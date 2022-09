L’ouragan Fiona a causé des dommages importants au réseau de Porto Rico, selon les premières évaluations

Des évaluations préliminaires montrent que l’ouragan Fiona a endommagé 50% des lignes de transmission et des conduites de distribution à Porto Rico, alors que des centaines de milliers de personnes restent sans électricité ni eau près de deux semaines après le passage de la tempête, ont annoncé jeudi des responsables.

L’annonce est intervenue alors qu’une centrale électrique majeure à Porto Rico a été mise hors ligne et a commencé à cracher une épaisse fumée noire lors du dernier revers des efforts visant à stabiliser le réseau électrique du territoire américain.

Le gouverneur Pedro Pierluisi a déclaré que les équipes travaillaient rapidement pour rétablir les services essentiels, mais il a souligné qu’il n’était pas convaincu que plus de 270 000 clients sur 1,47 million étaient sans électricité et que plus de 100 000 clients sur 1,2 million étaient sans service d’eau.

La situation a irrité et exaspéré de nombreuses personnes déjà touchées par des pannes de courant imputées à l’ouragan Maria, une tempête de catégorie 4 qui a rasé le réseau électrique de l’île en septembre 2017. L’ouragan Fiona a frappé la région sud-ouest de Porto Rico en tant que tempête de catégorie 1 le 18 septembre. .

“Nous vivons dans un état de fragilité éternelle”, a déclaré la représentante de Porto Rico, Mariana Nogales.

Luma, une société privée qui gère le transport et la distribution d’électricité à Porto Rico, a promis que l’électricité serait rétablie à 90 % des clients d’ici vendredi dans les zones qui ne sont pas gravement touchées par la tempête. Dans les zones durement touchées, les responsables ont déclaré qu’ils pourraient rétablir le courant à 90% des clients d’ici jeudi prochain.

“J’exige plus”, a déclaré Pierluisi.

Les responsables n’ont pas précisé quand toute l’île pourrait être alimentée.

La panne d’électricité oblige les commerces à fermer

Le manque d’électricité a entraîné une diminution de l’approvisionnement en diesel et a incité le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, à annoncer mercredi soir qu’il renoncerait temporairement à une loi fédérale pour permettre à un navire britannique de Petroleum d’accoster à Porto Rico et de décharger 300 000 barils de diesel.

La panne a forcé des entreprises, y compris des épiceries et des stations-service, à fermer temporairement et a empêché l’ouverture de centaines d’écoles. En outre, 16 cliniques médicales gouvernementales et sept centres de dialyse fonctionnent toujours avec des générateurs.

Un poteau électrique avec des câbles lâches domine la maison de Jetsabel Osorio à Loiza le 15 septembre. Une panne de courant majeure a forcé des entreprises, y compris des épiceries et des stations-service, à fermer temporairement et empêché l’ouverture de centaines d’écoles. (Alejandro Granadillo/Associated Press)

Dans une note d’information publiée jeudi, le groupe de réflexion Center for a New Economy basé à Porto Rico a déclaré que Porto Rico était déjà extrêmement vulnérable avant Fiona, car seulement 30% des travaux de reconstruction permanents liés à l’ouragan Maria de 2017 avaient commencé.

« Fondamentalement, rien n’a été fait pour renforcer le réseau électrique et les autres infrastructures critiques ou augmenter leur résilience », a déclaré le centre. “Les dégâts causés par l’ouragan Fiona ajouteront certainement une autre couche de complexité à ce qui était déjà un effort difficile et compliqué.”

Alors qu’il s’engageait à se rendre en Floride, ravagée mercredi par l’ouragan Ian, le président américain Joe Biden a déclaré jeudi qu’il planifierait une visite à Porto Rico.

“Je suis engagé envers vous et le rétablissement de l’île”, a-t-il déclaré. “Nous ne sommes pas partis.”