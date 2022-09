L’ouragan Fiona devrait apporter des vents « violents » et de fortes pluies au Canada atlantique – Kelowna Capital News

Jusqu’à 200 millimètres de pluie devraient tomber sur le Canada atlantique et l’est du Québec ce week-end, alors que l’ouragan Fiona se dirige vers la côte est.

En plus d’une onde de tempête importante, d’un potentiel d’inondation dans les zones côtières et continentales et d’une dépression « sans précédent » dans la région, la tempête potentiellement « historique » devrait provoquer des pannes de courant généralisées en raison des arbres et des poteaux électriques abattus par vent puissant.

Lors d’une conférence de presse jeudi après-midi, le météorologue d’Environnement Canada, Bob Robichaud, a déclaré qu’il reste à voir si les rafales de vent de Fiona établiront des records, mais on s’attend à ce que les rafales soient plus fortes dans certaines régions que les vents de 150 km/h ressentis lors des périodes post-tropicales. la tempête Dorian a touché terre en 2019.

Fiona devrait atteindre les eaux de la Nouvelle-Écosse d’ici vendredi soir avant de traverser l’est de la province, le Cap-Breton et l’Île-du-Prince-Édouard samedi, puis la Basse-Côte-Nord du Québec et le sud-est du Labrador tôt dimanche.

Le Centre canadien des ouragans de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, a déclaré que les pires rafales devraient frapper l’est de la Nouvelle-Écosse, le Cap-Breton et certaines parties de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les régions côtières de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve devraient connaître des vagues déferlantes, avec des vagues au large de la Nouvelle-Écosse qui devraient atteindre plus de 10 mètres, tandis que la hauteur des vagues pourrait dépasser 12 mètres dans l’est du golfe du Saint-Laurent.

