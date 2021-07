L’ouragan Elsa LIVE – Le traqueur NOAA de la tempête de catégorie 1 montre la trajectoire des conditions météorologiques extrêmes à l’approche de la Floride

QUELLE A ÉTÉ LA VITESSE INITIALE DE L’OURAGAN ?

La tempête avait initialement des vents maximums soutenus de 50 mph et se déplaçait d’ouest en nord-ouest à 26 mph, selon le National Hurricane Center de Miami.

Le gouvernement de la Barbade a déclaré qu’il suspendait les transports publics et fermait les sites de vaccination et les entreprises, y compris les stations-service, d’ici jeudi soir, tandis que Saint-Vincent s’attendait à le faire d’ici vendredi matin.

Elsa devait se renforcer dans les prochains jours et se déplacer dans l’est de la mer des Caraïbes vendredi soir et vendredi soir et passer près de la côte sud d’Hispaniola, partagée par Haïti et la République dominicaine, samedi.