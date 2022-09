Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a été filmé en train de couper du bois qu’il a promis d’envoyer à l’UE au milieu de la crise énergétique imminente. La vidéo a été partagée mercredi sur les réseaux sociaux.

“Ne laissons pas l’Europe geler. Aidons nos frères, peut-être qu’ils nous aideront un jour aussi,», a déclaré Loukachenko dans un clip publié par une chaîne Telegram liée à son service de presse.

“C’est du bon bois de chauffage,” a-t-il noté en coupant habilement une grosse bûche de sapin avec une hache massive.

Dans la situation actuelle, l’Europe ne peut pas être pointilleuse sur le type de bois utilisé pour le chauffage, car «l’essentiel pour eux est de se réchauffer d’une manière ou d’une autre», a déclaré Loukachenko. “Nous devons nous assurer que les agriculteurs et les travailleurs en bénéficient, mais pas les riches.”

Il est également important que le président polonais Andrzej Duda et le Premier ministre Mateusz Morawiecki “ne pas congeler» cet hiver, a-t-il ajouté. “Ce sont nos voisins. Peut-être reviendront-ils à la raison.”

Les dirigeants du gouvernement polonais ont sévèrement critiqué Loukachenko. Varsovie a soutenu les manifestations anti-gouvernementales en Biélorussie en 2020 et 2021.

Moscou, ainsi que Minsk, un proche allié, ont été frappés de sévères sanctions occidentales après que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine fin février.

LIRE LA SUITE:

Loukachenko fait valoir Dieu

Ces restrictions se sont largement retournées contre eux, provoquant une baisse importante des approvisionnements russes en pétrole et en gaz vers l’Europe et plaçant l’UE au bord d’une crise énergétique. Les habitants d’Autriche, de République tchèque et d’autres pays sont descendus dans la rue ces dernières semaines, exigeant que leurs dirigeants réduisent la flambée des prix de l’énergie et trouvent un moyen de chauffer leurs maisons cet hiver.