L’ouragan Elsa déclenche l’état d’urgence en Floride alors que DeSantis met en garde contre les « tornades et crues éclair »

L’OURAGAN Elsa a déclenché l’état d’urgence en Floride alors que le gouverneur Ron DeSantis met en garde contre les tornades et les crues éclair.

Il a exhorté les Floridiens du sud de l’État à se préparer à ce que le système les frappe lundi avec des pluies torrentielles et des ondes de tempête.

Ci-dessus – L’ouragan Elsa devrait frapper la Floride à partir de lundi

Elsa à Saint-Domingue, République dominicaine, le 3 juillet Crédit : EPA

Une maison a été déchiquetée à la Barbade le 2 juillet Crédit : Reuters

Image satellite de l’ouragan au large de la côte sud d’Haïti Crédit : AFP

Le gouverneur DeSantis a déclaré : « Alors que nous continuons à fournir des ressources pour soutenir la réponse à Surfside [condo collapse in Miami], les impacts d’Elsa commenceront à affecter les Florida Keys et des parties du sud de la Floride dès lundi.

« Tous les Floridiens sur la trajectoire potentielle de cette tempête doivent se préparer au risque de tornades isolées, d’ondes de tempête, de fortes pluies et d’inondations soudaines. »

Il a également tweeté : « La Floride travaille avec les autorités locales pour sécuriser le site de Surfside en toute sécurité avant la tempête. »

Le National Hurricane Center (NHC) des États-Unis a signalé que la tempête tropicale soufflait aujourd’hui de vents de 65 milles (100 km) alors qu’elle se dirigeait vers Cuba.

Le système a frappé samedi les côtes sud d’Haïti et de la République dominicaine, abattant des arbres et faisant sauter des toits alors qu’il traversait les Caraïbes, tuant au moins trois personnes.

Dimanche, il se dirigeait vers la Jamaïque et l’est de Cuba alors que les prévisionnistes mettaient en garde contre de fortes pluies, des crues soudaines et des coulées de boue.

De dimanche à lundi, certaines parties de Cuba pourraient recevoir de cinq à dix pouces de pluie, avec des incidents isolés de 15 pouces entraînant « des crues soudaines et des coulées de boue importantes », a déclaré le NHC.

En Haïti, les autorités avaient relevé le niveau d’alerte au maximum rouge samedi matin, avertissant l’ensemble du pays de rester vigilant.

Des habitants placent des tôles de protection sur les fenêtres à la Barbade Crédit : La Méga Agence

Des lignes électriques ont été renversées à la Barbade Crédit : Reuters

L’ouragan Elsa a également provoqué des inondations dans les rues de la Barbade Crédit : La Méga Agence

Aux États-Unis, des parties des Florida Keys ont été placées sous surveillance de tempête tropicale samedi soir.

Certains modèles montrent que l’ouragan pourrait se diriger vers le golfe ou le long de la côte atlantique.

Une veille de tempête est en vigueur pour les Florida Keys de Craig Key vers l’ouest jusqu’à Dry Tortugas.

Les prévisionnistes ont prédit que la pluie, les ondes de tempête et les vents forts d’Elsa affecteraient la région et la péninsule de Floride au début de cette semaine.

Le gouvernement DeSantis a publié un décret déclarant l’état d’urgence pour 15 comtés sur le chemin potentiel d’Elsa.

Ceux-ci couvrent Charlotte; Agrumes; Charbonnier; DeSoto ; Hardee; Hernando ; Hillsborough ; Lee ; Prélèvement; Lamantin; Miami-Dade ; Monroe ; Pasco ; Pinelles; et les comtés de Sarasota.

Cela a été publié pour donner aux gouvernements des États et locaux suffisamment de temps, de ressources et de flexibilité pour se préparer à la tempête.

Les conditions météorologiques liées aux ouragans seraient une mauvaise nouvelle pour la ville de Surfside en Floride, près de Miami, où les sauveteurs tentent toujours de creuser un immeuble en copropriété effondré à la recherche de survivants et de corps.

Les arbres se balancent et les vagues déferlent alors qu’Elsa bat Saint-Domingue, en République dominicaine Crédit : EPA

DeSantis a déclaré aux journalistes que la partie du bâtiment encore debout pourrait être démolie avant l’arrivée d’Elsa pour protéger la sécurité des centaines de travailleurs de la recherche et du sauvetage sur le site.

Les travaux pourraient être achevés dans les 36 heures, entraînant « un arrêt de travail minimal des équipes de recherche et de sauvetage », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, l’État s’attend à avoir 2,6 millions de conducteurs sur les routes pendant le week-end férié du 4 juillet, selon le journal Sun-Sentinel du sud de la Floride, citant le club automobile AAA.

« Il n’est pas déraisonnable pour les Floridiens du Sud d’être prêts pour le potentiel d’un ouragan de catégorie 1 frappant à notre porte au début de la semaine prochaine », a déclaré Robert Garcia, météorologue au NHC.

Elsa a été le premier ouragan de la saison dans l’Atlantique vendredi.

Un décès a été signalé à Sainte-Lucie, selon l’Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe.

Pendant ce temps, un garçon de 15 ans et une femme de 75 ans sont décédés samedi lors d’événements distincts en République dominicaine après que des murs se soient effondrés sur eux, a déclaré le Centre des opérations d’urgence.

Des vagues de 356 cm à 427 cm de haut ont emporté des débris sur le rivage de la capitale Saint-Domingue.

L’ouragan Elsa se dirige vers Cuba et la Floride

Ci-dessus – prévision donnée pour la vitesse du vent d’Elsa

Les décès sont survenus un jour après qu’Elsa a causé des dégâts considérables dans plusieurs îles des Caraïbes orientales.

La Barbade a été la plus durement touchée, où plus de 1 100 personnes ont signalé des maisons endommagées, dont 62 maisons qui se sont complètement effondrées.

Les éleveurs ont déplacé le bétail vers des terrains plus élevés alors que l’ouragan de vendredi a fait exploser les toits des maisons, renversé des arbres et déclenché des inondations à la Barbade.

Il a ensuite frappé Saint-Vincent avec de fortes pluies et des vents de 85 mph (140 km/h), qui ont battu les cultures de bananes et de plaines.

On s’attendait à ce que l’onde de tempête d’Elsa fasse monter les niveaux d’eau d’un à cinq pieds (30 à 152 cm) au-dessus de la normale dans certaines régions.

EN SAVOIR PLUS SUR LE « RISQUE » DE LA FLORIDE

Pour la Floride, le NHC a déclaré dans un avis qu' »il y a un risque croissant de tempêtes tropicales, d’ondes de tempête et d’impacts des précipitations à partir de lundi ».

Ceux-ci devraient frapper les « Florida Keys », et le sud de la péninsule de Floride et une veille de tempête tropicale est maintenant en vigueur pour certaines parties des Florida Keys.

« Ce risque se propagera vers le nord le long de la péninsule de Floride jusqu’à mercredi et atteindra les côtes de la Géorgie et des Carolines mercredi et jeudi.

« Cependant, l’incertitude dans les prévisions reste plus grande que d’habitude en raison de l’interaction potentielle d’Elsa avec les îles d’Hispaniola et de Cuba.

« Les intérêts ailleurs en Floride et le long de la côte sud-est des États-Unis devraient surveiller les progrès d’Elsa et les mises à jour des prévisions. »

Le NHC a déclaré aujourd’hui que d’ici lundi, Elsa « devrait traverser le centre et l’ouest de Cuba et se diriger vers le détroit de Floride.

« Elsa est [currently] situé à environ 175 miles (280 km) au sud-est de Montego Bay, en Jamaïque, [with] vents soutenus maximum de 65 mph (100 km/h)