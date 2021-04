Hurricane Lane a encore renforcé la main potentielle de Charlie Appleby en Classique avec un succès courageux à Newbury vendredi.

Appleby a connu une semaine fructueuse avec ses poulains de trois ans, Highland Avenue et Secret Protector occupant les deux premières places des Feilden Stakes de mardi à Newmarket, avant que Master Of The Seas et La Barrosa ne se disputent l’arrivée des Craven Stakes de jeudi à Quartier général.

Hurricane Lane a remporté plus d’un mile sur un terrain difficile lors de sa seule sortie juvénile et William Buick n’avait clairement aucune inquiétude quant à son endurance avant la Dubai Duty Free Golf World Cup British EBF Conditions Stakes.

Expulsé à 11-4, le fils de Frankel était intelligemment absent et Buick était heureux de lancer le galop, le favori Maximal suivant son premier mouvement avec l’outsider Tasman Bay, les quatre autres coureurs n’étant jamais vraiment compétitifs.

Maximal semblait susceptible de progresser à un moment donné, mais le vainqueur en a trouvé beaucoup sans que Buick ait à être trop sérieux avec lui, devançant d’une longueur devant la ligne, avec la baie de Tasman, formée par Sir Mark Todd, restant assez bien pour être battue. deux longueurs et quart en troisième.

Hurricane Lane est maintenant une chance générale de 25-1 pour le Cazoo Derby à Epsom en juin, et l’assistant d’Appleby, Alex Merriam, a déclaré: « Charlie était content du poulain. Il semblait les surpasser et ce n’était que sa deuxième manche. Il est un gros spécimen physique et nous espérons qu’il continuera à s’améliorer.

« Nous allons le prendre régulièrement et voir comment nos chevaux de mille et quart et de mille et demi courent au cours des prochaines semaines. Mais il est dans le Derby. »

Mithras (favori 16-5) a également été écourté pour une éventuelle offre classique après avoir remporté le Dubai Duty Free Full Of Surprises Handicap pour initier un doublé pour John et Thady Gosden, plus Frankie Dettori.

Il est maintenant un coup 20-1 pour les Guinées Qipco 2000 le 1er mai après avoir dominé par un cou sur Saint-Laurent.

Le doublé Gosden-Dettori a été complété par Gloria Mundi (4-1) qui a terminé en beauté pour soulever la deuxième division des Highclere Thoroughbred Racing Maiden Fillies ‘Stakes sur une photo à trois avec Hollywood Lady et Sea Karats.

La même équipe avait été refusée en première division lorsque Darlectable You (favori 5-6) a été battu au cou par Aristia (20-1) pour Richard Hannon et Sean Levey.

Elysian Flame a transmis ses prétentions pour la Chester Cup avec une victoire surprise 25-1 dans le Handicap de la barre d’argent de Compton Beauchamp Estates Ltd.

L’Almighwar des Gosden a été expulsé du favori 6-4, mais Elysian Flame était incroyablement partant pour l’entraîneur Mick Easterby et le jockey Nathan Evans, s’accrochant à la victoire par un cou.

Le gagnant est un tir 14-1 au meilleur prix pour la fonction Roodee, tandis qu’Almighwar est le favori 10-1.