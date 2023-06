Loukachenko affirme avoir persuadé Poutine de ne pas tuer le patron de Wagner, Prigozhin

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie – Lorsque le président biélorusse Alexandre Loukachenko a tenté de convaincre Yevgeniy Prigozhin d’annuler sa rébellion contre Moscou, le patron mercenaire était « à moitié fou », a déclaré Loukachenko, déversant des obscénités pendant une demi-heure – et ignorant, peut-être, que son la vie était en danger. Les jurons dans leur conversation téléphonique de samedi « étaient 10 fois plus que la normale », a déclaré Loukachenko dans des commentaires remarquablement francs lors d’une réunion mardi avec ses généraux. Il a affirmé avoir empêché le président russe Vladimir Poutine de prendre une « décision sévère » – une suggestion selon laquelle Poutine prévoyait de tuer le chef du groupe Wagner. Les commentaires de Loukachenko ont été publiés par les médias d’État biélorusses.

Prigozhin a déclaré qu’il voulait parler à Poutine, a déclaré Loukachenko, et a exigé que le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d’état-major général, le général Valery Gerasimov, cibles fréquentes de sa colère, lui soient remis. Cela n’allait pas arriver, a déclaré Loukachenko.

Poutine prononce un discours sur le marché des mercenaires ; La Russie face aux divisions

Loukachenko, peut-être improbable, a joué un rôle central dans la négociation de l’accord entre Poutine et Prigozhin qui a conduit le patron mercenaire enragé à détourner une colonne de combattants qui avançaient sur Moscou avec étonnamment peu de résistance. Poutine, en échange, a accepté d’abandonner les accusations d’insurrection contre Prigozhin et de lui permettre, ainsi qu’à Wagner, de se rendre en Biélorussie voisine, tout sauf un État client de Moscou.

Poutine a également permis à Prigozhin de quitter la Russie en vie – un point qui semblait incertain jusqu’à ce que Loukahsenko confirme mardi que le chef mercenaire était arrivé par avion privé en Biélorussie.

La version des événements de Loukachenko n’a pas pu être vérifiée. Président de la Biélorussie depuis 1994, il est largement considéré comme un dictateur et un abuseur des droits civils, humains et politiques. Il a récemment revendiqué sa réélection lors d’un vote de 2020 largement considéré comme frauduleux, déclenchant des mois de manifestations brutalement réprimées. Et il est connu pour ses déclarations amplifiantes, farfelues et parfois bizarres.

En septembre 2020, par exemple, Loukachenko a affirmé que les informations selon lesquelles le chef de l’opposition russe Alexei Navalny avait été empoisonné avaient été falsifiées. Il a publié une transcription de ce qu’il a dit être une conversation entre un officier du renseignement polonais nommé « Mike » et un agent allemand nommé « Nick » intercepté par la Biélorussie qui a confirmé la fraude. Angela Merkel, alors chancelière allemande, a annoncé les conclusions d’un laboratoire militaire allemand selon lesquelles Navalny a été personnellement empoisonné avec une arme chimique.

Mais quelle que soit la réputation de Loukachenko, le Kremlin a confirmé qu’il était une figure centrale de l’accord. Et dans ses remarques de mardi, Loukachenko a décrit les conversations avec Poutine et Prigozhin en des termes inhabituellement précis.

Le camée improbable du dictateur biélorusse Loukachenko en tant que médiateur avec Wagner

Lors d’une conversation avec Poutine samedi matin, Loukachenko a déclaré qu’il avait conclu que le président russe prévoyait de « frapper » Prigojine. Il a déclaré avoir convaincu Poutine que même si cette option était théoriquement disponible, elle risquait de provoquer une effusion de sang majeure.

« Je dis: » Ne faites pas ça, car alors il n’y aura pas de négociations « », a déclaré Loukachenko.

Les combattants de Wagner, a déclaré mardi le président biélorusse, sont endurcis au combat et «feront n’importe quoi – ces gars-là savent se défendre les uns les autres».

« Et c’est l’unité la plus entraînée de l’armée », a-t-il déclaré. « Qui va discuter avec ça? » Si Poutine avait pris des mesures sévères contre Prigozhin, a-t-il dit, des milliers de civils et de forces russes mourraient dans le conflit.

Le récit détaillé de Loukachenko des conversations sensibles au cœur de la plus grande crise de la carrière de Poutine était très inhabituel. Il a transmis le sentiment d’une relation chaleureuse avec Poutine, qui, selon lui, s’adressait à lui sous le nom de « Sasha », un diminutif d’Alexandre.

Dans le même temps, il a offert une évaluation complémentaire de Prigozhin à un moment où de hauts responsables russes tentent de salir sa réputation.

« Qui est Prigozhin? » Loukachenko a demandé et a répondu: «C’est une personne très autoritaire aujourd’hui dans les forces armées. Peu importe à quel point certains ne l’aimeraient pas.

Loukachenko a déclaré qu’il avait reçu des informations alarmantes sur la mutinerie de Prigozhin lorsqu’il a été informé par des liens entre le KGB biélorusse et le Service fédéral de sécurité russe que Poutine voulait parler. Quand ils ont parlé peu après 10 heures du matin, a-t-il dit, il s’est rendu compte que Poutine prévoyait une action difficile et l’a exhorté à attendre que Loukachenko ait parlé à Wagner.

« La chose la plus dangereuse, d’après ce que j’ai compris, n’était pas la situation, mais comment elle pourrait évoluer et ses conséquences », a déclaré Loukachenko.

« J’ai suggéré à Poutine de prendre son temps », a-t-il dit, mais le président russe a répondu : « Écoute, Sasha, ça ne sert à rien. Il ne décroche même pas le téléphone. Il ne veut parler à personne. »

Selon le récit de Loukachenko, il a réussi à persuader Poutine d’attendre d’avoir atteint Prigozhin à Rostov-sur-le-Don, la ville du sud de la Russie où les combattants de Wagner avaient pris le contrôle d’un important quartier général militaire et d’un aérodrome.

« Une mauvaise paix vaut mieux que n’importe quelle guerre », a déclaré Loukachenko à Poutine. « Ne vous précipitez pas. Je vais essayer de le contacter. »

« Il dit encore une fois, ‘C’est inutile.’ Je dis: ‘D’accord, attends.’

Poutine a également évoqué la guerre en Ukraine, a déclaré Loukachenko, affirmant qu’elle se déroulait « mieux qu’avant ».

« Je dis: » Vous voyez, tout n’est pas si triste « », a déclaré Loukachenko.

Loukachenko et Prigozhin ont parlé à 11 heures, a déclaré Loukachenko.

Les commandants de Wagner, qui venaient juste d’arriver du front ukrainien, étaient contrariés que tant de combattants aient été tués pendant la guerre, a déclaré Loukachenko. Prigozhin a déclaré que certains membres de l’armée russe voulaient « étrangler » Wagner. Prigozhin a publiquement accusé Choïgou d’avoir tenté de détruire le groupe de mercenaires.

« Les gars sont très offensés, surtout les commandants. Et, si je comprends bien, ils ont grandement influencé … Prigozhin lui-même », a déclaré Loukachenko. « Oui, il est tellement, vous savez, un gars héroïque, mais il a subi des pressions et a été influencé par ceux qui ont dirigé les escouades d’assaut et ont vu ces morts. »

Il a déclaré que Prigozhin a nié que Wagner ait tué des militaires russes sur le chemin de Rostov-sur-le-Don – contredisant les affirmations que Prigozhin a faites plus tôt samedi devant la caméra à Yunus-bek Yevkurov, lorsqu’il a déclaré que Wagner avait abattu trois hélicoptères militaires russes parce qu’ils avaient tiré chez les mercenaires.

Loukachenko a déclaré qu’il croyait à l’affirmation de Prigozhin selon laquelle Wagner n’avait encore tué aucun militaire ou civil russe. Il a demandé ce qu’il voulait.

« Qu’ils me donnent Shoigu et Gerasimov. Et je dois rencontrer Poutine », a déclaré Loukachenko, lui a dit Prigozhin.

« Je dis, ‘Zhenya [the diminutive for Yevgeniy], personne ne vous donnera ni Shoigu ni Gerasimov, surtout dans cette situation », a-t-il déclaré. « Vous connaissez Poutine aussi bien que moi. Deuxièmement, non seulement il ne vous rencontrera pas. Il ne vous parlera pas au téléphone en raison de cette situation.

Prigozhin était silencieux au début, a déclaré Loukachenko, mais a ensuite éclaté: «Mais nous voulons la justice! Ils veulent nous étrangler ! Nous irons à Moscou !

« Je dis: » À mi-chemin, vous serez juste écrasé comme un insecte. « »

« Pensez-y, dis-je. »

« Non », a répondu Prigozhin.

« J’ai passé beaucoup de temps à le persuader », a déclaré Loukachenko. Il a dit à Prigozhin qu’il pouvait faire ce qu’il voulait mais que Moscou serait défendue, a-t-il dit.

Lorsque Prigozhin s’est plaint de la force de combat de ses hommes, Loukachenko a dit qu’il l’avait apaisé : « Je sais. »

Le conflit, a déclaré Loukachenko, a été causé par une concurrence malsaine entre Wagner et l’armée. « Un conflit interpersonnel entre des personnes célèbres a dégénéré en ce combat. »

