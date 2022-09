L’ouragan Fiona frappe la République dominicaine après avoir quitté Porto Rico avec des dégâts “catastrophiques”

L’ouragan Fiona a rugi sur la République dominicaine lundi, un jour après avoir coupé l’électricité dans tout Porto Rico et causé des dégâts que le gouverneur a qualifiés de “catastrophiques”. De nombreuses personnes se sont également retrouvées sans service d’eau.

Le coup de Fiona a été rendu plus dévastateur car Porto Rico ne s’est pas encore remis de l’ouragan Maria, qui a tué près de 3 000 personnes et détruit le réseau électrique en 2017. Cinq ans plus tard, plus de 3 000 maisons sur l’île ont toujours des bâches bleues pour les toits.

Le vent et l’eau de Fiona ont arraché le trottoir des routes, arraché les toits et envoyé des torrents se déverser dans les maisons. La tempête a également détruit un pont et inondé deux aéroports.

Les autorités n’ont signalé aucun décès directement dû à l’ouragan, mais les responsables de Porto Rico ont déclaré qu’il était trop tôt pour connaître l’étendue des dégâts. On s’attendait toujours à ce que la tempête déchaîne des pluies torrentielles sur le territoire américain qui abrite 3,2 millions d’habitants.

Les résidents touchés par l’ouragan Fiona se reposent lundi dans un abri anti-tempête à Salinas, à Porto Rico. (Stephanie Rojas/Associated Press)

Un décès a été associé à la panne d’électricité – un homme de 70 ans qui a été brûlé vif après avoir tenté de remplir son générateur d’essence alors qu’il fonctionnait, ont déclaré des responsables.

Le gouverneur Pedro Pierluisi a refusé de dire combien de temps il faudrait pour rétablir complètement l’électricité, mais a déclaré que pour la plupart des clients, ce serait “une question de jours”.

800 personnes évacuées en République dominicaine

Depuis le début de la tempête, les troupes de la Garde nationale ont secouru plus de 900 personnes, a déclaré le général Jose Reyes lors d’une conférence de presse.

Pendant ce temps, en République dominicaine, le centre d’urgence du gouvernement a signalé des arbres et des poteaux électriques abattus. Près de 800 personnes ont été évacuées vers des endroits plus sûrs et plus de 500 se trouvaient dans des abris, ont indiqué des responsables.

Le bureau du Service météorologique national de Porto Rico a déclaré que des crues soudaines se produisaient dans les parties du centre-sud de l’île et a tweeté : « DÉPLACEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT SUR DES TERRAINS PLUS ÉLEVÉS !

Une femme nettoie les débris sur sa propriété inondée par l’ouragan Fiona à Salinas, Porto Rico, lundi. (Alejandro Granadillo/Associated Press)

Jusqu’à 56 centimètres de pluie sont tombés dans certaines régions de Porto Rico et les prévisionnistes ont déclaré que 10 à 20 centimètres supplémentaires pourraient tomber à mesure que la tempête s’éloigne, avec encore plus de possibilités à certains endroits.

Des totaux de pluie allant jusqu’à 38 centimètres ont été prévus pour l’est de la République dominicaine, où les autorités ont fermé les ports et les plages et ont dit à la plupart des gens de rester à la maison.

“Il est important que les gens comprennent que ce n’est pas fini”, a déclaré Ernesto Morales, météorologue du service météorologique de San Juan.

“Les dégâts que nous constatons sont catastrophiques”

Il a déclaré que les inondations avaient atteint des “niveaux historiques”, les autorités ayant évacué ou secouru des centaines de personnes à Porto Rico.

“Les dégâts que nous constatons sont catastrophiques”, a déclaré Pierluisi.

Le service d’eau a été coupé à plus de 837 000 clients – les deux tiers du total sur l’île – en raison de l’eau trouble dans les usines de filtration ou du manque d’électricité, ont déclaré des responsables.

Avant l’aube lundi, les autorités dans un bateau ont navigué dans les rues inondées de la ville de Catano sur la côte nord et ont utilisé un mégaphone pour alerter les gens que les pompes s’étaient effondrées, les exhortant à évacuer dès que possible.

Les autorités ont déclaré qu’au moins 1 300 personnes avaient passé la nuit dans des abris à travers l’île.

De l’eau brune s’est déversée dans les rues et les maisons et a fermé les aéroports de Ponce et de Mayaguez.

Le système a également arraché l’asphalte des routes et emporté un pont dans la ville de montagne centrale d’Utuado qui, selon la police, a été installé par la Garde nationale après que Maria a été frappée par une tempête de catégorie 4.

Fiona a également arraché les toits des maisons, dont celle de Nelson Cirino dans la ville côtière du nord de Loiza.

“Je dormais et j’ai vu quand la tôle ondulée s’est envolée”, a-t-il dit en regardant la pluie tremper ses affaires et le vent fouetter ses rideaux colorés dans les airs.

En début d’après-midi, Fiona s’était déplacée dans l’Atlantique ouvert, où elle devait se renforcer, selon le National Hurricane Center.

À 14 heures, heure locale, lundi, il était centré à environ 270 kilomètres au sud-est de l’île de Grand Turk et se dirigeait vers le nord-ouest à 15 km/h, avec des vents maximums soutenus de 90 km/h.

Des vents de force tempête tropicale se sont étendus sur 220 kilomètres du centre.

Etat d’urgence en place

Le président américain Joe Biden a déclaré l’état d’urgence alors que l’œil de la tempête s’approchait du coin sud-ouest de l’île.

Les centres de santé de Porto Rico fonctionnaient avec des générateurs, et certains d’entre eux sont tombés en panne. Le secrétaire à la Santé, Carlos Mellado, a déclaré que les équipes se sont précipitées pour réparer les générateurs du Comprehensive Cancer Center, où plusieurs patients ont dû être évacués.

Fiona a déjà battu les Caraïbes orientales, tuant un homme sur le territoire français de la Guadeloupe lorsque les eaux de crue ont emporté sa maison, ont déclaré des responsables.

Le système a frappé Porto Rico le jour anniversaire de l’ouragan Hugo, qui a frappé l’île en 1989 en tant que tempête de catégorie 3.