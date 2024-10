L’Oura Ring Gen 3 est à 20 % de réduction pour Prime Day

Tant que vous n’avez pas de nouveau produit FOMO, c’est une excellente opportunité pour les chasseurs de bonnes affaires. Les détaillants et les entreprises adorent les remises sur les anciens modèles juste après le lancement d’un nouveau ! Il s’agit également du modèle Horizon, qui est normalement plus cher que la Gen 3 de base en raison de sa forme entièrement ronde. Étant donné qu’Oura est livré avec un abonnement mensuel de 6 $ pour débloquer toutes les fonctionnalités, obtenir une réduction sur le matériel peut aider à atténuer une partie du problème. Cela dit, l’inventaire Gen 3 ne durera pas éternellement.

Même si vous possédez FOMO, vous ne manquerez pas grand-chose. J’utilise le Gen 3 depuis trois ans et j’ai testé de nombreux concurrents – c’est toujours le grand gagnant selon moi. Par rapport au nouveau modèle, il ne lui manque que des capteurs plus plats, une station d’accueil plus grande et un facteur de forme légèrement plus confortable. Le nouveau Oura Ring 4 dispose d’un algorithme mis à jour qui est censé être plus précis, mais fonctionnellement, vous obtiendrez toujours les mêmes mesures avec le Gen 3.