Loups 0 – 1 Man Utd

Marcus Rashford est sorti du banc pour marquer le vainqueur de Manchester United contre les Wolves après avoir été abandonné pour des raisons disciplinaires.

L’attaquant anglais a foré bas dans le filet en fin de match pour assurer une victoire 1-0 à l’équipe d’Erik ten Hag qui les place au-dessus de Tottenham dans le top quatre.

Les loups, lors de leur premier match à domicile en Premier League sous Julen Lopetegui, ont bien concouru tout au long et semblaient prêts à frustrer United avant l’intervention de Rashford.

L’attaquant anglais s’est vu refuser un deuxième but peu de temps après avoir été exclu pour le handball et David de Gea a dû bien sauver Raul Jimenez dans le temps d’arrêt pour gagner le match.

Notes des joueurs Loups: Sa (8), Semedo (6), Collins (6), Kilman (7), Bueno (7), Nunes (7), Neves (7), Moutinho (6), Podence (6), Costa (6), Hwang (6). Sous-titres : Traoré (7), Jonny (6), Toti (6), Aït-Nouri (6), Jimenez (6). Équipe extérieure: De Gea (8), Wan-Bissaka (7), Varane (7), Shaw (8), Malacia (8), Casemiro (7), Eriksen (6), Fernandes (7), Antony (6), Martial ( 6), Garnacho (6). Sous-titres : Rashford (8), Fred (7), Van de Beek (6), Maguire (n/a), Elanga (n/a). Joueur du match : Luc Shaw

Comment Man Utd l’a gagné aux Wolves

United est arrivé après avoir remporté sept de ses huit derniers matches dans toutes les compétitions et avec la possibilité de se déplacer à moins d’un point de Newcastle en troisième avec la victoire. Ayant marqué dans chacun de leurs 10 derniers matchs et avec des loups vulnérables à l’arrière, Ten Hag aurait pu s’attendre à des buts.

Mais cela s’est avéré délicat. United a eu les meilleures chances en première mi-temps avec la tête de Casemiro déviée au-dessus de la barre dès le début, mais la chance la plus claire est revenue au remplaçant de Rashford. Alejandro Garnacho s’est emparé de la passe en retrait de Nelson Semedo mais n’a pas pu battre Jose Sa.

Nouvelles de l’équipe loups a apporté un changement à l’équipe qui a gagné à Everton avec le retour de l’international portugais Matheus Nunes à la place du jeune milieu de terrain Joe Hodge. Marcus Rashford est tombé sur le banc pour Manchester United en raison de ce qu’Erik ten Hag a décrit comme un problème de «discipline interne» avec Alejandro Garnacho prenant sa place, tandis que Luke Shaw a continué à suppléer au centre de la défense.

Le gardien de but des Wolves a également bien fait de refuser Antony, enlevant le ballon de la ligne dans le temps d’arrêt de la première mi-temps. À l’autre bout, les Wolves ont menacé sans tester De Gea – un tir apprivoisé du travailleur Diego Costa étant le plus proche qu’ils sont venus en 45 minutes.

Le match s’est enflammé en seconde période après l’introduction de Rashford et du livewire Adama Traoré à l’intervalle. C’est l’ailier des Wolves qui a d’abord eu le plus grand impact et Ruben Neves a forcé un bel arrêt de De Gea avec un coup franc à longue portée.

Mais avec les Wolves effectuant des changements conservateurs et défendant plus profondément, Rashford a trouvé la percée. Il a reçu une passe intelligente de Bruno Fernandes et s’est débarrassé de Jonny Otto, Nathan Collins et Toti Gomes avant de forcer le ballon dans le filet.

Image:

Marcus Rashford a remporté le match pour Manchester United avec une finition soignée





C’était un troisième but en autant de matchs après son retour de la Coupe du monde et il y en avait presque un quatrième lorsque sa tentative a ricoché sur Sa et a trouvé le fond du filet uniquement pour que cela soit exclu pour le handball. Cela a donné de l’espoir aux loups et ils ont presque arraché un point.

Avant cette victoire dans les arrêts de jeu à Everton le lendemain de Noël, leurs seules victoires cette saison étaient venues à domicile contre les deux seules équipes en dessous d’eux dans le tableau de la Premier League. Cela offrait peu d’encouragement qu’ils puissent troubler un Manchester United en forme.

Mais lorsque Jimenez, lui-même remplaçant, se dirigea fermement vers le but depuis le coin gauche de Rayan Ait-Nouri, ils faillirent marquer un point. De Gea l’a sauvé et dans un match serré c’est l’homme puni par son entraîneur qui a fait la différence.

Statistiques FPL: Wolves 0-1 Man Utd Objectifs Rashford Aides Fernandes Points bonus Shaw (3), Malacia (3), Wan-Bissaka (1), Varane (1)

La victoire de Man Utd dans les statistiques

Erik ten Hag a remporté 10 de ses 16 premiers matches de Premier League, seul Ole Gunnar Solskjær a atteint 10 victoires en moins de matches parmi les managers de Manchester United dans l’histoire de la compétition.

Manchester United n’a perdu son dernier match de championnat au cours des 11 dernières années civiles depuis une défaite 3-2 contre Blackburn en 2011.

Manchester United a remporté trois matches de championnat consécutifs à l’extérieur contre les Wolves pour la première fois de son histoire.

Les loups n’ont marqué que deux buts lors de leurs huit derniers matchs contre Man Utd dans toutes les compétitions, échouant à trouver le filet à six reprises dans cette course.

Marcus Rashford a marqué lors de trois apparitions consécutives dans toutes les compétitions pour Man Utd pour la première fois depuis novembre 2019. En effet, la frappe d’aujourd’hui était son 100e but en Premier League (65 buts, 35 passes décisives).

Rashford a également marqué son 12e but en Premier League en tant que remplaçant, seuls Ole Gunnar Solskjær (17) et Javier Hernandez (14) ont marqué plus du banc pour le club.

Et après?

Les loups sont de retour en action mercredi soir dans un derby des Midlands contre Aston Villa à Villa Park. Ils se rendent à Anfield pour affronter Liverpool au troisième tour de la FA Cup samedi.

Manchester United a deux matchs à domicile à Old Trafford la semaine prochaine. Ils accueillent Bournemouth en Premier League mardi soir avant d’affronter Everton au troisième tour de la FA Cup vendredi.