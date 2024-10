L’ouragan Hélène a bouleversé la saison des feuilles à Asheville : devriez-vous quand même planifier un voyage à l’automne ?

Asheville, en Caroline du Nord, et ses petites villes environnantes comptent parmi les destinations automnales les plus populaires du sud des Appalaches, attirant des visiteurs du monde entier. Connue comme le paradis des randonneurs, Asheville offre des vues imprenables sur les montagnes, une scène artistique colorée et des restaurants de classe mondiale. Ayant vécu dans la région pendant huit ans, j’ai pu constater par moi-même sa beauté, ce qui rend encore plus difficile l’observation des changements apportés par l’ouragan Hélène.

Fin septembre, la tempête a frappé durement l’ouest de la Caroline du Nord et l’est du Tennessee, provoquant la destruction dans les villes de montagne que les visiteurs adorent. Normalement, l’automne est la haute saison touristique de la Caroline occidentale, attirant les foules pour son feuillage brillant. Mais cette année, c’est différent. La grande question est : devriez-vous y aller cet automne ?

Ce n’est pas un simple oui ou non. La réponse dépend de l’emplacement, et il est essentiel de savoir quelles zones sont accessibles. Décomposons la situation, comment vous pouvez aider et si c’est le bon moment pour y aller.

Les conséquences de l’ouragan Hélène

L’ouragan Helene a frappé la côte de la Floride le 26 septembre et s’est déplacé vers le nord, provoquant des inondations et des dégâts généralisés dans l’est du Tennessee et l’ouest de la Caroline du Nord le 27 septembre.

Dans l’est du Tennessee, le barrage de Nolichucky a vu couler plus de 1,2 million de gallons d’eau par seconde pendant la tempête. Cela représente près de deux fois le débit quotidien des chutes du Niagara. Par quelques estimationsHélène a causé 47,5 milliards de dollars de dégâts dus au vent et aux inondations, un chiffre vraiment insondable.

« Ce n’est pas sûr d’être sur les routes », dit un journaliste Ellie Whittingtonqui vient du comté de Wilkes, en Caroline du Nord, me l’a récemment dit. « Il y a tellement de routes qui s’écartent, ou il y a des lignes électriques, et on ne les voit tout simplement pas. Il fait nuit de plus en plus tôt maintenant, vers 18h30.

Les zones que de nombreux voyageurs aiment visiter – accentuées par des rivières, des lacs et des routes de montagne pittoresques – ont été profondément touchées. Les communautés en sont encore aux premiers stades de la reprise, et presque toutes les entreprises locales ont du mal à se remettre sur pied.

Faut-il quand même visiter ?

Si possible, oui ! Le tourisme est un moteur clé de l’économie de la région, particulièrement à l’automne. Les destinations touristiques travaillent dur pour accueillir à nouveau les visiteurs alors que le spectacle du feuillage saisonnier des montagnes est encore devant nous. Actuellement, quelques endroits le long de la Blue Ridge Parkway sont ouverts afin que les observateurs de feuilles puissent admirer les couleurs à couper le souffle.

Avant de planifier votre voyage, recherchez les conditions actuelles. Certaines villes et régions restent dangereuses en raison des infrastructures endommagées, notamment des routes et des ponts. Conduire à travers les montagnes la nuit, en particulier, peut être dangereux en raison des travaux de réparation des routes en cours. La meilleure chose à faire est de suivre l’actualité locale grâce aux guides de voyage et aux blogueurs, ainsi qu’aux informations officielles des offices de tourisme.

Conseils pour visiter Asheville et la Caroline occidentale cet automne

Si vous envisagez de visiter Asheville et l’ouest de la Caroline cet automne, il est important de garder à l’esprit le rétablissement de la région après l’ouragan Helene. De nombreuses régions sont encore aux prises avec les conséquences de la tempête et la reprise est loin d’être achevée. Votre visite peut aider, mais il est important de respecter les défis auxquels les habitants sont confrontés.

Comprendre la situation actuelle

Par exemple, la ville d’Asheville n’a pas eu d’eau courante pendant des semaines. Et même si les services d’eau sont revenus, de nombreux habitants utilisent encore des douches éphémères en raison de la contamination résiduelle due aux inondations.

Vérifiez les conditions routières et les avertissements de sécurité avant de voyager

De nombreuses routes ont été gravement endommagées par les inondations, et les arbres tombés et les lignes électriques présentent des risques, surtout la nuit. Des tronçons de l’Interstate 40 – la principale autoroute reliant l’ouest de la Caroline du Nord et l’est du Tennessee – sont toujours impraticables ou complètement disparus. Planifiez soigneusement vos itinéraires et utilisez des ressources en temps réel comme NC POINT et TDOT pour vérifier les fermetures de routes et les mises à jour.

Confirmez quelles zones sont ouvertes aux visiteurs

Certaines villes sont encore en convalescence et ne sont pas prêtes pour le tourisme, alors vérifiez bien avant de partir. En plus des mises à jour officielles, des guides locaux et des créateurs de contenu tels que @Smoky.Mountain.Soul sur Instagram, publiez des informations en temps réel avec des conseils utiles sur la façon de visiter l’après-Hélène.

Aidez en faisant un don, en faisant du bénévolat et en achetant localement

L’ouest de la Caroline du Nord et l’est du Tennessee sont peut-être encore en train de se rétablir, mais de nombreuses entreprises locales étonnantes d’Asheville sont ouvertes et désireuses d’accueillir des visiteurs respectueux. Aujourd’hui plus que jamais, vos achats des Fêtes et votre mécénat peuvent faire une grande différence.

Sachez quelles attractions clés sont ouvertes ou fermées

En plus des villes et municipalités, vérifiez directement les attractions locales avant de vous y rendre. Par exemple, le fameux Promenade Blue Ridge est maintenant ouvert du kilomètre 0 au kilomètre 200,1 en Virginie, ainsi que du tronçon allant du kilomètre 285,5 (à Bamboo Gap) au kilomètre 305 (près de Beacon Heights) dans la région de Blowing Rock, en Caroline du Nord.

Ajustez vos attentes pour la saison des feuilles d’automne

Le feuillage n’est peut-être pas aussi éclatant en raison des dégâts causés par la tempête, mais il y a encore beaucoup à découvrir.

Ne traitez pas la destruction comme une attraction touristique

Oui, c’est incroyable. Non, il n’est pas acceptable de boucher les routes et de rester bouche bée devant les dégâts causés aux habitations et aux entreprises. Ne prenez pas de photos ou de vidéos de la destruction, sauf si vous avez une raison valable de le faire.

Vérifiez si votre logement est encore disponible

Certains hôtels, restaurants et magasins pourraient encore être touchés. Confirmez les réservations à l’avance et si elles sont fermées, envisagez quand même de payer votre séjour.

Soyez respectueux : les habitants traitent les traumatismes

N’oubliez pas que les résidents sont toujours confrontés aux conséquences émotionnelles et physiques de la catastrophe. Faites preuve d’empathie, de patience et de respect pour l’espace des gens pendant qu’ils traversent cette période de rétablissement difficile.

Whittington, qui se trouvait dans le comté de Wilkes avec sa famille à la suite de l’accident d’Hélène, a partagé un exemple déchirant qui souligne à quel point la dévastation a été réelle pour les gens : « Un bénévole m’a contacté il y a quelques jours, me disant qu’ils avaient besoin d’aide avec les cadavres. retrait », se souvient-elle. « On m’a demandé si je voulais aider à nettoyer les berges du ruisseau où je faisais du bénévolat. J’étais très hésitant. J’ai vu des voitures et des tondeuses à gazon renversées, et c’est un fait connu qu’il y a probablement des morceaux de corps.

Cela demande à beaucoup de nos villes touristiques de se remettre rapidement de la peur de l’eau contaminée, des personnes disparues et de la destruction d’espaces communautaires bien-aimés. Un créateur local commun comment elle a été klaxonnée pour avoir conduit lentement tout en étant frappée par le poids émotionnel de la situation. Une telle impatience ne devrait jamais être le cas. La dévastation est plus profonde que ce que l’on voit, et les habitants vivent quotidiennement avec ces dures réalités. Les visiteurs doivent aborder avec empathie et respect l’ampleur de ce que ces communautés endurent.

Pensez à visiter dans des semaines ou des mois

Même si l’attention des médias s’estompe, le besoin de soutien persiste, notamment pour l’agrotourisme, qui joue un rôle majeur dans l’économie de la région.

Comme l’a noté Whittington, « l’agrotourisme va certainement faire du mal, tout comme la culture des arbres de Noël ». Elle a expliqué que les visites de fermes locales, y compris les fermes d’arbres de Noël et d’alpagas, sont une expérience populaire dans la région de Boone et ses communautés environnantes comme Beech Mountain, Blowing Rock, Valle Crucis et Seven Devils Check out. cette liste d’expériences agrotouristiques autour des arbres de Noël et envisagez de faire une visite familiale en novembre et décembre.

Lorsque vous visitez, voyagez en pleine conscience. Suivez les directives locales et soyez conscient de la manière dont votre présence peut soutenir la reprise de la région.

Utilisez les ressources pour les mises à jour et l’assistance en temps réel

Pour les dernières mises à jour sur les conditions et les conseils aux voyageurs, voici une liste des offices de tourisme que vous pouvez suivre :

Offices du tourisme de l’ouest de la Caroline du Nord

Explorez Asheville

Site web: https://www.exploreasheville.com

Instagram : @exploreasheville Visiter la Caroline du Nord

Site web: https://www.visitnc.com

Instagram : @visitnc Association de la promenade Blue Ridge

Site web: https://www.blueridgeparkway.org

Instagram : @blueridgeparkway Hôte du High Country (Boone, Blowing Rock, Banner Elk)

Site web: https://highcountryhost.com

Instagram : @nc_highcountry Centre d’accueil des visiteurs d’Hendersonville

Site web: https://www.visithendersonvillenc.org

Instagram : @visit_hendersonville_nc Visitez Cherokee

Site web: https://visitcherokeenc.com

Instagram : @visitcherokeenc Visitez le domaine Biltmore d’Asheville

Site web: https://www.biltmore.com

Instagram : @biltmoreestate

Offices du tourisme de l’est du Tennessee

Visitez Knoxville

Site web: https://www.visitknoxville.com

Instagram : @visiterknoxville Découvrez Blount (Great Smoky Mountains, Townsend, Maryville)

Site web: https://www.smokymountains.org

Instagram : @peacefulsmokies Visitez Sévierville

Site web: https://www.visitsevierville.com

Instagram : @visitsevierville Département du tourisme de Pigeon Forge

Site web: https://www.mypigeonforge.com

Instagram : @mypigeonforge Visitez Gatlinburg

Site web: https://www.gatlinburg.com

Instagram : @visitgatlinburg Parc national des Great Smoky Mountains

Site Web : https://www.nps.gov/grsm/index.htm

Instagram : @greatsmokynps Société de tourisme de Chattanooga.

Site web: https://www.visitchattanooga.com

Instagram : @visitchatt