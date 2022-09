L’ouragan Fiona à moins de 24 heures de toucher terre au Canada

CAGUAS, Porto Rico –

Fiona, un ouragan de catégorie 3, a frappé les Bermudes avec de fortes pluies et des vents tôt vendredi alors qu’il balayait l’île sur une route prévue pour l’approcher du nord-est du Canada tard dans la journée sous la forme d’une tempête encore puissante.

Les autorités des Bermudes ont ouvert des abris et fermé des écoles et des bureaux avant Fiona. Le premier ministre David Burt a envoyé un tweet exhortant les résidents à “prendre soin de vous et de votre famille. N’oubliez pas de surveiller et de prendre soin de vos aînés, de votre famille et de vos voisins”.

Le Centre canadien des ouragans a émis une veille d’ouragan sur de vastes étendues côtières de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve. Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que Fiona devrait atteindre la région sous la forme d’un “gros et puissant cyclone post-tropical avec des vents de force ouragan”.

“Ce sera une tempête dont tout le monde se souviendra quand tout sera dit et fait”, a déclaré Bob Robichaud, météorologue de préparation aux avertissements pour le Centre canadien des ouragans.

Le centre américain a déclaré que Fiona avait des vents maximums soutenus de 125 mph (205 km/h) jeudi soir. Il était centré à environ 125 miles (200 kilomètres) au nord des Bermudes, se dirigeant vers le nord-nord-est à 25 mph (41 km/h).

Les vents de force ouragan se sont étendus vers l’extérieur jusqu’à 115 milles (185 kilomètres) du centre et les vents de force tempête tropicale se sont étendus vers l’extérieur jusqu’à 275 milles (445 kilomètres).

Un avertissement d’ouragan était en vigueur pour la Nouvelle-Écosse de Hubbards à Brule; Île-du-Prince-Édouard; L’Isle-de-la-Madeleine; et Terre-Neuve de Parson’s Pond à François.

Jusqu’à présent, Fiona a été accusée d’au moins cinq décès – deux à Porto Rico, deux en République dominicaine et un sur l’île française de Guadeloupe.

Les ouragans au Canada sont assez rares, en partie parce qu’une fois que les tempêtes atteignent les eaux plus froides, elles perdent leur principale source d’énergie. et devenir extratropical. Mais ces cyclones peuvent toujours avoir des vents de force ouragan, mais avec un noyau froid au lieu d’un noyau chaud et sans œil visible. Leur forme peut également être différente. Ils perdent leur forme symétrique et peuvent davantage ressembler à une virgule.

Robichaud a déclaré lors d’une conférence de presse que la modélisation prévoyait une basse pression “de tous les temps” dans la région, ce qui entraînerait des ondes de tempête et des précipitations de 10 à 20 centimètres (4 à 8 pouces).

Amanda McDougall, maire de la municipalité régionale du Cap-Breton, a déclaré que les responsables préparaient un abri pour que les gens puissent entrer avant l’arrivée de la tempête.

“Nous avons déjà vécu ce type d’événements, mais ma crainte n’est pas à ce point”, a-t-elle déclaré. “Les impacts vont être importants, réels et immédiats.”

Dave Pickles, directeur de l’exploitation de Nova Scotia Power, a déclaré qu’il s’attendait à des pannes de courant généralisées.

Pendant ce temps, le National Hurricane Center a déclaré qu’une dépression tropicale dans le sud des Caraïbes devrait frapper Cuba tôt mardi sous forme d’ouragan, puis frapper le sud de la Floride tôt mercredi.

Il était situé à environ 615 miles (985 kilomètres) à l’est-sud-est de Kingston, en Jamaïque. Il avait des vents maximums soutenus de 35 mph (55 km/h) et se déplaçait à 13 mph (20 km/h).

Avant d’atteindre les Bermudes, Fiona a provoqué de graves inondations et dévastation à Porto Rico, ce qui a conduit le président américain Joe Biden à déclarer jeudi que toute la force du gouvernement fédéral est prête à aider le territoire américain à se redresser.

S’exprimant lors d’un briefing avec des responsables de l’Agence fédérale de gestion des urgences à New York, Biden a déclaré: “Nous sommes tous dans le même bateau.”

Biden a noté que des centaines de FEMA et d’autres fonctionnaires fédéraux sont déjà sur le terrain à Porto Rico, où Fiona a provoqué une panne d’électricité à l’échelle de l’île.

Plus de 60% des clients de l’électricité sont restés sans électricité jeudi et un tiers des clients étaient sans eau, tandis que les responsables locaux ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas dire quand le service serait entièrement rétabli.

Vendredi dernier, des centaines de personnes à Porto Rico étaient restées isolées par des routes bloquées cinq jours après que l’ouragan a dévasté l’île. La frustration montait pour des personnes comme Nancy Galarza, qui a essayé de demander l’aide des équipes de travail qu’elle a repérées au loin.

“Tout le monde va là-bas”, a-t-elle dit en désignant des équipages au pied de la montagne qui aidaient d’autres également isolés par la tempête. “Personne ne vient ici pour nous voir. Je suis inquiet pour toutes les personnes âgées de cette communauté.”

Au moins cinq glissements de terrain ont couvert la route étroite menant à sa communauté dans les montagnes escarpées autour de la ville septentrionale de Caguas. La seule façon d’atteindre la colonie était de grimper sur d’épais monticules de boue, de roches et de débris laissés par Fiona, dont les eaux de crue ont secoué les fondations des maisons voisines avec une force semblable à un tremblement de terre.

Au moins huit des 11 communautés de Caguas étaient complètement isolées, a déclaré Luis Gonzalez, inspecteur municipal du relèvement et de la reconstruction.

C’était l’une des six municipalités au moins où les équipages n’avaient pas encore atteint certaines zones. Les gens là-bas dépendent souvent de l’aide des voisins, comme ils l’ont fait après l’ouragan Maria, une tempête de catégorie 4 en 2017 qui a tué près de 3 000 personnes.

Danciel Rivera est arrivé dans la campagne de Caguas avec un groupe religieux et a essayé d’apporter un peu de joie en s’habillant en clown.

“C’est très important en ces moments”, a-t-il dit, notant que les gens ne s’étaient jamais complètement remis de l’ouragan Maria.

Ses énormes chaussures de clown s’écrasaient dans la boue alors qu’il saluait les gens, dont les visages s’illuminaient lorsqu’ils lui souriaient.



——



Les rédacteurs de l’Associated Press Zeke Miller à Washington, Seth Borenstein à New York, Rob Gillies à Toronto et Maricarmen Rivera Sanchez à San Juan, Porto Rico, ont contribué