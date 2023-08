L’ouragan Hilary est la dernière des conditions météorologiques inhabituelles de la Californie

Au cours d’un été d’événements météorologiques extrêmes, l’ouragan Hilary est un autre événement atypique – une tempête tropicale qui se dirige vers la côte ouest des États-Unis.

Ce que cela signifiera probablement pour le sud de la Californie et le sud-ouest, ce sont de fortes inondations potentielles – et même des inondations soudaines – avec jusqu’à sept pouces de pluie prévus dans certaines régions et la force des tempêtes tropicales. vent jusqu’à 73 mph lorsqu’il se déplace sur la terre.

Bien que la Californie ait déjà connu des ouragans, c’est extrêmement rare car les flux d’eau froide de l’Alaska font généralement de la côte du Pacifique un environnement inadapté pour eux, qui dépendent de températures de surface de l’eau supérieures à 26 degrés Celsius pour se former et devenir puissantes. Hilary, une tempête de catégorie 4 à partir de samedi après-midi, devrait toucher terre dimanche matin, probablement dans le nord du Mexique autour de la Basse-Californie, selon le National Hurricane Center.

Alors que les habitants de la côte sud-est – en particulier en Floride jusqu’aux Carolines et le long de la côte du golfe du Mexique – connaissent probablement bien la préparation des ouragans et vivent dans des États dotés d’infrastructures résistantes aux tempêtes, ce n’est pas le cas pour le sud de la Californie. et des parties du sud-ouest où l’ouragan devrait frapper. Bien que Hilary devrait s’affaiblir alors qu’il se dirige vers le nord et touche terre, il pourrait encore apporter plusieurs pouces de pluie – jusqu’à dix pouces sont prévus dans certaines régions – et des vents violents.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a publié vendredi un communiqué de presse décrivant la préparation du gouvernement à la tempête et exhortant les Californiens du Sud à se préparer au « cyclone tropical le plus humide de l’histoire de l’État et à la toute première veille de tempête tropicale émise pour la Californie ». Selon Axios, 43 millions de personnes en Californie et au Mexique sont sous avertissement de tempête tropicale et 27 millions sous avertissement de crue soudaine, dans une zone s’étendant jusqu’à l’Idaho.

La Californie a déjà eu une année extrêmement humide, bien que cela ne soit pas lié au développement et au parcours inhabituel d’Hilary. Trente et une rivières atmosphériques ont frappé la Californie l’hiver dernier et ce printemps, beaucoup d’entre elles assez fortes. Les rivières atmosphériques de Californie fournissent une grande partie des précipitations de l’État, à la fois sous forme de pluie et de chutes de neige, qui s’accumulent à haute altitude sous forme de neige et fondent pendant les mois les plus chauds.

Mais les rivières atmosphériques de cette année ont été sévères à la fois en intensité et en durée, effaçant certaines restrictions à la sécheresse, mais provoquant également des inondations dévastatrices et des chutes de neige record.

Ils étaient également concentrés sur la côte centrale de la Californie et dans le sud de la Californie, où Hilary devrait également frapper. « C’est là que nous voyons vraiment beaucoup de nos plus grandes anomalies en termes de précipitations globales », a déclaré à LA Horaires en avril. « Cette année, la côte centrale a connu quatre rivières atmosphériques fortes, où il y en a généralement moins de deux en moyenne. »

Bien que Hilary n’aura pas la puissance de nombreux ouragans sur les côtes est et du golfe comme Ida en 2021 et Ian en 2022, il a toujours un potentiel destructeur. La quantité de précipitations dans des endroits généralement arides provoquera probablement des crues soudaines, des glissements de terrain et des glissements de terrain – ce qui pourrait être particulièrement dangereux avec l’ajout de débris provenant des récentes saisons d’incendies de forêt, rapporte Axios.

Hilary est inhabituelle, mais cela ne présage pas nécessairement des choses à venir

Bien que la trajectoire de l’ouragan Hilary soit étrange, elle n’est pas sans précédent, comme l’a dit Paul Miller, professeur adjoint au Département d’océanographie et des sciences côtières de la Louisiana State University à Vox dans une interview.

« C’est certainement inhabituel », a déclaré Miller. « Il y a cependant un précédent historique à cela – c’est le genre de chose qui s’est déjà produite. Nous pouvons citer des exemples de notre vie, mais c’est certainement inhabituel.

L’ouragan Nora a touché le sud-ouest américain depuis l’océan Pacifique en 1997, et Lester en 1992 avant cela. Pourtant, souligne Miller, « nous regardons 25 ans depuis la dernière fois que nous pouvons signaler un cas similaire. »

Bien que de nombreux événements climatiques inhabituels ou extrêmes soient liés au changement climatique, il n’y a pas grand-chose pour relier directement la croissance et le cheminement d’Hilary au phénomène. Des températures plus élevées à la surface de l’eau pourraient expliquer une partie de la force de la tempête, mais « rien dans ce qui se passe en ce moment ne me fait penser que le changement climatique est si dramatique que le sud de la Californie est maintenant dans le collimateur des systèmes tropicaux », a déclaré Miller.

Le Pacifique oriental a sa propre saison des ouragans. Elle est plus longue que la saison des ouragans de l’Atlantique, commençant le 15 mars et se terminant le 30 novembre. Comme l’a rapporté le New York Times samedi, la saison a été active dans le Pacifique oriental, bien qu’aucune des tempêtes sont venus aussi loin à l’ouest que Hilary. « Nous ne parlons généralement pas autant des tempêtes dans le Pacifique oriental parce qu’elles ont tendance à avoir moins d’impact sur la terre », bien que ce ne soit pas toujours le cas, a déclaré Miller. Des tempêtes comme l’ouragan Dora, par exemple, se sont propagées beaucoup plus à l’ouest, ajoutant aux vents violents qui ont contribué à la propagation de l’incendie meurtrier à Maui.

Le chemin d’Hilary est lié à deux facteurs météorologiques spécifiques, a déclaré Miller à Vox, notamment un dôme de chaleur au-dessus du centre des États-Unis. Bien que les températures chaudes et le dôme de chaleur décrit par Miller n’aient pas provoqué la formation d’Hilary – cela s’est produit à des milliers de kilomètres dans le Pacifique oriental – cela aide à déterminer le chemin d’Hilary.

L’air à haute pression se déplace dans le sens des aiguilles d’une montre, a expliqué Miller, agissant comme un tapis roulant amenant Hilary sur la côte ouest et vers la Californie et le Nevada. Un creux dans un courant-jet au-dessus de la Californie « saisit également Hilary et la tire vers le nord », a-t-il dit, tout en contribuant à provoquer les précipitations de la tempête.

Les vents forts sont une autre préoccupation pour ceux qui se trouvent dans et autour de la trajectoire de l’ouragan. « D’une manière générale, les vents les plus forts s’accrocheront au côté droit de l’ouragan », a déclaré Miller. « Donc, si cette même tempête frappait [North Carolina’s] Outer Banks ou quelque chose comme ça, les vents les plus forts seraient au-dessus de l’océan », au lieu d’une zone peuplée comme San Diego.

Samedi après-midi, Hilary n’avait pas encore touché terre et s’affaiblissait alors qu’il se dirigeait vers le nord – tout comme les experts s’y attendaient. Mais comme pour tout événement météorologique majeur, il y a encore des inconnues, a déclaré Miller. « La plus grande question à partir de maintenant sera de savoir où il touche terre. »