L’ouragan Fiona pourrait frapper le Canada atlantique ce week-end

Après avoir amené des conditions d’ouragan et de tempête tropicale à Porto Rico et en République dominicaine, l’ouragan Fiona commence à se déplacer vers le nord.

La tempête est actuellement un ouragan de catégorie 1 avec des vents maximums soutenus de 140 km/h près de l’œil. En se déplaçant vers le nord, il entrera dans une région d’eau océanique chaude et de conditions atmosphériques favorables, permettant à la tempête de se renforcer.

Actuellement un ouragan de catégorie 1, Fiona a commencé à se déplacer au nord de la République dominicaine.

Les dernières prévisions du National Hurricane Center prévoient que Fiona atteindra la catégorie 3 avec des vents maximums soutenus proches de 195 km/h d’ici mercredi matin.

Maintenant un ouragan de catégorie 3, Fiona devrait dépasser les Bermudes vendredi matin. Se déplaçant au nord des Bermudes, l’ouragan devrait entrer en collision avec un front météorologique à l’approche du Canada atlantique, se transformant soit en ouragan de catégorie 1, soit en une puissante tempête post-tropicale.

Fiona devrait devenir un ouragan de catégorie 3 alors qu’il se déplace vers le nord en direction des Bermudes plus tard cette semaine.

L’interaction entre Fiona et le front météorologique pourrait tirer la tempête vers l’ouest dans la zone s’étendant de l’est de la Nouvelle-Écosse à la péninsule d’Avalon à Terre-Neuve samedi. Cela signifie qu’il y aura probablement des répercussions sur les régions terrestres du Canada atlantique ce week-end.

Les détails quant aux dangers météorologiques qui sont posés pour des parties spécifiques de la région ne seront connus que plus tard cette semaine, lorsque la piste, ou le chemin emprunté par la tempête, pourra être rétréci.

D’ici mercredi, les Canadiens de l’Atlantique devraient avoir une idée plus claire des parties de la région les plus susceptibles d’être touchées par des vents violents et de fortes pluies, ainsi que par une éventuelle onde de tempête.

Un impact sur le Canada atlantique est probable ce week-end. Les détails viendront au fur et à mesure que nous progressons dans la semaine.



Ne paniquez pas, mais soyez conscient de ce système météorologique et surveillez ses mises à jour tout au long de la semaine. Nous avons plusieurs jours pour observer le développement et le mouvement de Fiona. Passez en revue votre plan de tempête et vos préparatifs.

