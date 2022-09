L’ouragan Earl menace les Bermudes et pourrait entraîner une houle «mortelle» sur la côte est des États-Unis | Nouvelles américaines

L’ouragan Earl, qui se dirige vers les Bermudes, devrait se renforcer et apporter des conditions de courant de surf et de déchirure dangereuses sur la côte est des États-Unis plus tard cette semaine, ont déclaré les prévisionnistes.

Earl, le deuxième de la saison des ouragans de l’Atlantique 2022, a eu des vents maximums soutenus de 100 mph mercredi soir, ce qui en fait une tempête de catégorie 2.

On s’attendait à ce qu’il continue de se renforcer jeudi et devienne un “ouragan majeur”, de catégorie 3, qui a subi des vents de 111 à 129 mph et peut causer des dégâts dévastateurs.

“Bien que le centre d’Earl devrait passer au sud-est des Bermudes, des vents de force tempête tropicale sont attendus sur l’île cet après-midi jusqu’à vendredi matin”, a déclaré le National Hurricane Center (NHC) des États-Unis.

Des vents de force ouragan sont possibles sur les Bermudes plus tard dans la journée ou ce soir si la trajectoire d’Earl se déplace plus à l’ouest que ce qui est actuellement prévu, a déclaré le météorologue basé à Miami.

“Les houles générées par Earl se forment près des Bermudes et devraient atteindre la côte est des États-Unis plus tard dans la journée”, a ajouté le NHC.

“Ces houles sont susceptibles de provoquer des conditions de surf et de déchirure potentiellement mortelles tout au long du week-end.”

Une veille d’ouragan a été émise pour les Bermudes, un territoire d’outre-mer britannique autonome dans l’ouest de l’océan Atlantique Nord.

Le ministre de la Sécurité nationale de l’île, Michael Weeks, a déclaré aux journalistes que les services publics et les bureaux du gouvernement continueraient de fonctionner, mais a averti les habitants de se préparer aux conditions de tempête tropicale.

“Les Bermudes ressentiront certainement les effets d’Earl, nous devons donc nous garder de la complaisance”, a-t-il déclaré.

Plus à l’est, l’ouragan Danielle s’affaiblissait lentement au-dessus des eaux libres à environ 605 milles au nord-nord-ouest des Açores. Il avait des vents maximums soutenus de 75 mph.