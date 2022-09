L’ouragan Fiona devrait toucher le Canada atlantique

L’ouragan Fiona s’est rapidement intensifié d’un ouragan de catégorie 1 à un ouragan de catégorie 3 alors qu’il se dirigeait vers les îles Turques et Caïques du lundi après-midi au mardi matin, avec des vents maximums soutenus près de l’œil de 185 kilomètres par heure. L’ouragan Fiona est actuellement un ouragan de catégorie 3 apportant des conditions d’ouragan dans certaines parties des îles Turques et Caïques alors qu’il continue de se déplacer vers le nord. PISTE L’ouragan devrait se déplacer vers le nord dans une zone de températures océaniques et de conditions atmosphériques favorables lui permettant de devenir un ouragan de catégorie 4, avec des vents maximums soutenus de près de 220 kilomètres à l’heure lorsqu’il passe à l’est des Bermudes jeudi soir. Bien qu’un coup direct aux Bermudes ne soit pas prévu, il est toujours conseillé à l’île de surveiller la progression de l’ouragan. Le Centre national des ouragans amène ensuite Fiona en tant qu’ouragan de catégorie 3 dans la zone marine des pentes Scotia au sud de l’île de Sable vendredi soir. Fiona devrait ensuite s’approcher de l’est de la Nouvelle-Écosse en tant qu’ouragan de catégorie 2 samedi matin. Le cône de prévision – ou la zone à travers laquelle le centre de la tempête devrait traverser – englobe toujours une grande partie du Canada atlantique, s’étendant de Halifax à l’ouest jusqu’à la péninsule de Burin à Terre-Neuve à l’est. Le cône ne prédit pas l’intégralité de la zone qui sera touchée par la tempête ni l’intensité de ces impacts. L’ouragan Fiona devrait entrer dans la région du Canada atlantique en tant qu’ouragan de catégorie 2 se transformant en une puissante tempête post-tropicale tard vendredi à samedi. TRANSITION POST-TROPICALE Indépendamment de l’intensité de l’approche et de la trajectoire de l’ouragan, on s’attend à ce qu’il subisse une transition post-tropicale lorsqu’il traversera le Canada atlantique. Cela commence lorsque l’ouragan interagit avec un front météorologique (front froid) vendredi et se poursuit pendant le week-end. Il y aura un certain nombre de changements à la tempête en conséquence, notamment : Une augmentation de la vitesse vers le nord. Fiona parcourra autant ou plus de distance entre le vendredi matin et le samedi qu’entre le mardi matin et le vendredi matin. Une augmentation de la taille de la tempête. Fiona prendra une apparence plus étirée et asymétrique et couvrira une plus grande surface. L’intensité de la pluie et du vent se diffuse loin du centre de la tempête mais affecte une zone plus large. Cela signifie que de fortes pluies et des vents violents peuvent être ressentis plus loin du centre de Fiona. Au fur et à mesure que Fiona subira une transition post-tropicale, elle passera de symétrique avec des conditions intenses près du centre (à gauche) à asymétrique, plus grande et avec des pluies et des vents plus diffus (à droite). ALERTES ÉMISES Environnement Canada et le Centre canadien de prévision des ouragans ont publié mardi matin un bulletin d’information sur les cyclones tropicaux pour Terre-Neuve, l’Île-du-Prince-Édouard, l’est du Nouveau-Brunswick et tout sauf le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Ils déclarent qu’ils surveillent l’ouragan, que la tempête deviendra assez importante et touchera une vaste zone, et que le Centre canadien des ouragans commencera les mises à jour du bulletin toutes les six heures mardi soir ou tôt mercredi. Un premier bulletin météo tropical a été publié par le Centre canadien des ouragans mardi matin. LES MARITIMES Bien que cette tempête soit importante avec de vastes impacts, nous devons encore affiner l’approche qu’elle adoptera dans la région. Un déplacement vers Terre-Neuve diminuera l’intensité des impacts pour les Maritimes, alors qu’un passage près ou à travers le Cap-Breton les augmenterait. Cela sera considérablement réduit au cours des prochains jours. Le Centre national des ouragans donne une probabilité modérée à élevée que l’est de l’Î.-P.-É. et l’est de la Nouvelle-Écosse entrent dans des vents de force tempête tropicale (vent soutenu d’une minute de plus de 63 kilomètres à l’heure, rafales plus fortes) de vendredi soir à samedi matin. Cela dit, l’ensemble des Maritimes devrait vérifier quotidiennement les prévisions de la tempête. Une préparation initiale pour un événement de vent violent et de fortes pluies serait appropriée. Des choses comme vérifier l’état de fonctionnement des générateurs et des pompes de puisard, et s’assurer que le drainage de la propriété est exempt de débris. La probabilité que l’est des Maritimes subisse des vents de force tempête tropicale de vendredi soir à samedi a augmenté.

