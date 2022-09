L’ouragan Fiona coupe l’électricité à des milliers de personnes

HALIFAX –

Des vents violents ont coupé l’électricité dans des milliers de foyers en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard vendredi soir alors que les habitants du Canada atlantique commençaient à ressentir la colère de Fiona.

À 22 h, plus de 14 000 foyers et entreprises de la Nouvelle-Écosse étaient plongés dans l’obscurité. La plupart des pannes ont été signalées dans la partie centrale de la province, principalement dans les collectivités de Sackville, Truro et Stellarton.

À l’Île-du-Prince-Édouard, plus de 1 000 foyers et entreprises ont perdu l’électricité lorsque le vent s’est levé dans la région.

Plus tôt dans la journée, les gens de tout le Canada atlantique ont fait le plein de produits essentiels de dernière minute et ont protégé leurs propriétés contre les tempêtes avant l’arrivée de Fiona, qui, selon les prévisionnistes, frappera la région comme une tempête post-tropicale “très puissante”.

La tempête, qualifiée d'”historique” par les météorologues, devrait toucher terre tôt samedi matin, apportant des vents de force ouragan et plus de 100 millimètres de pluie sur une grande partie de la région et de l’est du Québec. Plus près du chemin de Fiona, plus de 200 millimètres de pluie devraient tomber, ce qui pourrait entraîner le ravinement de certaines routes.

Bob Robichaud, météorologue à Environnement Canada, a déclaré que Fiona s’annonce comme un système de tempête plus important que l’ouragan Juan, qui a causé d’importants dégâts dans la région d’Halifax en 2003. Il a déclaré qu’il était à peu près de la même taille que la tempête post-tropicale Dorian en 2019. .

“Mais il est plus fort que Dorian ne l’était”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’un briefing. “Ce sera certainement un événement historique et extrême pour l’Est du Canada.”

Il a déclaré que la vitesse du vent pourrait atteindre jusqu’à 145 km/h avec des rafales encore plus fortes dans certaines régions.

Robichaud a déclaré que la tempête se déplaçait vers le nord et devrait atteindre les eaux de la Nouvelle-Écosse tard vendredi soir avant de traverser le Cap-Breton tôt samedi. Fiona devrait atteindre la Basse-Côte-Nord du Québec et le sud-est du Labrador tôt dimanche.

Dave Buis, vice-commodore du Northern Yacht Club à North Sydney, en Nouvelle-Écosse, s’est dit inquiet de la tempête, qui devrait s’abattre sur l’île du Cap-Breton.

“Oh définitivement, je pense que ça va être mauvais”, a déclaré Buis lors d’un entretien téléphonique. « J’espère qu’il ralentira lorsqu’il atteindra l’eau plus froide, mais il ne semble pas que ce sera le cas. » Il a déclaré avoir sorti son voilier de sept mètres de l’eau jeudi.

Dans la partie est de l’île, dans la petite communauté acadienne de Petit-de-Grat, en Nouvelle-Écosse, les pêcheurs étaient également occupés à mettre leurs bateaux en cale sèche ou à tenter de les arrimer solidement au quai.

Le pêcheur de homard Kyle Boudreau a déclaré que les dommages causés par les tempêtes majeures sont difficiles à absorber pour une communauté côtière. “C’est notre gagne-pain. Nos bateaux se brisent, nos pièges se brisent… ce sont des choses dont vous n’avez pas besoin pour commencer votre saison l’année prochaine”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, les magasins d’Halifax ont vendu des bouteilles de gaz propane utilisées pour les réchauds de camping. Les étagères du rayon camping d’un magasin Canadian Tire local qui transportait normalement les petits bidons verts étaient complètement nues.

Mais le plombier et résident d’Halifax, Chad Shiers, a indiqué que les personnes à la recherche d’un petit réservoir de carburant pourraient utiliser du propane de plomberie.

“Il y a plus de façons d’obtenir ce dont vous avez besoin”, a-t-il déclaré vendredi après avoir acheté une torche au propane bleue. “Si j’ai du feu, je peux manger. Tant qu’ils ont ce dont j’ai besoin, je ne vais pas paniquer.”

Robichaud a averti les gens de toute la région de ne pas être complaisants simplement parce qu’ils ne sont pas près du centre de la trajectoire de la tempête. “Les impacts vont se faire sentir bien au-delà de l’endroit où se trouve réellement le centre de la tempête”, a-t-il déclaré.

Des vents violents et des pluies violentes devraient avoir des « impacts majeurs » sur l’est de l’Île-du-Prince-Édouard, l’est de la Nouvelle-Écosse, le sud et l’est du Nouveau-Brunswick, l’ouest de Terre-Neuve, l’est du Québec et le sud-est du Labrador.

Les régions côtières de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve devraient connaître des vagues déferlantes, avec des vagues qui devraient atteindre plus de 10 mètres au large de la Nouvelle-Écosse et plus de 12 mètres dans l’est du golfe du Saint-Laurent.

En plus d’une onde de tempête importante, d’un potentiel d’inondation dans les zones côtières et continentales et d’une dépression “sans précédent” dans la région, la tempête devrait provoquer des pannes de courant généralisées en raison d’arbres et de poteaux électriques abattus par des vents puissants.

Une porte-parole de la municipalité régionale du Cap-Breton a déclaré qu’il était prévu d’ouvrir le centre sportif Centre 200 à Sydney comme centre d’évacuation vendredi soir. Christina Lamey a déclaré que l’espace doit être utilisé par les résidents qui estiment qu’ils ne seront pas en sécurité pendant la tempête, en particulier ceux qui vivent sur la côte sud de la région. Halifax devait également ouvrir quatre centres d’évacuation vendredi soir.

À l’Île-du-Prince-Édouard, la ministre de la Sécurité publique, Darlene Compton, a averti les personnes qui pourraient être curieuses de rester à l’écart des zones côtières, affirmant que cela ne valait pas la peine de regarder la tempête arriver.

“Mon message est simple – ne le faites pas”, a déclaré Compton lors d’un briefing. “Ne vous approchez pas de l’eau, ne vous mettez pas en danger et ne mettez pas les autres en danger.” Une alerte d’urgence de la province a averti les résidents de graves inondations prévues le long de la rive nord.

Au centre-ville de Charlottetown, le débarcadère de la Confédération normalement animé était exceptionnellement calme. Les propriétaires de restaurant Lisa et Robert Gale ont décidé de garder Lobster on the Wharf ouvert vendredi après-midi pour accueillir un bus touristique attendu à 17 heures. Robert Gale a déclaré que la pire tempête à laquelle ils avaient dû faire face était Dorian. “Nous mentirions si nous disions que nous ne nous inquiétons pas pour Fiona”, a ajouté sa femme Lisa.

Des chaises rouges qui étaient habituellement assises sur le pont étaient empilées dans leur bureau avec des tables, et ils espéraient que les ondes de tempête ne seraient pas si fortes qu’il y aurait de l’eau dans le restaurant.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a publié vendredi une déclaration visant à rassurer les habitants de sa province, affirmant qu’un centre provincial des opérations d’urgence a été activé, tandis que les équipes du ministère des Transports vérifiaient déjà les ponceaux et enlevaient les débris.

“Restez à la maison si possible, car cela vous aidera non seulement à assurer votre sécurité et celle de votre famille, mais évitera de mettre les intervenants d’urgence en danger”, a déclaré Furey.

À Québec vendredi, le premier ministre François Legault a déclaré que les autorités surveillaient de près Fiona, qui est en voie de frapper les Îles-de-la-Madeleine, la Gaspésie et la Basse-Côte-Nord de la province.

«Je veux dire aux gens de ces régions, faites attention, il y a un risque important, préparez-vous au pire et on espère que ça se passera bien», a déclaré Legault à Laval.

Le cabinet du premier ministre a déclaré vendredi soir que le départ du premier ministre Justin Trudeau pour le Japon était retardé en raison de la situation actuelle avec l’ouragan Fiona. Trudeau prévoit d’assister aux funérailles nationales de l’ancien premier ministre japonais Shinzo Abe.

L’attachée de presse Cecely Roy a déclaré sur Twitter que Trudeau recevra des informations sur la réponse d’urgence à la tempête et contactera les premiers ministres. Elle a déclaré que le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, et les députés libéraux de l’Atlantique sont en contact étroit avec leurs homologues provinciaux.

“Le gouvernement fédéral est prêt à fournir tout le soutien nécessaire dans la réponse, pour assurer la sécurité des Canadiens.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 23 septembre 2022. Avec des fichiers de Michael Tutton à Petit-de-Grat, N.-É., Lyndsay Armstrong à Halifax, Hina Alam à Charlottetown et Sidhartha Banerjee à Montréal.