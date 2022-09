L’ouragan Fiona devrait continuer à se renforcer après avoir dévasté Porto Rico. – Nouvelles de la capitale de Kelowna

Le 20 septembre, l’ouragan Fiona menace d’inondations plus meurtrières en entrant en collision avec les îles Turques et Caïques. Les rapports indiquent que la puissante tempête a déjà dévasté Porto Rico, laissant la grande majorité de ses 3,1 millions d’habitants sans électricité. En République dominicaine, plus d’un million de personnes se sont retrouvées sans eau courante. Selon le directeur des opérations de gestion des urgences du pays, près de 800 personnes ont été secourues par les secouristes. Suite à la tempête, au moins 519 personnes se sont réfugiées dans les 29 abris du pays.

Tôt le 20 septembre, Fiona s’est transformée en un ouragan majeur de catégorie 3 avec des vents soutenus de plus de 111 milles à l’heure. Le National Hurricane Center, basé à Miami, a déclaré que des “inondations potentiellement mortelles” étaient possibles tout au long de l’après-midi dans les îles Turques et Caïques. Selon des responsables, au moins quatre personnes sont déjà décédées des suites de Fiona.

À la fin de la semaine dernière, une personne a été tuée sur le territoire français de la Guadeloupe, deux autres personnes ont été tuées à Porto Rico et une autre personne est décédée en République dominicaine. Il s’agit du premier ouragan de catégorie 3 ou plus de la saison des ouragans de l’Atlantique cette année. Les prévisionnistes ont prédit que Fiona pourrait devenir une tempête de catégorie 4 avec des vents soutenus de 130 à 156 miles par heure au début du 21 septembre.

