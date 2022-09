L’ouragan Fiona touche terre en République dominicaine

L’ouragan Fiona a touché terre en République dominicaine tôt lundi après avoir frappé Porto Rico avec de fortes pluies, des inondations potentiellement mortelles et une panne de courant dans toute l’île.

La tempête de catégorie 1 a débarqué près de Boca de Yuma à 3h30 du matin avec des vents maximums soutenus de 90 mph, a déclaré le National Hurricane Center.

Alors que la tempête se déplace lentement vers le nord-ouest, elle laisse encore tomber des pluies torrentielles sur Porto Rico, où plus de 1,4 million de personnes sont sans électricité.

Jusqu’à présent, au moins un décès a été signalé dans la ville fortement endommagée de Basse-Terre, la capitale du territoire français de la Guadeloupe, le vice-président de l’agence environnementale du territoire dit dimanche.

L’ouragan a touché terre sur la côte sud-ouest de Porto Rico dimanche après-midi, portant sur l’île avec des vents violents allant jusqu’à 75 milles à l’heure et apportant 6 à 24 pouces de pluie dans certaines régions d’ici la fin de la journée, selon le National Weather Service.

Fiona continuera à frapper Porto Rico et les parties orientales de la République dominicaine jusqu’à lundi. Les régions orientales de la République dominicaine pourraient également connaître des inondations ainsi que des glissements de terrain et des glissements de terrain dans les zones plus élevées, selon le centre des ouragans. Fiona pourrait apporter au total jusqu’à 30 pouces de précipitations à Porto Rico et jusqu’à 12 pouces dans l’est et le nord de la République dominicaine.

L’ouragan devrait se renforcer une fois passé au-dessus de la République dominicaine et devrait se déplacer vers les îles Turques et Caïques et les Bahamas lundi et mardi, selon le Centre national des ouragans. Les îles Turques et Caïques sont sous alerte d’ouragan et le sud des Bahamas est sous surveillance de tempête tropicale.

LUMA Energy, le principal service public d’électricité de Porto Rico, a déclaré dimanche dans un communiqué qu’il pourrait s’écouler des jours avant que le courant ne soit rétabli, ajoutant que “plusieurs pannes de lignes de transmission” contribuent à la panne. Le processus se fera “progressivement”, a déclaré le gouverneur Pedro Pierluisi dans un message Facebook.

Le site Web PowerOutage.us a signalé que toute l’île était sans électricité, tôt lundi matin, ajoutant que LUMA avait “réactivé certains circuits, mais les informations sont limitées et aucun chiffre sur le nombre de clients qui ont été restaurés”.

Les pannes de courant sont devenues une crise familière pour de nombreux habitants de Porto Rico. Il y a à peine cinq mois, les habitants ont connu une autre panne d’électricité à l’échelle de l’île après qu’un incendie s’est déclaré dans une centrale électrique.

Certaines parties de l’île portent encore les cicatrices de l’ouragan Maria, qui a dévasté Porto Rico il y a presque exactement cinq ans. Après que l’ouragan Maria ait infligé des dommages catastrophiques aux infrastructures du territoire, il a fallu près d’un an pour que le courant soit rétabli sur l’île.

Samuel Rivera et sa mère Lourdes Rodriguez ont vécu sans électricité pendant environ un an après que Maria a frappé, a déclaré Rivera à Layla Santiago de CNN. Dimanche matin, ils ont de nouveau perdu le pouvoir, évoquant des craintes similaires à celles qu’ils avaient il y a cinq ans.

Ils ont dit qu’ils craignaient également qu’une rivière à proximité ne déborde et que les arbres entourant leur maison ne soient abattus par les vents puissants.

Alors que l’ouragan Fiona touchait terre dimanche, la majeure partie de Porto Rico était sous le coup d’un avertissement d’inondation soudaine en prévision de l’averse écrasante. Le Service météorologique national de San Juan a mis en garde contre des conditions d’inondation “catastrophiques” et potentiellement mortelles.

Une vidéo de l’inondation dangereuse montre que les eaux tumultueuses effacent facilement un pont, emportant sa structure en aval. Une autre prise par Samuel De Jesús dépeint une scène dans la ville d’Arecibo alors que la pluie tombe en nappes, ajoutant aux eaux rapides dépassant de gros véhicules de construction et des arbres entiers.

De nombreuses rivières du côté est de l’île étaient dans des niveaux d’inondation modérés à majeurs dimanche après-midi, y compris une rivière du sud-est qui a augmenté de plus de 12 pieds en moins de 7 heures. Dimanche soir, le Service météorologique national a également émis des avertissements de crue soudaine dans les parties sud du centre de Porto Rico.

En réponse au risque auquel Porto Rico était confronté, le président Joe Biden a approuvé une déclaration d’urgence tôt dimanche pour fournir une aide fédérale aux efforts de secours en cas de catastrophe.

Plus de 300 secouristes de la FEMA étaient sur le terrain pour répondre à la crise, a déclaré à CNN l’administratrice associée de l’agence pour la réponse et le rétablissement, Anne Bink.

“Nous sommes de tout cœur avec les habitants qui traversent à nouveau un autre événement catastrophique cinq ans plus tard”, a déclaré Bink, faisant un signe de tête au cinquième anniversaire de l’ouragan Maria. Cette fois, a-t-elle déclaré, la FEMA prévoit de mettre en œuvre les leçons tirées de la crise de 2017.

“Nous étions beaucoup mieux préparés. Nous avons quatre entrepôts désormais stratégiquement situés sur toute l’île, qui comprennent des produits de base, des approvisionnements exponentiellement plus importants que par le passé”, a-t-elle déclaré.

“Nous sommes là de manière proactive – et bien avant toute tempête – pour nous assurer que nous nous coordonnons. Et tous les efforts de planification que nous entreprenons pendant ces journées de ciel bleu peuvent être mis à profit lorsque la pluie tombe.”