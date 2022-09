L’ouragan Fiona devrait frapper le Canada atlantique en tant que tempête majeure

Continuant à augmenter en force sur les eaux océaniques très chaudes, l’ouragan Fiona est maintenant un ouragan de catégorie 4 avec des vents maximums soutenus de près de 215 kilomètres à l’heure alors qu’il se déplace plein nord des îles Turques et Caïques.

PISTE

Peu de choses ont changé dans la trajectoire globale des prévisions de la tempête de mardi à mercredi. Fiona devrait progresser vers le nord en tant qu’ouragan de catégorie 4 passant à l’ouest des Bermudes tôt vendredi matin. On s’attend à ce qu’il pénètre dans la zone marine du talus néo-écossais du Canada atlantique en tant qu’ouragan majeur de catégorie 3 tard vendredi soir. Fiona devrait ensuite s’approcher de l’est de la Nouvelle-Écosse sous la forme d’un ouragan de catégorie 2 se transformant en une puissante tempête post-tropicale.

Fiona devrait continuer à être un ouragan majeur alors qu’il pénètre dans les eaux les plus méridionales de la région.

ATTERRISSAGE

Il semble de plus en plus probable que Fiona touchera terre quelque part dans la région s’étendant du comté de Guysborough au point le plus à l’est du comté du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse samedi matin. Il est encore temps de voir un changement dans cette projection alors que le cône de prévision – la zone que le centre de la tempête est susceptible de traverser – s’étend toujours de l’est du comté d’Halifax à l’ouest de Terre-Neuve.

Quel que soit le point d’atterrissement, les vents, la pluie et les ondes de tempête auront de vastes répercussions sur les Maritimes. Les conditions météorologiques se détérioreront de vendredi soir à samedi.

Un atterrissage sous la forme d’une puissante tempête post-tropicale semble probable dans l’est de la Nouvelle-Écosse samedi matin.

GRANDS IMPACTS

Au fur et à mesure que la tempête deviendra post-tropicale, elle s’étirera et grossira. Cela élargira également la zone de pluie et de vent vers l’extérieur depuis le centre de la tempête.

Avec ces tempêtes, les pluies les plus fortes tombent souvent le long et à l’ouest de la piste. Cela donnerait un risque qu’une grande partie de l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi que la moitié est de la Nouvelle-Écosse, voient des totaux possibles de 80 à 150+ millimètres, avec des pluies parfois torrentielles. Cela entraînera également un risque d’inondation, d’inondation soudaine et de ravinement.

Des pluies torrentielles entraîneront un risque d’inondation. Le risque est le plus élevé à l’Île-du-Prince-Édouard et dans les régions du centre et de l’est de la Nouvelle-Écosse.

Comme pour la pluie, le champ de vent de la tempête s’étendra pour avoir un impact étendu sur les Maritimes. Alors que les vents les plus forts se produiront probablement au passage du centre de la tempête et juste à l’est de celui-ci, une grande partie des Maritimes risque de subir des vents de force tempête tropicale. Un vent de force tempête tropicale est défini comme un vent soutenu d’une minute de 63 kilomètres par heure, qui donnerait presque certainement des rafales maximales atteignant ou dépassant 100 kilomètres par heure. La probabilité que ce type de vent se produise pendant une période allant de vendredi soir à samedi est maintenant élevée pour l’Île-du-Prince-Édouard et la moitié est de la Nouvelle-Écosse.

Les vents forts entraîneront des pannes de courant et le risque de chute de branches et de débris d’arbres. Il y a encore un feuillage presque complet sur les arbres et la présence de feuilles peut agir pour augmenter la force du vent sur eux.

La probabilité la plus élevée que les vents atteignent au moins la force d’une tempête tropicale continue d’être dans l’est de la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard.

Un surf plus élevé que la normale et des vagues déferlantes seront présents sur la majeure partie de la côte du vendredi au samedi. Le risque d’onde de tempête sera plus élevé sur la côte est de l’Atlantique de la Nouvelle-Écosse, en particulier le Cap-Breton, ainsi que sur la côte nord de la Nouvelle-Écosse et les côtes nord de l’Île-du-Prince-Édouard samedi.

LES PRÉPARATIFS

La plupart des habitants de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de l’est du Nouveau-Brunswick devraient se préparer avant la tempête. Toute personne utilisant une pompe de puisard ou un générateur doit vérifier qu’ils sont en état de marche et qu’ils ont du carburant. Il est également important de s’assurer que les appareils fonctionnant sur batterie sont chargés ou que vous disposez d’un moyen de les recharger en cas de panne de courant.

D’autres préparations peuvent inclure:

nettoyer le drainage de la propriété de tous les débris de fin d’été

avoir de la nourriture et des médicaments qui peuvent durer pendant la tempête et quelques jours après

Envisagez de reporter votre voyage pendant le passage de la tempête, qui se déroule encore une fois principalement du vendredi soir au samedi matin et après-midi.