Loups | Critiques de films Reelviews

Vraisemblablement à cause de son succès colossal à la tête de la trilogie de Tom Holland Homme araignée films, le scénariste/réalisateur Jon Watts a acquis suffisamment d’influence pour attirer les stars (et les bons amis) George Clooney et Brad Pitt pour jouer dans Loups. Avec une telle longueur d’avance, on a le sentiment que

Loups aurait dû être meilleur qu’il ne l’est. Thriller policier tiède avec une nuance comique, le film a du mal avec son récit banal et s’appuie trop sur l’alchimie entre ses stars (qui est palpable) et leurs charismes individuels pour le porter. La conclusion ouverte est une pomme de discorde potentielle. Certains le trouveront élégant. D’autres trouveront cela frustrant. Je préférerais dire que c’est les deux.

Loups Il s’agit d’une paire de loups solitaires qui sont amenés séparément par différentes parties pour nettoyer une chambre d’hôtel très en désordre qui présente le cadavre apparemment mort d’un jeune homme sans nom (Austin Abrams) qui pourrait être un prostitué. Fixer #1, appelé uniquement « Margaret’s Man », est joué par George Clooney. Il arrive à la demande de Margaret (Amy Ryan), qui a besoin que les événements de la nuit dans la chambre d’hôtel, y compris le corps, disparaissent de peur que sa réputation ne soit ruinée. Bien qu’il soit un peu exagéré, il est cool, calme et efficace et semble avoir les choses sous contrôle jusqu’à l’arrivée de Fixer #2, appelé uniquement « Pam’s Man » (joué par Brad Pitt). Il est là parce que la nouvelle propriétaire de l’hôtel, Pam, ayant vu ce qui s’est passé via une caméra illégale, ne veut pas que le nom de son hôtel soit terni. Bien que les deux hommes s’affrontent au départ, ils travaillent ensemble à contrecœur et leur partenariat est cimenté lorsqu’ils se rendent compte que le cadavre n’est peut-être pas aussi mort qu’ils le pensaient et qu’il y a une quantité de drogues volées impliquée.

Loups ne présente en réalité que quatre acteurs – les deux grandes stars, Amy Ryan et Austin Abrams. Ryan n’est présent que pendant la configuration de 15 minutes. Après cela, elle n’apparaît plus jamais. Abrams joue l’opossum pendant environ 30 minutes, puis prend vie et agit comme un Joe Pesci moins ennuyeux pour Mel Gibson et Danny Glover de Clooney et Pitt. Bien qu’il n’y ait rien de particulièrement mauvais dans la performance d’Abrams, le personnage devient une distraction car il empêche l’interaction entre Clooney et Pitt, raison pour laquelle quiconque regarde le film le regarde.

Avait Loups avait été réalisé avec deux acteurs anonymes jouant les fixeurs, il aurait eu du mal à trouver un distributeur. Il n’y a rien dans le scénario ou dans la direction de Watts qui le distingue. La production semble souvent routinière et clichée. Quiconque s’attend à quelque chose comme La piqûrele film de câpres oscarisé de 1973 qui a réuni les amis et icônes du cinéma Paul Newman et Robert Redford, sera déçu. La piqûre avait beaucoup de choses à faire au-delà de la réassociation sur grand écran de Butch et Sundance. Loups n’offre guère plus qu’une opportunité pour Clooney et Pitt de se retrouver à nouveau devant la caméra.

Initialement, Loups était sur le calendrier de sortie de Sony pour une sortie en salles en septembre 2024. Au fil du temps, cependant, la décision a été prise d’abandonner une distribution multiplex aux États-Unis au profit d’une ouverture directe sur Apple TV+. Même s’il est peu probable que le film ait eu un grand impact au box-office, les deux stars sont suffisamment rentables pour qu’il ait pu connaître un succès modeste. Prise Loups directement au service d’abonnement d’Apple peut être considéré comme une « victoire » pour le streaming dans la mesure où sont concernés les titres non franchisés à budget moyen. Il fut un temps où contourner les salles pour un film Clooney/Pitt aurait été jugé impensable. Aujourd’hui, presque personne ne cligne des yeux.

Loups est une expérience assez agréable. À 108 minutes, ce n’est pas trop long et, mis à part la manière agaçante avec laquelle Watts termine l’histoire, ça se passe facilement. Il y a un peu d’action (en réalité une seule scène) et pas beaucoup de tension. En fin de compte, le film ressemble plus à une comédie qu’à un thriller. Le streaming est probablement un bon choix pour le film dans la mesure où il élargira le public tout en limitant les attentes. Et comme la barre est plus basse pour le visionnage à la maison, il est plus facile de le recommander à ceux qui ont un abonnement Apple TV+ que s’il s’agissait d’un voyage dans un multiplex, surtout si 90 minutes de plaisanteries Clooney/Pitt sonnent comme un moyen de fonds pour passer une soirée.

Wolfs (Royaume-Uni/États-Unis, 2024)