L’ouragan Fiona met en évidence les lacunes en matière d’assurance alors que le changement climatique s’aggrave, selon les experts – Kelowna Capital News

De nombreux propriétaires du Canada atlantique peuvent être responsables d’une partie importante des dommages causés à leur maison par l’ouragan Fiona en raison d’un manque d’assurance couvrant les inondations causées par les tempêtes.

Selon Amanda Dean, vice-présidente, Atlantique, du Bureau d’assurance du Canada, les polices d’assurance habitation résidentielle couvrent généralement les dommages causés par le vent, y compris la chute d’arbres, et certains types de dégâts d’eau.

Cependant, ils ont normalement besoin d’une police complémentaire pour couvrir les inondations, a-t-elle déclaré.

Ces avenants contre les inondations terrestres n’existaient pas au Canada avant 2015, a-t-elle dit, lorsqu’un nombre croissant d’inondations a clairement indiqué qu’une couverture supplémentaire était nécessaire.

Mais même ces polices contre les inondations ne couvrent normalement pas les dommages causés par les ondes de tempête, qui sont difficiles à modéliser pour les assureurs à mesure que le niveau de la mer monte et que les côtes s’érodent, a déclaré Dean.

“Sans une modélisation précise des risques, le risque est jugé trop élevé pour rendre la couverture abordable et/ou disponible”, a-t-elle déclaré.

Certains dommages non assurables aux propriétés résidentielles peuvent être couverts par le programme fédéral d’accords d’aide financière en cas de catastrophe (AFAF).

Il y a des lacunes dans l’industrie canadienne de l’assurance en ce qui concerne les catastrophes naturelles, a déclaré Nadja Dreff, vice-présidente principale de l’assurance mondiale chez DBRS Morningstar.

En raison de ces lacunes, « une grande proportion » des personnes touchées par l’ouragan Fiona dans le Canada atlantique ne seront probablement pas entièrement couvertes pour les dommages causés à leurs maisons, a déclaré Dreff.

L’industrie essaie de rattraper son retard alors même que ces catastrophes deviennent plus fréquentes et imprévisibles, a-t-elle déclaré.

Le Groupe Co-operators Limitée a commencé à offrir une assurance contre les ondes de tempête aux propriétaires du Canada atlantique et de la Colombie-Britannique en 2018, selon des communiqués de presse de la coopérative d’assurance.

L’assurance contre les ondes de tempête inclut la montée des eaux et les vagues causées par les tempêtes dans sa couverture.

«À notre connaissance, Co-operators est le seul assureur canadien qui offre une protection contre les ondes de tempête», a déclaré le vice-président de l’agence, George Hardy, dans un communiqué.

L’industrie de l’assurance est « impatiente de continuer à travailler avec le gouvernement pour créer un programme national d’assurance public-privé contre les inondations terrestres qui offre une protection à tous les Canadiens », a déclaré Dean.

Dean a déclaré que le changement climatique a considérablement augmenté le montant que les assureurs paient chaque année pour les sinistres liés aux intempéries.

Les assureurs au Canada paient actuellement en moyenne plus de 2 milliards de dollars en réclamations liées aux intempéries chaque année, a déclaré Dean.

Cela se compare à une moyenne annuelle de 632 millions de dollars entre 2001 et 2010.

Selon DBRS Morningstar, l’ouragan Fiona causera entre 300 et 700 millions de dollars de pertes assurées au Canada atlantique, pour un record dans la région.

L’agence de notation a déclaré dans un rapport que ce montant correspond à peu près aux catastrophes naturelles précédentes dans d’autres provinces, comme les inondations en Colombie-Britannique l’année dernière qui ont causé 515 millions de dollars de pertes assurées.

Le Canada atlantique représente une petite partie du marché canadien de l’assurance de biens, selon le rapport.

Cependant, l’ouragan Fiona sera probablement l’un des plus grands événements catastrophiques de la région et d’autres pourraient se profiler à l’horizon.

Le changement climatique aggrave le risque de tempêtes majeures comme l’ouragan Fiona.

DBRS Morningstar a déclaré que les assureurs pourraient être plus prudents lors de l’évaluation des risques dans la région, augmentant probablement les primes pour couvrir la hausse des coûts des paiements.

Dreff a déclaré que les phénomènes météorologiques violents devenant plus fréquents, les assureurs augmenteront les primes et travailleront sur une modélisation des risques plus sophistiquée.

—Rosa Saba, La Presse canadienne

assurance contre les ouragans contre le changement climatique