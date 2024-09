L’ouragan Hélène fait près de 100 morts ; certaines parties de la Caroline du Nord en ruines

Une crise s’est déclarée dans l’ouest de la Caroline du Nord alors que les autorités se sont engagées lundi à fournir davantage d’eau, de nourriture et d’autres fournitures aux zones frappées par les inondations, dépourvues d’électricité et de services cellulaires, quelques jours après que l’ouragan Helene a dévasté le sud-est des États-Unis. Le bilan de la tempête approche la centaine de morts.

Au moins 91 personnes ont été tuées dans plusieurs États. Un comté de Caroline du Nord qui comprend la ville montagneuse d’Asheville a signalé 30 personnes tuées.

Le gouverneur Roy Cooper a prédit que le bilan augmenterait à mesure que les sauveteurs et autres secouristes atteindraient des zones isolées par des routes effondrées, des infrastructures défaillantes et des inondations généralisées.

Les fournitures étaient acheminées par avion vers la région autour d’Asheville. La directrice du comté de Buncombe, Avril Pinder, a promis qu’elle fournirait de la nourriture et de l’eau à la ville d’ici lundi, quatre jours après qu’Helene ait touché terre dans la région de Big Bend en Floride, en tant qu’ouragan de catégorie 4.

Une femme et son chien se promènent dimanche dans le village de Biltmore, en Caroline du Nord, à la suite de l’ouragan Helene. (Sean Rayford/Getty Images)

« Nous vous entendons. Nous avons besoin de nourriture et d’eau », a déclaré Pinder lors d’un appel aux journalistes dimanche.

« Mon équipe a fait toutes les demandes de soutien possibles à l’État et nous avons travaillé avec toutes les organisations qui nous ont contacté. Ce que je vous promets, c’est que nous sommes très proches. »

Les responsables ont averti que la reconstruction après la perte généralisée de maisons et de propriétés serait longue et difficile. La tempête a bouleversé la vie dans tout le sud-est. Des décès ont également été signalés en Floride, en Géorgie, en Caroline du Sud et en Virginie.

« Je tiens à rappeler à tous les habitants de la Caroline du Nord que les conditions sur le terrain restent extrêmement dangereuses, même si les inondations se poursuivent et qu’elles continueront de reculer », a déclaré dimanche le directeur de la gestion des urgences de Caroline du Nord, William Ray-North.

Une vue par drone montre une partie des dégâts causés par la tempête à Asheville, en Caroline du Nord, dimanche. (Marco Bello/Reuters)

Les routes sont endommagées, les lignes électriques sont coupées et le sol est instable. Les rivières des montagnes sont gonflées par la pluie et les eaux de crue pourraient mettre du temps à se dissiper, a-t-il déclaré.

« Nous avons demandé aux gens de ne pas s’aventurer dans les zones touchées par la tempête, que ce soit pour vérifier leurs propriétés, leurs proches ou simplement pour faire du tourisme », a déclaré Ray-North.

« En plus de vous mettre en danger, vous pourriez également gêner les secouristes ou les équipes de réparation. »

Cooper a imploré les habitants de l’ouest de la Caroline du Nord d’éviter de voyager, à la fois pour leur propre sécurité et pour garder les routes dégagées pour les véhicules d’urgence. Plus de 50 équipes de recherche réparties dans toute la région à la recherche des personnes bloquées.

Un effort de sauvetage a consisté à sauver 41 personnes au nord d’Asheville. Une autre mission visait à sauver un seul bébé. Les équipes ont trouvé des personnes grâce à des appels au 911 et à des messages sur les réseaux sociaux, a déclaré l’adjudant général de la Garde nationale de Caroline du Nord, Todd Hunt.

Biden visitera la région

Le président américain Joe Biden a qualifié dimanche soir l’impact de la tempête de » stupéfiant » et a déclaré qu’il se rendrait dans la région cette semaine à condition que cela ne perturbe pas les secours ou les travaux de récupération. Lors d’un bref échange avec des journalistes, il a déclaré que l’administration donnait aux États « tout ce dont nous disposons » pour les aider à répondre à la tempête.

Biden a également approuvé samedi une déclaration de catastrophe pour la Caroline du Nord, mettant ainsi un financement fédéral à la disposition des personnes touchées.

L’ouragan Hélène s’est abattu jeudi soir sur la région de Big Bend, en Floride, en tant qu’ouragan de catégorie 4 avec des vents de 225 km. Hélène, affaiblie, traversa rapidement la Géorgie, puis inonda les Carolines et le Tennessee de pluies torrentielles qui inondaient les ruisseaux et les rivières et mettaient à rude épreuve les barrages.

Il y a eu des centaines de sauvetages aquatiques, notamment dans le comté rural d’Unicoi, dans l’est du Tennessee, où des dizaines de patients et d’employés ont été évacués par hélicoptère depuis le toit d’un hôpital vendredi.

Les pannes de courant persistent

Plus de deux millions de propriétaires et autres clients des services publics étaient toujours privés d’électricité dimanche soir. La Caroline du Sud a connu le plus grand nombre de pannes et le gouverneur Henry McMaster a demandé de la patience pendant que les équipes faisaient face à de nombreux poteaux électriques cassés.

Les gens font la queue pour pomper de l’essence dimanche, à la suite de la tempête, à Fletcher, en Caroline du Nord. (Sean Rayford/Getty Images)

« Nous voulons que les gens restent calmes. L’aide est en route. Cela va simplement prendre du temps », a déclaré McMaster aux journalistes devant l’aéroport du comté d’Aiken.

La tempête a provoqué les pires inondations depuis un siècle en Caroline du Nord. Une communauté, Spruce Pine, a été inondée de plus de 61 centimètres de pluie entre mardi et samedi.

Implorant de l’aide avant que 3 ne se noient

Jessica Drye Turner, au Texas, avait supplié que quelqu’un sauve les membres de sa famille bloqués sur leur toit à Asheville au milieu de la montée des eaux de crue.

« Ils surveillent les 18 roues et les voitures qui passent », a écrit Turner dans un message urgent sur Facebook vendredi.

Mais dans un message de suivi samedi, Turner a déclaré que l’aide n’était pas arrivée à temps pour sauver ses parents, tous deux âgés de 70 ans, ainsi que son neveu de six ans. Le toit s’est effondré et les trois se sont noyés.

« Je ne peux pas exprimer avec des mots le chagrin, le chagrin et la dévastation que mes sœurs et moi traversons », a-t-elle écrit.

La tempête a détruit ce bureau de FedEx à Biltmore Village, un quartier de la ville d’Asheville en Caroline du Nord. (Reuters)

L’État envoyait de l’eau et d’autres articles vers le comté de Buncombe et Asheville, mais des coulées de boue bloquant l’Interstate 40 et d’autres autoroutes ont empêché l’approvisionnement. Les réserves d’eau du comté se trouvaient de l’autre côté de la rivière Swannanoa, loin de l’endroit où vivent la plupart des 270 000 habitants du comté de Buncombe, ont indiqué les responsables.

Les forces de l’ordre prévoyaient d’envoyer des agents dans des endroits où il y avait encore de l’eau, de la nourriture ou du gaz en raison de rapports faisant état de disputes et de menaces de violence, a déclaré le shérif du comté.

L’administratrice de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), Deanne Criswell, a visité le sud de la Géorgie dimanche et prévoyait de se rendre en Caroline du Nord lundi.

« Il s’agit toujours d’une mission de recherche et de sauvetage très active » dans l’ouest de la Caroline du Nord, a déclaré Criswell. « Et nous savons que de nombreuses communautés sont isolées simplement à cause de la géographie » des montagnes, où les dégâts causés aux routes et aux ponts ont isolé certaines zones.

Les fouilles de la Floride frappée par la tempête

À Big Bend, en Floride, certains ont perdu presque tout ce qu’ils possédaient. Les sanctuaires étant toujours sombres dimanche matin, certaines églises ont annulé les services réguliers tandis que d’autres, comme la Faith Baptist Church de Perry, ont choisi de prier à l’extérieur.

De l’eau stagnante et des débris d’arbres recouvrent toujours le terrain de la Faith Baptist Church. L’église a appelé les paroissiens à venir « prier pour notre communauté » dans un message publié sur la page Facebook de la congrégation.

REGARDER | Plusieurs États durement touchés par l’ouragan Hélène : L’ouragan Helene trace un chemin dévastateur dans le sud-est des États-Unis L’ouragan Hélène a tué des dizaines de personnes et laissé des millions de personnes sans électricité dans plusieurs États américains.



« Nous avons l’électricité. Nous n’avons pas d’électricité », a déclaré Marie Ruttinger, paroissienne de l’église catholique de l’Immaculée Conception. « Notre Dieu a du pouvoir. C’est sûr. »

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a déclaré samedi qu’il semblait « qu’une bombe ait explosé » après avoir observé depuis les airs des maisons éclatées et des autoroutes couvertes de débris.

Dans l’est de la Géorgie, près de la frontière avec la Caroline du Sud, les autorités ont informé dimanche matin les habitants d’Augusta que le service d’eau serait coupé pendant 24 à 48 heures dans la ville et dans les environs du comté de Richmond.

Un communiqué de presse indique que les déchets et les débris de la tempête « ont bloqué notre capacité à pomper de l’eau ». Les fonctionnaires distribuaient de l’eau en bouteille.

Avec au moins 25 morts en Caroline du Sud, Helene a été le cyclone tropical le plus meurtrier pour l’État depuis l’ouragan Hugo qui a touché terre au nord de Charleston en 1989, tuant 35 personnes. Moody’s Analytics a déclaré s’attendre à des dommages matériels compris entre 15 et 26 milliards de dollars américains.