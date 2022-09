L’ouragan Fiona pourrait provoquer des coupures de courant et des inondations

HALIFAX –

Les résidents du Canada atlantique et de la bordure est du Québec sont avertis de se préparer à des vents de force ouragan et à des précipitations intenses alors que l’ouragan Fiona reste sur la bonne voie pour frapper la côte est tard vendredi.

Environnement Canada met en garde contre d’éventuelles rafales violentes et dommageables, des ondes de tempête côtières et des pluies battantes alors que Fiona fusionne avec un creux à basse pression et se transforme en une puissante tempête post-tropicale samedi.

Le département affirme que des pannes de courant prolongées et des dommages structurels ont résulté de tempêtes similaires.

Environnement Canada affirme que les bâtiments en construction seront particulièrement vulnérables.

De fortes pluies sont prévues pour jeudi soir et des inondations sont probables dans certaines régions.

Le vent se lèvera vendredi soir et culminera samedi, bien que le Centre canadien des ouragans n’ait pas encore prédit la vitesse du vent ou le total des précipitations.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 septembre 2022.