LE CAIRE – L’un des prisonniers les plus connus d’Arabie saoudite, la militante des droits des femmes Loujain al-Hathloul, a été condamnée lundi à cinq ans et huit mois de prison, mettant fin à une épreuve juridique de deux ans et demi que les groupes de défense des droits et ses partisans ont appelé à une punition pour son plaidoyer politique. Mme al-Hathloul a été arrêtée pour la première fois en mai 2018 avec d’autres personnes qui avaient fait pression pour mettre fin à l’interdiction de conduire des femmes. Elle était plus tard chargé de saper le royaume et son système politique en communiquant avec des diplomates étrangers, des journalistes et des organisations de défense des droits et en faisant pression pour les droits des femmes. Le juge a suspendu deux ans et 10 mois de sa peine; avec crédit pour le temps qu’elle a déjà purgé, a déclaré sa famille, elle pourrait être libérée dans environ deux mois. Mme al-Hathloul a également été placée en probation pendant trois ans et interdite de voyager hors de l’Arabie saoudite pendant cinq ans.

Mme al-Hathloul a déclaré que pendant son incarcération, elle et d’autres détenus avaient été victimes de harcèlement sexuel et de torture, y compris des passages à tabac et des décharges électriques, mais un juge a rejeté la semaine dernière une plainte qu’elle avait déposée au sujet de la torture présumée après que le gouvernement s’est effacé. d’actes répréhensibles dans une enquête qui, selon sa famille, équivalait à une dissimulation. Image Loujain al-Hathloul, figure de proue de la volonté de permettre aux femmes de conduire, s’est filmée au volant en 2014. Crédit… Loujain Al-Hathloul, via Associated Press Sa famille avait espéré que Mme al-Hathloul pourrait bénéficier de l’arrivée imminente de l’administration du président élu Joseph R. Biden Jr., qui a promis une position plus ferme sur l’Arabie saoudite. Le président Trump a évité les inquiétudes concernant les prisonniers politiques saoudiens, mais M. Biden a déclaré qu’il réévaluerait les relations entre les pays et sanctionnerait les violations des droits de l’homme, annulant le «chèque en blanc» qu’il a déclaré que l’administration Trump avait donné aux Saoudiens. Mais plutôt que de libérer Mme al-Hathloul en signe de bonne volonté envers l’administration entrante, le royaume a semblé durcir son traitement, transférant son cas le mois dernier à un tribunal spécial qui traite généralement le terrorisme et les crimes de sécurité nationale. Pourtant, la peine qu’elle a reçue lundi était bien inférieure au maximum de 20 ans que les procureurs avaient demandé. Mme al-Hathloul, 31 ans, qui a entamé une grève de la faim de deux semaines à l’automne pour protester contre les restrictions sur les visites familiales et d’autres conditions en prison, a semblé faible ces dernières semaines, a déclaré sa famille. Depuis le début de sa détention, certains des changements qu’elle recherchait se sont concrétisés, alors même que le gouvernement saoudien a décidé d’éteindre la dissidence en arrêtant ceux qu’il considère comme des critiques.

Les femmes en Arabie saoudite sont autorisées à conduire depuis que le royaume a levé l’interdiction en juin 2018, l’une des réformes sociales historiques inaugurées ces dernières années par le prince héritier et dirigeant de facto d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane. Sous le prince héritier, le royaume a encouragé les femmes à travailler et assoupli le système de tutelle qui donnait aux pères, maris ou frères des femmes le dernier mot sur leurs projets de voyage, d’emploi et de mariage. Mais avec les changements, une répression continue contre ceux qui ne se sont pas alignés sur le prince héritier, y compris les membres de la famille royale, les hommes d’affaires et les religieux, ainsi que les militants, dont Mme al-Hathloul. Après avoir attiré l’attention internationale en défiant l’interdiction de conduire et en dénonçant d’autres restrictions dans le royaume, Mme al-Hathloul et au moins 10 autres militants ont été arrêtés un mois avant l’expiration de l’interdiction, accusés de trahison dans l’État contrôlé. médias. «Ma sœur n’est pas une terroriste, elle est une militante», a déclaré sa sœur, Lina al-Hathloul, dans un communiqué lundi. «Etre condamnée pour son activisme pour les réformes mêmes que MBS et le royaume saoudien vantent si fièrement est l’hypocrisie ultime», a-t-elle ajouté, faisant référence au prince héritier par ses initiales. Les analystes ont déclaré que le moment choisi pour l’arrestation de Loujain al-Hathloul suggérait que le gouvernement voulait indiquer clairement que le changement venait du gouvernement saoudien et non du peuple. Les responsables saoudiens ont rejeté tout lien entre les accusations portées contre Mme al-Hathloul et son activisme, affirmant à la place qu’elle avait été arrêtée parce qu’elle travaillait avec des entités étrangères hostiles à l’Arabie saoudite. Les chefs d’accusation portés contre elle ont inclus la revendication des droits des femmes et la pression pour l’abolition du système de tutelle, la tentative de postuler pour un emploi aux Nations Unies et des entretiens avec des journalistes étrangers, des diplomates et des organisations de défense des droits humains, selon sa famille. «Il y a des accusations de traiter avec des États hostiles au royaume et de fournir des informations classifiées et d’autres problèmes de ce genre», a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, a déclaré à l’Agence France-Presse lors d’une visite à Bahreïn ce mois-ci.