L’ouragan Hélène était plus humide et plus venteux en raison du changement climatique, selon un rapport – et la même chose s’attend à Milton

Alors que l’ouragan Milton se dirige vers la côte ouest de la Floride, un nouveau rapport estime à quel point les vents et les pluies de l’ouragan Helene ont été plus intenses en raison du changement climatique. Les scientifiques à l’origine de la recherche ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que Milton se comporte de la même manière et que la situation serait probablement pire également en raison du changement climatique.

Le rapport, publié mercredi à minuit, émane du groupe World Weather Attribution, un consortium de scientifiques qui analyse les conditions météorologiques extrêmes et est considéré comme une autorité de premier plan pour déterminer dans quelle mesure le changement climatique a influencé un événement particulier.

Les résultats indiquent que la vitesse des vents de l’ouragan Hélène était 11 % plus intense et que le total des précipitations était environ 10 % plus élevé en raison du changement climatique.

« Nous disposons désormais de toutes les recherches qui montrent ce lien très clair » entre le changement climatique et l’intensité des ouragans, a déclaré Friederike Otto, climatologue à l’Imperial College de Londres, qui a contribué à la nouvelle recherche. « Le plus grand danger est de ne pas faire le lien avec le changement climatique. »

Comme l’ouragan Hélène, l’ouragan Milton traverse un océan d’une chaleur record : les températures de surface de la mer dans le golfe du Mexique sont bien plus élevées que d’habitude, même à cette période de l’année. L’eau chaude agit comme un combustible pour ces tempêtes, les aidant à s’intensifier plus rapidement.

Les deux ouragans ont subi un processus connu sous le nom d’intensification rapide, dans lequel la vitesse des vents soutenus d’un ouragan augmente d’au moins 35 mph sur 24 heures. Le la tendance est devenue plus courante en raison du changement climatique.

Les températures de surface de la mer qui ont propulsé Hélène et Milton étaient 200 à 500 fois plus probables en raison du changement climatique, selon le rapport.

L’ouragan Helene touche terre dans le nord de la Floride

Lundi, Milton s’est transformé en l’un des cinq ouragans les plus violents jamais enregistrés, subissant une chute de pression spectaculaire au sein de son noyau.

« Cette tempête est absolument explosive », a déclaré Bernadette Woods Placky, météorologue en chef du groupe de recherche à but non lucratif Climate Central et co-auteur du nouveau rapport.

Les chercheurs ont combiné l’analyse statistique avec une modélisation météorologique détaillée et ont découvert que des ouragans aussi intenses que Hélène sont environ 2,5 fois plus probables en raison du changement climatique et de la pollution par les combustibles fossiles qui en est la cause.

Il s’agit du troisième et plus vaste rapport préliminaire reliant le changement climatique aux pluies intenses qui ont tué plus de 200 personnes après que l’ouragan Helene a touché terre le 26 septembre dans la région de Big Bend en Floride.

Les scientifiques de World Weather Attribution ont étudié les taux de précipitations pendant deux jours le long de la côte de Floride, où Hélène a frappé pour la première fois, et ont évalué les taux de précipitations sur trois jours dans les montagnes de six États voisins, dont la Caroline du Nord et le Tennessee.

Ils ont constaté que des précipitations totales aussi élevées sur les côtes étaient 40 % plus probables en raison du changement climatique et que des totaux aussi élevés à l’intérieur des terres étaient 70 % plus probables en raison du changement climatique.

Hélène a inondé certaines parties du sud des Appalaches avec plus de 2 pieds de pluie. Les eaux de crue ont emporté les maisons, emporté les autoroutes et coupé l’accès aux villes. Une grande partie du travail de rétablissement ne fait que commencer.

Structures endommagées dans le centre-ville de Chimney Rock, en Caroline du Nord, après le passage de l’ouragan Helene le 2 octobre.

Le groupe World Weather Attribution est une coalition de scientifiques qui publient des résultats rapides sur les phénomènes extrêmes, si et comment le changement climatique a influencé des événements particuliers. La nouvelle analyse a impliqué 21 chercheurs. Bien que le groupe utilise des méthodes évaluées par les pairs, ses travaux sont publiés avant une évaluation par les pairs traditionnelle, lorsque les événements sont récents et particulièrement dignes d’intérêt. Les travaux antérieurs sur l’attribution de la météo mondiale ont résisté à un examen plus approfondi de la part de scientifiques extérieurs et ont été publiés dans de grandes revues scientifiques.

Les nouveaux résultats s’alignent sur les deux analyses précédentes de l’influence du changement climatique sur l’ouragan Hélène, a déclaré Otto, bien que chaque rapport produise des chiffres différents parce que les différents chercheurs ont défini différemment les paramètres de leurs études et ont examiné différentes zones géographiques.

Les scientifiques du World Weather Attribution prévoient de réanalyser les chiffres sur Milton et de produire un nouveau rapport.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com