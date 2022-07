L’ouragan Darby se forme loin dans le Pacifique à l’ouest du Mexique

MEXICO CITY (AP) – L’ouragan Darby s’est formé dimanche soir loin dans le Pacifique à l’ouest du sud du Mexique, et les prévisionnistes ont déclaré qu’il se dirigerait plus loin vers la mer et ne poserait aucune menace pour la terre.

Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que Darby avait des vents maximums soutenus de 75 mph (120 km/h). Il était centré à environ 905 miles (1 455 kilomètres) au sud-ouest de la pointe sud de la péninsule mexicaine de Basse-Californie et se déplaçait vers l’ouest à 17 mph (28 km/h).

Le centre a déclaré que l’ouragan se renforcerait probablement au cours des deux prochains jours, mais commencerait à s’affaiblir en milieu de semaine.

The Associated Press