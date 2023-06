Loukachenko récolte les fruits de l’accord Wagner-Kremlin – du moins à court terme

Le dictateur biélorusse, Alexandre Loukachenko, est devenu l’un des premiers bénéficiaires de la marche avortée de Wagner sur Moscou, mais ces avantages pourraient ne pas avoir une longue durée de vie.

Que Loukachenko ait joué ou non le rôle de courtier entreprenant décrit dans les déclarations du Kremlin et de Minsk (et la plupart des analystes sont sceptiques), il est apparu dans la presse russe comme le héros de l’heure, l’homme qui a sauvé Moscou.

C’est vraiment un pas en avant par rapport au rôle d’un frêle satrape provisoire, que Loukachenko a joué depuis que Vladimir Poutine est intervenu pour sauver son régime à la suite d’une apparente défaite électorale en 2020. Au cours des trois années qui ont suivi, le Biélorusse a accepté de former un « État uni avec la Russie », a permis à son pays d’être un tremplin pour l’invasion totale de l’Ukraine et a proposé de stocker des ogives nucléaires tactiques russes en Biélorussie, alors que des rumeurs circulaient constamment sur sa santé.

Maintenant, il hébergera une autre des armes secrètes dangereuses de Poutine, Yevgeny Prigozhin.

« Le président de la Biélorussie a informé en détail le président de la Russie des résultats des négociations avec la direction de Wagner PMC [private military company], » le déclaration officielle du bureau de Loukachenko a dit. « Le président de la Russie a soutenu et remercié son homologue biélorusse pour le travail accompli. »

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l’accord, par lequel Prigozhin a rappelé la colonne Wagner avançant sur Moscou samedi et a accepté de se déplacer en Biélorussie, était « l’initiative personnelle de Loukachenko qui a été coordonnée avec le président Poutine ».

Les analystes biélorusses ont des doutes sur le récit officiel.

« Je ne pense tout simplement pas que nous ayons une raison solide de croire que Prigozhin écouterait Loukachenko et ses assurances et que Loukachenko a suffisamment de poids et de voix dans la politique intérieure russe pour être le courtier de tels accords », Artyom Shraibman, chercheur non résident à le Centre Carnegie Russie Eurasie, a déclaré.

Shraibman, qui est également le fondateur du cabinet de conseil politique Sense Analytics, a suggéré que le gouverneur de la région de Tula, Alexei Dyumin, qui entretient des liens étroits avec Prigozhin et Poutine, est plus susceptible d’avoir été le véritable médiateur.

« Il y a des suggestions selon lesquelles Loukachenko n’était pas réellement partie aux négociations tout au long de la journée, et est entré d’une manière ou d’une autre dans le giron très peu de temps après l’annonce », a convenu Olga Onuch, professeur de politique à l’Université de Manchester.

Quel que soit son véritable rôle, Loukachenko est le garant officiel de l’accord et apparaît au moins sur la scène russe comme un leader à part entière, plutôt qu’un simple prolongement du Kremlin.

«Cela a clairement changé les relations entre Loukachenko et le Kremlin car après 2020, il est devenu une sorte de marionnette pour les autorités russes. Il a été traité comme quelqu’un qui n’était pas égal », a déclaré Ryhor Astapenia, directeur de l’initiative Biélorussie au groupe de réflexion Chatham House. « Maintenant, vous pouvez dire qu’il est l’un des gagnants de ce coup d’État manqué et cela restaurera une partie de son agence dans ses relations avec la Russie, du moins dans un avenir proche. »

Les perspectives à plus long terme sont difficiles à évaluer, notamment parce que l’on sait si peu de choses sur l’accord et sur ce qu’il signifie pour la Biélorussie.

« Nous ne savons pas exactement qui déménage en Biélorussie. Est-ce juste Prigozhin et sa sécurité ou une partie importante de son armée ? » dit Shrabman. « Je suppose que ce ne sera pas son armée car ce serait une menace pour Loukachenko qui ne tolérerait pas ces crétins imprévisibles sur son territoire. »

Quelle que soit la taille de l’entourage, les experts biélorusses ne s’attendent pas à ce qu’un homme du caractère et des appétits de Prigozhin se contente de rester longtemps en exil biélorusse.

« Ce n’est pas confortable pour la société biélorusse que le pays devienne une maison d’hôtes pour les criminels de guerre », a déclaré Astapenia. « Je pense qu’ils voudront qu’il aille ailleurs, peut-être pour travailler dans des pays africains. »

Une autre question est de savoir combien de temps Prigozhin peut survivre en Biélorussie. Shraibman ne pense pas que la menace directe viendrait de Loukachenko, qui voudrait être vu pour honorer son accord, mais s’il pourrait protéger son invité du Kremlin est une autre affaire.

« Prigozhin pourrait être préoccupé par le fait de boire une tasse de thé qui n’a pas été contrôlée par lui », a-t-il déclaré. « Je ne m’attends pas à ce qu’il soit en sécurité quelque part en ce moment. »

Au cours des mois et des années à venir, Loukachenko devrait également s’inquiéter. Les événements des dernières 48 heures ont ébranlé la croyance en la stabilité du régime de Poutine et ont donc soulevé des questions sur sa propre endurance.

« Nous voyons clairement que le Kremlin n’est pas aussi solide que beaucoup de gens le pensaient », a déclaré Astapenia. « Loukachenko devrait s’inquiéter un peu de savoir si Poutine, ou ceux qui l’entourent, vont survivre à cette guerre. »