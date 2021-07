l’ouragan Elsa est devenu une tempête tropicale ; La Floride en route la semaine prochaine

Elsa, le premier ouragan de la saison des tempêtes dans l’Atlantique 2021, a été rétrogradé en tempête tropicale samedi et était en passe d’avoir un impact sur la Floride au début de la semaine prochaine.

« Nous sommes assez confiants que nous allons connaître au moins une tempête tropicale qui aura un impact sur de nombreuses communautés en Floride », a déclaré le gouverneur Ron DeSantis lors d’une conférence de presse à Surfside tôt samedi.

« Vous regardez une piste qui va probablement passer au-dessus de la partie ouest de Cuba, se retrouver dans le détroit de Floride, puis commencer à toucher la Floride avec l’œil de la tempête qui semble être, en ce moment, sur le côté ouest de la Floride », a-t-il déclaré.

Elsa devait se déplacer samedi près de la côte sud d’Hispaniola et près de la Jamaïque et de certaines parties de l’est de Cuba dimanche, a annoncé le National Hurricane Center. La tempête devrait ralentir samedi et dimanche et tourner au nord-ouest dimanche soir ou lundi.

Effondrement d’un condo en Floride : La démolition de la structure restante s’est accélérée au milieu des préoccupations liées aux tempêtes

D’ici lundi, Elsa devrait traverser le centre et l’ouest de Cuba et se diriger vers le détroit de Floride et, d’ici mardi, près ou au-dessus de certaines parties de la côte ouest de la Floride, a déclaré le National Hurricane Center.

Les vents soutenus étaient d’environ 70 mph, faisant de la tempête tropicale presque un ouragan de catégorie 1, selon l’avis de 11 h HAE du National Hurricane Center. Elsa était située à 40 miles au sud d’Isla Beata en République dominicaine, se déplaçant vers l’ouest-nord-ouest à 29 mph.

Un avertissement d’ouragan était toujours en vigueur pour certaines parties d’Haïti et de la République dominicaine, où des conditions proches d’un ouragan et une onde de tempête dangereuse étaient attendues jusqu’à samedi soir, a déclaré le Centre national des ouragans.

Les conditions de tempête tropicale, les ondes de tempête et les impacts des précipitations devraient commencer lundi dans les Keys de Floride et le sud de la péninsule de Floride, a annoncé le National Hurricane Center. Le risque devait se propager vers le nord le long de la péninsule jusqu’à mercredi et atteindre les côtes de la Géorgie et des Carolines mercredi et jeudi.

« Cependant, l’incertitude dans les prévisions reste plus grande que d’habitude en raison de l’interaction potentielle d’Elsa avec les îles d’Hispaniola et de Cuba », a déclaré le National Hurricane Center. « Les intérêts en Floride et le long de la côte sud-est des États-Unis devraient surveiller les progrès d’Elsa et les mises à jour des prévisions. »

La tempête imminente a incité samedi les responsables de la Floride à accélérer brusquement les plans visant à démolir la partie restante d’une zone de Miami qui s’est effondrée la semaine dernière, alors que la menace d’un effondrement secondaire de la structure endommagée se profile, mettant potentiellement en danger les équipes de secours.

Robert Molleda, météorologue chargé de la coordination des avertissements auprès du National Weather Service à Miami, a déclaré que les conditions pourraient empirer dès lundi après-midi dans le sud de la Floride, notamment des bandes de pluie fréquentes et des vents en rafales. Les conditions pourraient perdurer jusqu’à mardi.

« Mais rappelez-vous, tout léger déplacement vers l’est signifierait que nous obtiendrions des conditions pires ici », a déclaré Molleda. « Nous ne pouvons pas baisser la garde. »

Elsa est devenue la première tempête E jamais enregistrée, battant Edouard, qui s’est formé le 6 juillet 2020. Elsa était la cinquième tempête nommée de la saison dans l’Atlantique.

