Le National Park Service a fermé le parc national de Joshua Tree et la réserve nationale de Mojave pour empêcher les gens de se retrouver bloqués au milieu des inondations. Des villes de la région, y compris en Arizona, offraient des sacs de sable pour protéger les propriétés contre les inondations. La Major League Baseball a reporté trois matchs du dimanche dans le sud de la Californie, les déplaçant au samedi dans le cadre de doubles fractionnés,

Les adjoints du département du shérif de Los Angeles ont pris la route pour exhorter les sans-abri vivant dans les lits des rivières à chercher un abri. Les autorités de la ville organisaient de la nourriture, des lits et des abris pour les personnes qui en avaient besoin.

SpaceX a retardé le lancement d’une fusée transportant un satellite depuis une base sur la côte centrale de la Californie jusqu’à au moins lundi. La société a déclaré que les conditions dans le Pacifique pourraient rendre difficile pour un navire de récupérer le propulseur de fusée.

Le président Joe Biden a déclaré que l’Agence fédérale de gestion des urgences avait prépositionné du personnel et des fournitures dans la région.

« J’exhorte tout le monde, tout le monde sur le chemin de cette tempête, à prendre des précautions et à écouter les conseils des autorités nationales et locales », a déclaré Biden aux journalistes vendredi à Camp David, où il rencontre les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud.

Les autorités du sud de la Californie renforçaient les bermes de sable, construites pour protéger les communautés côtières basses contre les vagues hivernales, comme à Huntington Beach, qui se fait appeler « Surf City USA ».

À Newport Beach, à proximité, Tanner Atkinson a attendu dans une file de véhicules des sacs de sable gratuits à un point de distribution de la ville.

« Je veux dire que beaucoup de gens ici sont excités parce que les vagues vont devenir assez lourdes », a déclaré Atkinson. « Mais je veux dire, il va pleuvoir, donc généralement il y a des inondations et des glissements de terrain et des choses comme ça. »

Certaines écoles de Cabo San Lucas étaient en cours de préparation en tant qu’abris temporaires, et à La Paz, la capitale pittoresque de l’État de Baja California Sur sur la mer de Cortez, la police patrouillait sur les plages fermées pour empêcher les nageurs d’accéder aux vagues agitées. Des écoles ont été fermées dans cinq municipalités.

Il était de plus en plus probable qu’Hilary atteindrait la Californie dimanche alors qu’elle était encore sous l’effet d’une tempête tropicale, bien que des pluies généralisées devraient commencer dès samedi, a déclaré le bureau du National Weather Service à San Diego.

Les responsables de l’ouragan ont déclaré que la tempête pourrait apporter de fortes pluies dans le sud-ouest des États-Unis, déversant de 3 à 6 pouces (8 à 15 centimètres) par endroits, avec des quantités isolées allant jusqu’à 10 pouces (25 centimètres), dans certaines parties du sud de la Californie et du sud du Nevada. .

« Deux à trois pouces de précipitations dans le sud de la Californie, c’est du jamais vu » à cette période de l’année, a déclaré Kristen Corbosiero, scientifique de l’atmosphère à l’Université d’Albany, spécialisée dans les ouragans du Pacifique. « C’est toute une quantité de pluie d’été et d’automne qui arrive probablement en 6 à 12 heures. »

La région pourrait faire face à des pluies d’une fois par siècle et il y a de fortes chances que le Nevada bat son record de précipitations de tous les temps, a déclaré le météorologue Jeff Masters de Yale Climate Connections et un ancien météorologue gouvernemental des ouragans en vol.