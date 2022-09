L’ouragan Fiona s’abat sur la République dominicaine après avoir frappé Porto Rico

L’ouragan Fiona a rugi au-dessus de la République dominicaine lundi après avoir coupé l’électricité dans tout Porto Rico, causant des dégâts que le gouverneur a qualifiés de “catastrophiques”. De nombreuses personnes se sont retrouvées sans service d’eau.

Aucun décès n’a été signalé, mais les autorités du territoire américain ont déclaré qu’il était trop tôt pour connaître l’ampleur des dégâts causés par une tempête expansive qui devait encore déchaîner des pluies torrentielles sur Porto Rico lundi.

Le bureau du Service météorologique national de l’île a déclaré que des inondations soudaines se produisaient dans les parties du centre-sud de Porto Rico et a tweeté : « DÉPLACEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT SUR UN TERRAIN PLUS ÉLEVÉ !

Jusqu’à 22 pouces (56 centimètres) de pluie étaient tombés dans certaines régions de Porto Rico et les prévisionnistes ont déclaré que 4 à 8 pouces supplémentaires pourraient tomber – peut-être jusqu’à 15 pouces à certains endroits – même si la tempête s’éloigne.

Pas moins de 15 pouces (38 centimètres) ont été projetés pour l’est de la République dominicaine, où les autorités ont dit à la plupart des gens de rester à la maison du travail, fermé les ports et interdit l’utilisation des plages.

“Il est important que les gens comprennent que ce n’est pas fini”, a déclaré Ernesto Morales, météorologue au National Weather Service à San Juan.

Il a déclaré que les inondations avaient atteint des “niveaux historiques”, les autorités ayant évacué ou secouru des centaines de personnes à travers l’île.

“Les dégâts que nous constatons sont catastrophiques”, a déclaré le gouverneur Pedro Pierluisi.

L’agence de l’eau du territoire a signalé qu’elle avait coupé le service domestique dans de nombreuses régions en raison de l’eau turbulente ou du manque d’électricité.

Avant l’aube de lundi, les autorités à bord d’un bateau ont navigué dans les rues inondées de la ville de Catano sur la côte nord et ont utilisé un mégaphone pour alerter les gens que les pompes s’étaient effondrées, les exhortant à évacuer dès que possible.

Les autorités ont déclaré qu’au moins 1 300 personnes ont passé la nuit dans des abris à travers l’île.

L’eau brune s’est précipitée dans les rues, dans les maisons et a consommé une piste d’aéroport dans le sud de Porto Rico.

Fiona a également arraché l’asphalte des routes et emporté un pont dans la ville de montagne centrale d’Utuado qui, selon la police, a été installé par la Garde nationale après que l’ouragan Maria a frappé en 2017 en tant que tempête de catégorie 4.

La tempête a également arraché les toits des maisons, dont celle de Nelson Cirino dans la ville côtière du nord de Loiza.

“Je dormais et j’ai vu quand la tôle ondulée s’est envolée”, a-t-il dit en regardant la pluie tremper ses affaires et le vent fouetter ses rideaux colorés dans les airs.

Fiona était centrée à environ 10 miles (15 kilomètres) au sud-est de Samana en République dominicaine, avec des vents maximums soutenus de 85 mph (140 km/h) lundi matin, selon le US National Hurricane Center. Il se déplaçait vers le nord-ouest à 8 mph (13 km/h).

Des vents de force tempête tropicale se sont étendus sur 140 milles (220 kilomètres) du centre.

Les prévisionnistes ont déclaré que la tempête devait émerger au-dessus de l’Atlantique dans l’après-midi et passer près des îles Turques et Caïques mardi. Il pourrait approcher les Bermudes sous forme d’ouragan majeur tard jeudi ou vendredi.

Fiona a frappé Porto Rico le jour anniversaire de l’ouragan Hugo, qui s’est abattu sur l’île en 1989 en tant que tempête de catégorie 3, et deux jours avant l’anniversaire de l’ouragan dévastateur Maria de 2017, dont le territoire ne s’est pas encore complètement remis.

Cet ouragan a fait près de 3 000 morts et détruit le réseau électrique. Cinq ans plus tard, plus de 3 000 maisons n’ont toujours qu’une bâche bleue comme toit.

Les autorités ont annoncé lundi que le courant avait été rétabli pour 100 000 clients sur une île de 3,2 millions d’habitants, mais la société de distribution d’électricité Luma a déclaré que cela pourrait prendre des jours pour rétablir complètement le service.

Le président américain Joe Biden avait déclaré l’état d’urgence sur le territoire américain alors que l’œil du cyclone approchait du coin sud-ouest de l’île.

Les centres de santé de Porto Rico fonctionnaient avec des générateurs – et certains d’entre eux étaient tombés en panne. Le secrétaire à la Santé, Carlos Mellado, a déclaré que les équipes se sont précipitées pour réparer les générateurs du Comprehensive Cancer Center, où plusieurs patients ont dû être évacués.

Fiona a déjà battu les Caraïbes orientales, tuant un homme sur le territoire français de la Guadeloupe lorsque les inondations ont emporté sa maison, ont déclaré des responsables.