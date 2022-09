L’ouragan Fiona vise Porto Rico

LA HAVANE –

L’œil du nouvel ouragan Fiona s’est approché dimanche de la côte sud de Porto Rico, provoquant déjà une panne d’électricité à l’échelle de l’île et menaçant de déverser des niveaux de pluie “historiques”.

Les prévisionnistes ont déclaré que l’averse devrait produire des glissements de terrain et des inondations catastrophiques, avec jusqu’à 25 pouces (64 centimètres) possibles dans des zones isolées.

“Il est temps d’agir et de s’inquiéter”, a déclaré Nino Correa, commissaire à la gestion des urgences de Porto Rico.

Fiona était centrée à 25 miles (40 kilomètres) au sud-ouest de Ponce, Porto Rico, dimanche matin, et ses nuages ​​​​couvraient toute l’île. Il avait des vents maximums soutenus de 85 mph (140 km/h) et se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à 8 mph (13 km/h).

Des vents de force tempête tropicale se sont étendus jusqu’à 140 miles (220 kilomètres) du centre de Fiona.

Le président américain Joe Biden a déclaré l’état d’urgence sur le territoire américain alors que l’œil du cyclone s’approchait du coin sud-ouest de l’île.

Ouragan #Fiona Avis 17A : Eye of Fiona très près de la côte sud-ouest de Porto Rico. Inondations catastrophiques attendues à Porto Rico et en République dominicaine. https://t.co/tW4KeGe9uJ – Centre national des ouragans (@NHC_Atlantic) 18 septembre 2022





Le plus grand hôpital public de Porto Rico fonctionnait avec des générateurs et dans certains centres, ceux-ci étaient tombés en panne. Le secrétaire à la Santé, Carlos Mellado, a déclaré que les équipes travaillaient pour réparer les générateurs dès que possible au Comprehensive Cancer Center.

Fiona a frappé à peine deux jours avant l’anniversaire de l’ouragan Maria, une tempête dévastatrice de catégorie 4 qui a frappé le 20 septembre 2017, détruisant le réseau électrique de l’île et faisant près de 3 000 morts.

Plus de 3 000 maisons n’ont encore qu’une bâche bleue comme toit, et les infrastructures restent faibles.

Luma, la société qui exploite la transmission et la distribution d’électricité, avait mis en garde contre des “interruptions de service généralisées” et dimanche, le gouverneur a annoncé que tous les services d’électricité avaient été coupés.

“Je pense que nous tous, les Portoricains qui avons vécu à travers Maria, avons ce stress post-traumatique:” Que va-t-il se passer, combien de temps cela va-t-il durer et à quels besoins pourrions-nous faire face?”, A déclaré Danny Hernandez, qui travaille dans la capitale de San Juan, mais prévoyait de traverser la tempête avec ses parents et sa famille dans la ville occidentale de Mayaguez.

Il a dit que l’atmosphère était sombre au supermarché alors que lui et d’autres s’approvisionnaient avant que la tempête ne frappe.

“Après Maria, nous avons tous connu la pénurie dans une certaine mesure”, a-t-il déclaré.

La tempête devait frapper des villes et des villages le long de la côte sud de Porto Rico qui ne se sont pas encore complètement remis d’une série de violents tremblements de terre à partir de la fin de 2019.

Les autorités ont signalé plusieurs fermetures de routes à travers l’île alors que des arbres et de petits glissements de terrain bloquaient l’accès.

Plus de 640 personnes avec quelque 70 animaux de compagnie avaient cherché refuge à travers l’île samedi soir, la majorité d’entre elles sur la côte sud.

Le réseau électrique de Porto Rico a été rasé par l’ouragan Maria et reste fragile, la reconstruction n’ayant commencé que récemment. Les pannes sont quotidiennes.

Dans la ville d’El Combate, dans le sud-ouest du pays, le copropriétaire de l’hôtel, Tomas Rivera, s’est dit prêt mais inquiet de la quantité “énorme” de pluie à laquelle il s’attendait. Il a noté qu’un refuge faunique à proximité était étrangement calme.

“Il y a des milliers d’oiseaux ici, et on ne les voit nulle part”, a-t-il déclaré. “Même les oiseaux ont réalisé ce qui s’en vient, et ils se préparent.”

Rivera a déclaré que ses employés avaient amené des membres de sa famille alités à l’hôtel, où il avait fait le plein de diesel, d’essence, de nourriture, d’eau et de glace, compte tenu de la lenteur avec laquelle le gouvernement a réagi après l’ouragan Maria.

“Ce que nous avons fait, c’est nous préparer à dépendre le moins possible du gouvernement central”, a-t-il déclaré.

C’est un sentiment partagé par Ana Cordova, 70 ans, qui est arrivée samedi dans un refuge de la ville côtière nord de Loiza après avoir acheté beaucoup de nourriture et d’eau.

“Je ne leur fais pas confiance”, a-t-elle déclaré, faisant référence au gouvernement. “J’ai perdu confiance après ce qui s’est passé après l’ouragan Maria.”

Le gouverneur de Porto Rico, Pedro Pierluisi, a activé la Garde nationale à l’approche de la sixième tempête nommée de la saison des ouragans de l’Atlantique.

“Ce qui m’inquiète le plus, c’est la pluie”, a déclaré le prévisionniste Ernesto Morales du National Weather Service à San Juan.

Fiona devait laisser tomber 12 à 16 pouces (30 à 41 centimètres) de pluie sur l’est et le sud de Porto Rico, avec jusqu’à 25 pouces (64 centimètres) dans des endroits isolés. Morales a noté que l’ouragan Maria en 2017 avait déclenché 40 pouces (102 centimètres).

Le Service météorologique national a averti samedi soir que la rivière Blanco dans la ville côtière de Naguabo, au sud-est, avait déjà dépassé ses rives et a exhorté les personnes vivant à proximité à se déplacer immédiatement.

Pierluisi a annoncé dimanche que les écoles publiques et les agences gouvernementales resteraient fermées lundi.

Fiona devait balayer la République dominicaine lundi, puis le nord d’Haïti et les îles Turques et Caïques sous la menace de fortes pluies. Il pourrait menacer l’extrême sud des Bahamas mardi.

Un avertissement d’ouragan a été publié pour la côte est de la République dominicaine, de Cabo Caucedo à Cabo Frances Viejo.

Fiona a déjà battu les Caraïbes orientales, tuant un homme sur le territoire français de la Guadeloupe lorsque les inondations ont emporté sa maison, ont déclaré des responsables. La tempête a également endommagé des routes, déraciné des arbres et détruit au moins un pont.

Saint-Kitts-et-Nevis a également signalé des inondations et des arbres abattus, mais a annoncé que son aéroport international rouvrirait dimanche après-midi. Des dizaines de clients étaient toujours sans électricité ni eau, selon l’Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe.

Dans le Pacifique oriental, la tempête tropicale Madeline devait provoquer de fortes pluies et des inondations dans certaines parties du sud-ouest du Mexique. La tempête était centrée à environ 155 miles (245 kilomètres) au sud-sud-ouest de Cabo Corrientes dimanche matin, avec des vents maximums soutenus de 45 mph (75 km/h).