Louisville remporte une victoire 94-93 contre l’UMBC

L’équipe masculine de basket-ball de Louisville a débuté la saison dernière avec trois défaites consécutives d’un point, ouvrant la voie à la pire saison de l’histoire du programme. Lundi soir, les Cards ont inversé le scénario.







Même si un début moins dramatique du deuxième acte de Kenny Payne aurait reçu un accueil beaucoup plus chaleureux.

Au lieu de cela, l’U de L a dû revenir d’un déficit à deux chiffres en seconde période et survivre à une dernière minute frénétique pour quitter le KFC Yum Center avec une victoire de 94-93 contre l’UMBC en visite lors du premier match de la saison pour les deux équipes.

Avec cette victoire, Louisville se situe désormais au-dessus de 0,500 pour la première fois depuis le 29 janvier 2022.

Les Cards ont été poussés à la victoire par une séquence finale qui, objectivement, aurait pu être la plus drôle que j’ai jamais vue dans un match de basket universitaire.

Après avoir dilapidé une avance de 4 points qu’ils détenaient à 49 secondes de la fin, Louisville s’est retrouvé avec le ballon dans un match nul et à 16 secondes de la fin. Tre White a ensuite pris la décision inexplicable de se diriger directement vers le panier pour une tentative de tir sauvage alors qu’il restait beaucoup de temps au compteur. Après avoir perdu le ballon, White a alors semblé commettre une faute sur Franck Emmou de l’UMBC. Aucune faute n’a été sifflée, et à la place, le ballon a été éloigné d’Emmou et est allé directement à JJ Traynor pour une sorte de dunk bizarre.

UMBC, qui a tiré 11 sur 21 sur trois pour le match, a ensuite laissé passer quelques regards ouverts au-delà de l’arc qui auraient pu gagner le match. Les Retrievers ont plutôt choisi d’aller à l’intérieur vers Khydarius Smith, qui a semblé attraper le ballon avec les deux pieds clairement hors des limites sur la ligne de fond. Bien qu’il semble regarder directement Smith, l’arbitre Bert Smith n’a pas sifflé… du moins jusqu’à ce que Smith soit victime d’une faute lors d’une tentative de tir quelques instants plus tard.

Smith a réussi le premier lancer franc, a raté le deuxième, puis une bousculade folle a heureusement mis un terme au match.

“Nous avions besoin de cette victoire”, a déclaré Payne après le match. “Je pourrais m’asseoir ici et parler de stratégie, mais ces gars-là se sont simplement battus et l’ont obtenu.”

Louisville a été rythmé par l’infatigable Mike James, qui a marqué 25 points et pris 10 rebonds. James a réalisé 13 de ses 14 tentatives depuis la ligne des lancers francs, tandis que ses coéquipiers n’ont réussi qu’un total de 11 sur 25 depuis la ligne de charité.

Traynor (13), Ty-Laur Johnson (12), Skyy Clark (11) et White (11) ont tous rejoint James pour marquer à deux chiffres, alors que Louisville est à égalité au deuxième rang pour le plus grand nombre de points marqués dans un match depuis 2019. Brandon Huntley-Hatfield a récolté 10 rebonds pour accompagner cinq points.

De l’autre côté du terrain, la défense du Cardinal a toujours été atroce. L’Université de Los Angeles a permis à une équipe de l’UMBC choisie pour terminer sixième parmi les neuf équipes d’Amérique de l’Est de tirer à 50,7 pour cent depuis le sol et à 52,4 pour cent sur trois. Heureusement, les Retrievers ont raté 10 de leurs 22 tentatives de lancer franc.

C’était mauvais, et je ne vais pas prétendre que ce n’était pas le cas, mais ils ont trouvé un moyen de gagner lors de la soirée Denny Crum. C’est quelque chose.

1-0.

En savoir plus