BEYROUTH, Liban – L’un des militants les plus éminents d’Arabie saoudite, Loujain al-Hathloul, a été libéré mercredi après que le royaume l’ait emprisonnée pendant près de trois ans pour des accusations que les gouvernements occidentaux et les groupes de défense des droits de l’homme ont catégoriquement rejetés comme étant politiquement motivés.

«Loujain est à la maison», la sœur de Mme al-Hathloul, Lina écrit sur Twitter avec une photo d’elle-même souriant largement lors d’un appel vidéo avec sa sœur. Une autre sœur, Alia, a écrit que Mme al-Hathloul était retournée au domicile familial à Riyad, la capitale saoudienne, et a déclaré que sa libération était «le meilleur jour de ma vie».

Mme al-Hathloul, 31 ans, est devenue célèbre pour avoir contesté publiquement l’interdiction de conduire et d’autres restrictions légales que l’Arabie saoudite imposait aux femmes dans le cadre du soi-disant «système de tutelle».

Même si l’interdiction de conduire a été levée en 2018 et que certaines des restrictions ont été assouplies dans le cadre des efforts de réforme du prince héritier Mohammed ben Salmane, Mme al-Hathloul a été arrêtée en mai 2018 et jugée pour un certain nombre d’accusations, notamment pour avoir cherché à changer le le système politique du royaume et la communication avec les diplomates et journalistes étrangers.