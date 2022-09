L’ouragan Fiona se renforce vers les îles Turques et Caïques

San Juan, Porto Rico –

L’ouragan Fiona, qui se renforce, s’est dirigé mardi vers les îles Turques et Caïques alors qu’il menaçait de se transformer en tempête de catégorie 3, incitant le gouvernement à imposer un couvre-feu.

Les prévisionnistes ont déclaré que Fiona pourrait devenir un ouragan majeur tard lundi ou mardi, alors qu’il devait passer près du territoire britannique.

“Les tempêtes sont imprévisibles”, a déclaré le Premier ministre Washington Misick dans un communiqué depuis Londres, où il assistait aux funérailles de la reine Elizabeth II. “Vous devez donc prendre toutes les précautions pour assurer votre sécurité.”

Misick devait rentrer chez lui jeudi.

Fiona était centrée à 130 kilomètres au sud-est de l’île de Grand Turk lundi soir. Il avait des vents maximums soutenus de 175 km/h et se déplaçait vers le nord-nord-ouest à 17 km/h.

La tempête qui s’intensifiait continuait de faire tomber des pluies abondantes sur la République dominicaine et Porto Rico, où un homme de 58 ans est décédé après que la police a déclaré qu’il avait été emporté par une rivière dans la ville de montagne centrale de Comerio.

Un autre décès est lié à la panne d’électricité – un homme de 70 ans qui a été brûlé vif après avoir tenté de remplir son générateur d’essence alors qu’il fonctionnait, ont déclaré des responsables.

La Garde nationale a secouru plus de 900 personnes alors que les eaux de crue continuent de se précipiter dans les villes de l’est et du sud de Porto Rico avec jusqu’à 76 centimètres de pluie prévus pour certaines régions. Plusieurs glissements de terrain ont également été signalés.

Le coup de Fiona a été rendu plus dévastateur car Porto Rico ne s’est pas encore remis de l’ouragan Maria, qui a tué près de 3 000 personnes et détruit le réseau électrique en 2017. Cinq ans plus tard, plus de 3 000 maisons sur l’île sont toujours recouvertes de bâches bleues.

Les autorités ont déclaré qu’au moins 1 300 personnes et quelque 250 animaux de compagnie restaient dans des refuges à travers l’île.

Fiona a déclenché une panne de courant lorsqu’elle a frappé le coin sud-ouest de Porto Rico dimanche, l’anniversaire de l’ouragan Hugo, qui a frappé l’île en 1989 en tant que tempête de catégorie 3.

Lundi soir, les autorités ont déclaré avoir rétabli le courant à plus de 114 000 clients sur l’île de 3,2 millions d’habitants.

Le gouverneur de Porto Rico, Pedro Pierluisi, a averti que cela pourrait prendre des jours avant que tout le monde ait de l’électricité.

Le service d’eau a été coupé à plus de 837 000 clients – les deux tiers du total sur l’île – en raison de l’eau trouble dans les usines de filtration ou du manque d’électricité, ont déclaré des responsables.

Les prévisions prévoyaient que Fiona deviendrait un ouragan majeur de catégorie 3 ou plus. Il était sur le point de passer à proximité des îles Turques et Caïques mardi et ne devrait pas menacer le continent américain.

En République dominicaine, les autorités ont signalé un décès : un homme frappé par la chute d’un arbre. La tempête a déplacé plus de 12 400 personnes et isolé au moins deux communautés.

L’ouragan a bloqué plusieurs autoroutes et une jetée touristique dans la ville de Miches a été gravement endommagée par de hautes vagues. Au moins quatre aéroports internationaux ont été fermés, ont indiqué des responsables.

Le président dominicain, Luis Abinader, a déclaré que les autorités auraient besoin de plusieurs jours pour évaluer les effets de la tempête.

Fiona a déjà battu les Caraïbes orientales, tuant un homme sur le territoire français de la Guadeloupe lorsque les eaux de crue ont emporté sa maison, ont déclaré des responsables.