L’ouragan Helene menace de provoquer une onde de tempête « insurmontable » et d’énormes dégâts à l’intérieur des terres, préviennent les prévisionnistes

TALLAHASSEE, Floride — L’ouragan Helene, qui se déplace rapidement, avançait jeudi à travers le golfe du Mexique en direction de la Floride, menaçant de provoquer une onde de tempête « insurmontable » dans le nord-ouest de l’État ainsi que des vents violents, des pluies et des crues soudaines à des centaines de kilomètres à l’intérieur des terres dans une grande partie du sud-est des États-Unis, ont indiqué les prévisionnistes.

Helene devrait être un ouragan majeur, c’est-à-dire de catégorie 3 ou plus, lorsqu’il touchera terre sur la côte nord-ouest de la Floride jeudi soir. Jeudi matin, les avertissements d’ouragan et d’inondations soudaines s’étendaient bien au-delà de la côte jusqu’au centre-sud de la Géorgie. Les gouverneurs de Floride, de Géorgie et des Carolines ont tous déclaré l’état d’urgence dans leurs États.

Le service météorologique national de Tallahassee a prévu des ondes de tempête pouvant atteindre 6 mètres de hauteur et a averti qu’elles pourraient être particulièrement « catastrophiques et mortelles » dans la baie d’Apalachee en Floride. Il a ajouté que les vents violents et les fortes pluies présentaient également des risques.

« Si ces prévisions se réalisent, ce sera un cauchemar pour la baie d’Apalachee », a déclaré le bureau. « S’il vous plaît, s’il vous plaît, prenez au sérieux tout ordre d’évacuation ! »

À Crawfordville, plus à l’intérieur des terres et à environ 40 kilomètres au nord-ouest d’Apalachee Bay, Christine Nazworth a fait le plein d’eau en bouteille, de produits de boulangerie et de plats préparés dans un Walmart. Elle a déclaré que sa famille resterait à l’abri sur place, malgré l’ordre d’évacuation obligatoire émis par le comté de Wakulla.

« J’ai prié », dit-elle. « Seigneur, aie pitié de nous. Et de tous ceux qui pourraient se trouver sur son chemin. »

Le comté de Wakulla a été l’un des nombreux à émettre des ordres d’évacuation. Le long de la côte du golfe de Floride, les districts scolaires et plusieurs universités ont annulé les cours.

Jeudi matin, Helene se trouvait à environ 680 kilomètres au sud-ouest de Tampa et se déplaçait vers le nord à 15 km/h avec des vents soutenus de 137 km/h. Les météorologues ont déclaré qu’il devrait devenir un ouragan majeur de catégorie 3 ou plus, ce qui signifie que les vents pourraient atteindre 177 km/h.

Bien qu’Helene faiblisse probablement à mesure qu’elle se déplace vers l’intérieur des terres, sa « vitesse de progression rapide permettra à des vents forts et destructeurs, en particulier en rafales, de pénétrer bien à l’intérieur des terres dans le sud-est des États-Unis », y compris dans le sud des Appalaches, a déclaré le National Hurricane Center. Le centre a émis des avertissements de tempête tropicale de moindre ampleur jusqu’en Caroline du Nord et a averti qu’une grande partie de la région pourrait connaître des pannes de courant prolongées, des chutes d’arbres et des inondations dangereuses.

La tempête Helene a submergé mercredi certaines parties de la péninsule du Yucatan au Mexique, inondant les rues et renversant des arbres alors qu’elle passait au large et effleurait la station balnéaire de Cancun.

La tempête s’est formée mardi dans la mer des Caraïbes. À Cuba, le gouvernement a coupé préventivement le courant dans certaines communautés alors que des vagues atteignant 5 mètres de haut s’abattaient sur la baie de Cortes. Et aux îles Caïmans, les écoles ont fermé et les habitants ont pompé l’eau des maisons inondées.

La pluie tombait déjà régulièrement à Atlanta mercredi soir, alors que les clients vidaient les rayons d’eau d’un supermarché Kroger à l’est du centre-ville. Le service météorologique national d’Atlanta a émis des avertissements de crues soudaines pour une grande partie de l’État.

Charles McComb a déclaré qu’il avait encore du mal à croire que le cyclone Helene aurait un impact sérieux sur la ville, située à plus de 400 kilomètres au nord du golfe du Mexique. « Ce serait vraiment unique qu’il frappe si loin à l’intérieur des terres », a déclaré Charles en achetant de l’eau, du pain et de la charcuterie.

Il craignait cependant de perdre de l’électricité.

« Je vis dans une région où il n’en faut pas beaucoup pour qu’il y ait une coupure de courant », a-t-il déclaré.

Selon Phil Klotzbach, chercheur en ouragans à l’Université d’État du Colorado, Helene devrait être l’une des tempêtes les plus importantes en termes d’ampleur depuis des années à frapper la région. Selon lui, depuis 1988, seuls trois ouragans du Golfe ont été plus gros que la taille prévue d’Helene : Irma en 2017, Wilma en 2005 et Opal en 1995.

Les régions situées à 160 kilomètres au nord de la frontière entre la Géorgie et la Floride peuvent s’attendre à des conditions météorologiques favorables aux ouragans. Plus de la moitié des districts scolaires publics de Géorgie et plusieurs universités ont annulé leurs cours.

Pour Atlanta, Helene pourrait être la pire catastrophe survenue sur une grande ville de l’intérieur du Sud depuis 35 ans, a déclaré Marshall Shepherd, professeur de météorologie à l’Université de Géorgie.

Des glissements de terrain étaient possibles dans le sud des Appalaches, et des précipitations étaient attendues jusqu’au Tennessee, au Kentucky et dans l’Indiana.

Les autorités fédérales ont déployé des générateurs, de la nourriture et de l’eau, ainsi que des équipes de recherche et de sauvetage et de rétablissement du courant.

Helene est la huitième tempête nommée de la saison des ouragans de l’Atlantique, qui a débuté le 1er juin. La National Oceanic and Atmospheric Administration a prédit une saison des ouragans de l’Atlantique supérieure à la moyenne cette année. en raison des températures record des océans.

La tempête tropicale Isaac s’est formée mercredi dans l’Atlantique et devrait se renforcer en se déplaçant vers l’est en pleine mer, devenant peut-être un ouragan d’ici la fin de la semaine, selon les prévisionnistes. Isaac se trouvait à environ 1 115 kilomètres au nord-est des Bermudes avec des vents soutenus de 85 km/h, selon le Centre national des ouragans américain de Miami, qui a déclaré que ses vagues et ses vents pourraient affecter certaines parties des Bermudes et éventuellement les Açores d’ici le week-end.

Dans le Pacifique, ancien ouragan John L’ouragan s’est transformé mercredi en tempête tropicale et s’est renforcé alors qu’il menaçait certaines zones de la côte ouest du Mexique. Les autorités ont émis des avertissements d’ouragan pour le sud-ouest du Mexique.

La tempête John a frappé la côte sud du Pacifique du pays lundi soir, tuant au moins deux personnes, déclenchant des glissements de terrain et endommageant des maisons et des arbres. est devenu un ouragan de catégorie 3 En quelques heures, il a touché terre à l’est d’Acapulco. Il est réapparu au-dessus de l’océan après s’être affaibli à l’intérieur des terres.

___

Hollingsworth a réalisé son reportage depuis Mission, au Kansas. Les journalistes de l’Associated Press Seth Borenstein à New York ; Jeff Amy à Atlanta ; Danica Coto à San Juan, à Porto Rico ; Andrea Rodríguez à La Havane ; Mark Stevenson et María Verza à Mexico ; Claire Rush à Portland, dans l’Oregon ; et Kate Payne à Crawfordville, en Floride, ont contribué à ce reportage.