L’ouragan Fiona devrait frapper le Canada atlantique sous forme de tempête post-tropicale intense

L’ouragan Fiona a le potentiel d’être une tempête violente pour certaines parties du Canada atlantique.

L’ouragan se dirigera vers le nord et dans les Maritimes tard vendredi et samedi alors qu’il se transforme en tempête post-tropicale.

Cette transition post-tropicale ne signifie pas que la tempête sera plus faible, mais sa structure changera. Il prendra de l’ampleur et couvrira encore plus de territoire.

Bien que le “cône d’incertitude” soit encore assez grand, il se rétrécit chaque jour. Les modèles de prévision continuent de projeter un atterrissage sur le Cap-Breton ou l’est de la Nouvelle-Écosse.

Bien qu’une certaine incertitude demeure avec la piste et d’autres détails, les impacts potentiels deviennent plus clairs.

La pluie arrivera bien avant Fiona. Un front froid venant de l’ouest apportera sa propre pluie jusqu’à jeudi et vendredi, puis commencera à puiser dans l’humidité de Fiona.

(Ryan Snoddon/CBC)

La pluie la plus abondante est attendue alors que Fiona passe vendredi soir et samedi.

Les fortes pluies prolongées entraîneront un potentiel d’inondation, en particulier le long et à gauche de la piste. Les quantités de pluie dans ces zones pourraient atteindre 100 à 150 millimètres, voire plus.

La tempête prenant de plus en plus d’ampleur, des vents très forts sont attendus sur une vaste zone. Avec les arbres en pleine feuille, le potentiel de panne de courant sera élevé.

(Ryan Snoddon/CBC) (Ryan Snoddon/CBC)

Des rafales généralisées de plus de 100 km/h sont probables dans le centre et l’est de la Nouvelle-Écosse, le Cap-Breton et l’Île-du-Prince-Édouard. Dans ces régions, les rafales pourraient dépasser 130 km/h, en particulier dans les zones côtières exposées.

Même dans les régions plus à l’ouest, des rafales supérieures à 70 km/h semblent possibles.

(Ryan Snoddon/CBC)

Cependant, une onde de tempête est également probable. L’impact dépendra fortement de la trajectoire et du moment de la tempête et de la façon dont elle coïncide avec la marée haute. Restez à l’écoute pour plus de détails.

Il est temps de se préparer. Assurez-vous que votre trousse d’urgence est prête et que votre réservoir de propane est rempli. Vérifiez que vos descentes pluviales et vos égouts pluviaux sont dégagés et assurez-vous que votre pompe de puisard et votre générateur sont en bon état de fonctionnement.