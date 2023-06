Louisville City, le défenseur américain Josh Wynder transféré à Benfica

L’international américain des moins de 20 ans et défenseur du Louisville City FC Josh Wynder a effectué son transfert au Benfica, champion du Portugal en titre, a-t-on annoncé jeudi.

Des sources disent à ESPN que Benfica paiera 1,2 million de dollars à Louisville City plus des add-ons. Louisville obtiendrait également 20% de tout transfert futur pour Wynder, bien que Benfica puisse éviter cette clause s’il paie 500 000 $ au club USL avant la fin de 2025.

Les frais de transfert sont un record pour un joueur de l’USL, éclipsant celui de Hadji Barry lorsqu’il a rejoint le Future FC en Premier League égyptienne en octobre dernier.

« Je me pince encore parfois parce que depuis que je suis jeune, je regarde des joueurs en Europe et je me dis: » C’est là que je veux être « », a déclaré Wynder à ESPN dans une interview exclusive. « Maintenant, pour que ça se réalise, c’est fou. »

Originaire de Louisville, Wynder a rejoint l’académie du club lors de sa fondation en 2020 et a signé son premier contrat professionnel en 2021, suivant les traces de son frère aîné Elijah. Wynder a fait ses débuts en équipe première plus tard cette année-là et a disputé 45 matches de championnat et de coupe, marquant deux buts.

Wynder, 18 ans, rejoint une équipe de Benfica qui participe régulièrement à la Ligue des champions, avec une histoire de développement de joueurs comme le défenseur central de Manchester City Ruben Dias et le défenseur de Manchester United Victor Lindelof.

On lui a dit qu’il commencerait avec la deuxième équipe dans le but d’être promu éventuellement dans la première équipe.

« Benfica est la meilleure équipe de la ligue. Je les ai vus jouer quelques fois et c’est une équipe qui joue au ballon, donc ils vont construire à partir de tout, ce qui, je pense, correspond très bien à mon style de jeu », Wynder a dit. « Donc, cela m’a plu que si j’y vais et que je suis un défenseur central partant, ils voudront que je construise et joue comme j’aime jouer, et donc cela me convient parfaitement.

« Ils sont bons pour développer de jeunes joueurs et faire jouer de jeunes joueurs dès les premiers stades, donc je pense que c’est un bon choix pour moi pour mon premier club en Europe. »

Wynder suit un chemin similaire emprunté par l’ancien coéquipier de Louisville Jonathan Gomez, qui a fait 28 apparitions pour la Real Sociedad B la saison dernière, ce qui met en évidence le pipeline qui s’est développé du championnat USL à l’Europe.

Wynder a également parlé de l’influence du manager Danny Cruz comme étant cruciale pour son développement.

« Il s’est vraiment concentré sur les petits détails avec moi depuis le début », a déclaré Wynder. « Je pense que j’aurais l’impression d’avoir eu un bon entraînement, puis il me prendrait à part et me dirait ce qu’il pensait que j’aurais pu faire mieux, et cela a simplement changé ma perspective et cela m’a aidé en cours de route.

« A partir de là, à chaque entraînement, j’y repense et je me dis : ‘OK, je pense que j’ai eu un bon entraînement, mais laissez-moi voir ce que je peux faire de mieux pour continuer à progresser.' »

Au niveau international, Wynder a récemment représenté les États-Unis à la Coupe du Monde U20 de la FIFA. Bien qu’il ait concédé un but contre son camp lors de la défaite 2-0 de l’équipe américaine en quart de finale contre l’Uruguay, il a déclaré qu’il s’en était mieux sorti.

« C’était incroyable », a déclaré Wynder. « Évidemment, cela ne s’est pas terminé comme nous le voulions et comme je le voulais, mais nous vivons et apprenons. Les joueurs contre lesquels nous avons joué ont définitivement amené mon jeu à un nouveau niveau et m’ont un peu ouvert les yeux parce que je ne vois pas le mouvement, l’habileté sur le ballon tous les jours ici.

« Cela m’a définitivement pris au dépourvu au début, puis lentement je me suis lancé et je me suis dit: » OK, je dois faire attention à ceci, faire attention à cela. Tous les enfants rêvent de disputer une Coupe du monde, que ce soit en U20, en U17 ou en Coupe du monde masculine.

« C’était donc une expérience formidable et je ne la prendrai jamais pour acquise. »