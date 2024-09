L’ouragan Helene n’est pas le seul responsable du désordre du calendrier Mets-Braves

La Ligue majeure de baseball n’a pas attendu l’ouragan Helene pour interrompre ce qui s’annonce comme deux fantastiques courses pour la wild-card. Mais la ligue n’est pas irréprochable en évitant le pire scénario annoncé mercredi : la possibilité que les Braves d’Atlanta et les Mets de New York jouent un programme double lundi, la veille du début des séries éliminatoires.

Les répercussions du report annoncé des matchs de mercredi et jeudi, une série qui pourrait décider de la saison des deux équipes, sont énormes. Les inconvénients compétitifs de jouer 18 manches avant une série Wild Card ne peuvent être surestimés. (Mais si, d’une manière ou d’une autre, l’un ou les deux matchs ne sont pas nécessaires, ils ne seront pas joués.)

Cela aurait-il pu être évité ?

Peut être.

La MLB a le pouvoir de forcer la logistique, de forcer les deux équipes à jouer quand et où elle le souhaite, tant que le syndicat est d’accord. Mais traditionnellement, elle a essayé d’apaiser les deux équipes et, dans ce cas, c’était impossible. La tempête qui devait paralyser Atlanta pendant deux jours a été précédée par la tempête parfaite d’événements qui ont fait de cette situation un casse-tête de taille pour la ligue.

Le match de jeudi est une reprise d’un match du 10 avril qui a été reporté après que les Mets se soient préparés avant le match et se soient entraînés au bâton et qu’ils n’aient pas voulu revenir plus tôt et perdre un jour de congé. Ils ont donc demandé à la MLB d’ajouter le match à cette série de septembre, non seulement en raison d’une attente inhabituellement longue pour un match de rattrapage, mais aussi en raison d’un calendrier plus équilibré dans lequel les équipes de division s’affrontent moins, ce qui complique les possibilités de reprogrammation. (Les Braves ont accepté la proposition.)

À tous nos fans à travers le pays des Braves qui seront touchés par l’ouragan Helene, restez en sécurité. pic.twitter.com/AZ99CPQ7BJ — Braves d’Atlanta (@Braves) 25 septembre 2024

Les Mets n’auraient probablement pas été désireux de déplacer le match de jeudi à lundi dernier, un autre jour de repos partagé entre les deux clubs, car ils sortaient d’un match dimanche soir.

Les Braves étaient inquiets de la foule à guichets fermés attendue, et plus tôt dans la semaine, les prévisions météorologiques avaient laissé penser que le match de mercredi pourrait avoir lieu, une possibilité qui s’est éloignée à mesure que les prévisions météorologiques se sont dégradées. Mardi, lorsque la ligue a envisagé un changement d’heure, les prévisions semblaient meilleures dans la soirée. Il a commencé à pleuvoir peu après midi mercredi à Atlanta, et avancer l’heure de début du match n’aurait eu que peu d’importance, à moins que les deux équipes ne s’entendent sur un début matinal sans précédent. (La MLB n’aime pas commencer des matchs qui ne vont probablement pas durer au moins cinq manches.)

Les deux équipes, qui sont en lice mais n’ont pas encore décroché une place en séries éliminatoires, cherchaient en fin de compte leurs propres intérêts, ce qui ne devrait pas être une surprise. Ce qui fait débat, c’est de savoir si la ligue, qui a entamé des discussions avec les deux équipes lundi, aurait dû agir avec plus d’audace et forcer la série à se jouer sur un terrain neutre ou changer complètement le calendrier avec un match lundi et deux autres mardi. Peut-être.

D’un côté, les prévisions météo semblaient très différentes en début de semaine, et les trois parties pensaient que le match de mercredi ne poserait pas de problème. L’ouragan ne frappera Atlanta que jeudi, les écoles étant fermées jeudi et vendredi, et la possibilité d’un match de rattrapage – et non deux – semblait considérablement moins décourageante. La décision de changer la série aurait dû être prise dimanche au plus tard, alors qu’on ne savait même pas quelle serait la gravité de la tempête et si Atlanta serait sur sa trajectoire.

Il aurait été inédit – et aussi un cauchemar logistique – de décider plus tôt cette semaine de déplacer tout ou partie de la série vers un site neutre, ce qui aurait nécessité la participation et la proactivité des deux équipes, ce qui n’a pas été le cas. Pour une série aux enjeux importants, il est compréhensible que la ligue n’ait pas voulu mettre un terme à une série à guichets fermés très attendue.

Cela aurait mis en colère au moins une équipe, et probablement les deux, de modifier le déroulement de la série pour leur redonner le jour de repos de jeudi, d’autant plus qu’il était devenu clair pour toutes les personnes impliquées que jeudi ne serait pas possible. Mais alors que la saison régulière touche à sa fin et que de nombreuses équipes se battent pour leur survie en séries éliminatoires, il aurait peut-être été préférable dans ce cas de prévenir que guérir. Cela aurait peut-être nécessité de faire la chose désagréable et sans précédent, même si les deux équipes en étaient mécontentes, et de décider de passer à une série supérieure même si les prévisions météorologiques n’étaient pas claires.

Parce que le revers de la médaille est un cauchemar, et cela pourrait être encore plus compliqué si les Royals de Kansas City, qui espèrent une wild card en AL et qui doivent jouer à Atlanta ce week-end, ont des problèmes de voyage pour se qualifier. (S’ils ne peuvent pas jouer vendredi, ce serait presque certainement un match double samedi.)

Ces dernières années, la MLB a mis en place un calendrier dans lequel chaque équipe joue à la même heure le dimanche pour conclure la saison régulière. Cela crée de l’excitation, du suspense et vous pouvez faire valoir que cela égalise le champ concurrentiel autant que possible. Tout le monde peut recommencer lundi. À moins que vous ne soyez les Braves ou les Mets, qui pourraient envisager de remplir 18 manches pour se préparer à une série de Wild Card à quitte ou double qui pourrait commencer à l’extérieur.

Le seul espoir désormais, pour les deux équipes et la ligue, est que l’Arizona s’effondre et rende ces matchs suffisamment insignifiants pour qu’ils ne soient pas joués. (Il est largement admis que les deux équipes préféreraient un jour de repos plutôt que de jouer pour une simple place en playoffs.) L’alternative est mauvaise pour les Braves, mauvaise pour les Mets et tout simplement mauvaise pour le baseball.

(Photo : Kevin D. Liles / Atlanta Braves / Getty Images)