L’ouragan Fiona montre comment le réseau électrique de Porto Rico est toujours conçu pour tomber en panne

Les 3,1 millions d’habitants de Porto Rico se sont retrouvés cette semaine dans une panne d’électricité déprimante et familière à l’échelle de l’île à la suite de l’ouragan Fiona. Une partie du courant a été rétablie, mais 1,1 million de clients sont toujours dans le noir mercredi matin. Ce peut être des jours avant que tous les Portoricains puissent allumer les lumières et pomper de l’eau potable.

La panne d’électricité survient le cinquième anniversaire de l’arrivée de l’ouragan Maria, une tempête qui a laissé des blessures encore à vif à Porto Rico. Plus de 3 000 maisons sur l’île ont encore des bâches pour les toits résultant des vents de 174 mph de Maria. Cet ouragan a déclenché une panne d’électricité dévastatrice qui a duré 11 mois, jetant une ombre de misère alors que les gens perdaient l’énergie nécessaire pour purifier l’eau, réfrigérer les médicaments et rester au frais dans la chaleur intense. Près de 3 000 personnes sont mortes à Porto Rico à cause de l’ouragan Maria, la plupart dans l’obscurité qui a suivi.

Les dangers d’une panne d’électricité massive et la probabilité que cela se reproduise étaient certainement clairs à chaque saison de tempête depuis Maria. Bien qu’un ouragan puisse être une force de la nature, l’étendue et la durée des pannes de courant qui en résultent dépendent de la préparation et de la réponse. Le réseau électrique de Porto Rico était en très mauvais état pendant des années avant l’arrivée de Maria et le resta avant Fiona. Des pannes ont tourmenté l’île pendant des mois avant la tempête de cette semaine. Ce n’était même pas la première panne d’électricité à l’échelle de l’île cette année.

“C’est une tragédie que la plupart des Portoricains ont vu venir”, a déclaré Luis Martinez, directeur du sud-est du programme sur le climat et l’énergie propre du Conseil de défense des ressources naturelles. “Pas assez a été fait pour stabiliser le système depuis Maria.”

Pourquoi?

Malgré les milliards de dollars alloués pour renforcer le réseau électrique de Porto Rico après Maria et les ambitions de reconstruire et de repenser son système énergétique, les mêmes obstacles qui ont laissé le réseau dans un état fragile demeurent : une bureaucratie lente, une mauvaise gestion, un sous-investissement et la difficulté inhérente de fournir de l’électricité sur une île.

La situation de Porto Rico est peut-être extrême, mais les réseaux électriques à travers les États-Unis ont également vacillé ces derniers temps, les conditions météorologiques extrêmes poussant la demande à des niveaux record tout en limitant la production d’électricité, notamment en Californie et au Texas. Ces vulnérabilités sont sur le point de croître à mesure que les températures moyennes continuent d’augmenter en raison du changement climatique, entraînant des chaleurs plus extrêmes et des précipitations plus violentes.

Dans cet esprit, les coupures de courant à Porto Rico sont un avertissement important de ce qui pourrait arriver à plus d’endroits si le changement climatique n’est pas pris en compte et que les fournisseurs d’électricité restent bloqués dans leurs anciennes méthodes de travail.

Réparer le réseau électrique de Porto Rico est une tâche difficile

Les défis énergétiques de Porto Rico commencent par sa géographie. En raison de ses ressources limitées, le territoire importe tout le combustible nécessaire au fonctionnement de ses principales centrales électriques. Le gaz naturel fournit 44 % de l’électricité de l’île, le pétrole 37 %, le charbon 17 % et les énergies renouvelables 3 %.

Étant donné que le carburant doit être expédié, la plupart des centrales électriques de Porto Rico se trouvent près de la côte, la plus grande le long de sa côte sud. Mais les principaux consommateurs d’électricité, dont la capitale San Juan, se trouvent au nord de l’île. Cela nécessite des lignes de transport d’électricité pour traverser le centre montagneux de l’île, créant des points d’étranglement vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes et difficiles à atteindre pour les réparer.

Les tempêtes ne sont pas la seule menace. Porto Rico a subi un tremblement de terre en 2020 qui a endommagé ses deux plus grandes centrales électriques, les forçant à se déconnecter pendant des mois. Cela a laissé l’île au bord des pannes. Il montre comment la production d’électricité concentrée dans quelques zones peut entraîner des problèmes qui se répercutent sur tout le réseau.

Après l’ouragan Maria, Porto Rico a dû installer 50 000 poteaux électriques et 6 500 miles de câbles, dont certains ont dû être livrés dans des zones reculées par hélicoptère. C’est en partie pourquoi le rétablissement du courant a pris si longtemps. Le processus de reconstruction a également été entravé par de mauvaises décisions. Plus remarquable, une petite entreprise du Montana appelée Whitefish Energy a reçu un contrat de 300 millions de dollars pour restaurer le réseau, mais elle était à peine équipée pour faire le travail et facturait plus du double du tarif en vigueur pour ses travailleurs.

Cela n’a pas aidé que PREPA, le service public d’électricité de Porto Rico, soit déjà en faillite lorsque Maria a frappé. La dépendance de Porto Rico à l’égard du carburant importé, en particulier du pétrole, a rendu PREPA vulnérable aux chocs du marché international : la hausse des prix du carburant au fil des ans a signifié que l’entreprise a dépensé plus pour maintenir ses centrales électriques en marche et beaucoup moins que nécessaire pour maintenir les lignes de transmission et les sous-stations en bon état. . PREPA elle-même a été accusée de longue date de mauvaise gestion et, après Maria, les hauts responsables de l’entreprise ont été accusés d’avoir accepté des pots-de-vin pour rétablir le courant auprès de clients privilégiés. Même maintenant, la société a encore une dette de 8,2 milliards de dollars.

L’aide fédérale à la reconstruction après Maria a également tardé à arriver. La FEMA a alloué 28 milliards de dollars à des projets de redressement à Porto Rico, mais seulement 5,3 milliards de dollars de cet argent ont été dépensés avant Fiona. Tant de propositions visant à rendre le réseau électrique de l’île plus résilient n’avaient pas encore été mises en œuvre.

En 2020, une société privée appelée LUMA Energy s’est chargée de gérer le système de transmission d’énergie de Porto Rico. Mais il a également été critiqué pour ses mauvaises performances tout en augmentant les prix de l’électricité, qui ont plus que doublé depuis janvier 2021, selon Martinez du Natural Resources Defense Council. LUMA a recherché plus d’électricité au gaz naturel pour l’île, mais les prix mondiaux de l’énergie ont grimpé en flèche cette année. L’invasion de l’Ukraine par la Russie et les réductions ultérieures de l’Europe sur l’achat de gaz naturel russe ont conduit à une concurrence accrue sur les exportations américaines de gaz naturel liquéfié. Des coupures de courant sporadiques se sont poursuivies sous LUMA, déclenchant des manifestations à travers l’île l’année dernière.

La transition vers les énergies renouvelables est déjà en cours, mais elle n’est pas répartie uniformément

Porto Rico a l’ambition de faire les choses différemment qui n’a repris qu’après Maria. En 2019, le gouvernement du territoire a adopté la loi sur la politique publique de l’énergie de Porto Rico, qui a mis fin au monopole de PREPA, a fixé un délai de 2028 pour l’élimination progressive de l’énergie au charbon et exige que l’île produise 40 % de son électricité à partir d’énergies renouvelables d’ici 2025 et 100 % d’ici 2050. .

Des groupes comme Queremos Sol, qui se traduit par We Want the Sun, aident à plaider en faveur de cette transition sur l’île. Les propositions incluent le rapprochement de la production d’énergie de l’endroit où elle est utilisée, la réduction de la dépendance à la transmission longue distance, ainsi que la fragmentation du réseau de distribution en micro-réseaux afin qu’une panne dans une zone ne se répercute pas sur toute l’île. Ils veulent également plus d’investissements dans le financement pour aider les résidents à faible revenu à obtenir des outils comme des panneaux solaires et des batteries pour assurer une alimentation plus fiable.

Mais Porto Rico est loin en retard et certains projets solaires ont connu des difficultés. Les efforts de Tesla pour installer des panneaux photovoltaïques et des batteries sur l’île voisine de Vieques ont été bloqués par le vieillissement du câblage dans les maisons et les obstacles réglementaires. Certains responsables ont été réticents à passer de manière aussi agressive aux énergies renouvelables.

“Puerto Rico pourrait être la grande expérience pour toute la nation en termes de portefeuille énergétique diversifié, et pas seulement une expérience en termes d’énergies renouvelables”, a déclaré Jenniffer González-Colón, représentante sans droit de vote de Porto Rico au Congrès, à Politico en 2021. .

Dans le même temps, les Portoricains qui peuvent se permettre de passer à l’énergie solaire le font déjà, certains se déconnectant complètement du réseau. Mais cela signifie que les services publics d’électricité de Porto Rico doivent répartir les coûts de l’énergie entre moins de clients, forçant les prix à augmenter pour beaucoup de ceux qui peuvent le moins se le permettre. La population de Porto Rico a également diminué au cours de la dernière décennie, et Maria a accéléré cette tendance.

“Je pense que Porto Rico doit être très intentionnel sur la façon dont il va faire la transition pour ne pas nuire aux gens qui sont moins fortunés sur l’île”, a déclaré Martinez.

Porto Rico n’est pas le seul à faire face à ces défis. Une tempête hivernale de 2021 au Texas a entraîné non seulement de vastes pannes de courant, mais aussi des factures d’électricité pour certains clients pouvant atteindre 17 000 $. Plus tôt ce mois-ci, les Californiens ont reçu un SMS urgent pour réduire leur consommation d’électricité afin d’éviter les pannes d’électricité alors que la demande d’électricité atteignait un niveau record pendant une vague de chaleur. Le réseau électrique américain est bien plus fragile que beaucoup ne le pensent. Pour le réparer, il faudra non seulement du matériel, mais aussi un moyen de partager équitablement le fardeau.