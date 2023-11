Louisiana Tech lance Tech Online tout compris

L’expansion a été un thème commun cette année pour la Louisiana Tech University.

Ce thème s’est poursuivi mardi après-midi ensoleillé lorsque l’Université a officiellement annoncé le lancement de Tech Online, une nouvelle initiative qui sert et profite aux apprenants à distance et aux professionnels diplômés.

L’initiative Tech Online est administrée par l’Academic Success Center (ASC) sur le campus du National Cyber ​​Research Park à Bossier, où des dignitaires, des éducateurs et le public se sont réunis pour une brève cérémonie d’annonce et d’inauguration.

Les offres de programmes actuelles comprennent l’informatique de la santé et la gestion de l’information et les études interdisciplinaires au niveau du premier cycle et de nombreux programmes d’études supérieures tels que la maîtrise en administration des affaires (MBA), la maîtrise ès sciences en ingénierie et gestion de la technologie et la maîtrise ès arts en gestion industrielle et organisationnelle. Psychologie. Tech Online comprend des certificats d’études supérieures tels que la science des données et la rédaction technique et la communication, chacun étant un programme autonome ou empilable avec les programmes d’études supérieures.

“Tech Online présente une opportunité passionnante d’éduquer une population unique d’étudiants en les impliquant d’une manière relativement nouvelle pour la Louisiana Tech University”, a déclaré le Dr Donna Thomas, directrice par intérim de Tech. « Nous offrirons bon nombre des mêmes programmes accrédités de haute qualité que ceux que nous proposons sur le campus, et nous sommes impatients d’ajouter de nouveaux programmes, en particulier au niveau du premier cycle, de manière stratégique et délibérée.

“Tech Online mettra une formation technologique de Louisiane à la disposition des étudiants limités dans leur lieu d’enseignement et de ceux qui ne peuvent pas accéder aux établissements d’enseignement traditionnels parce qu’ils sont occupés par leur carrière et leur famille”, a déclaré Thomas.

Tech Online offre à ceux qui n’ont pas eu l’opportunité traditionnelle d’aller à l’université un moyen d’acquérir une éducation supérieure d’une manière unique et d’être aidé par Tech pour vivre la même expérience académique que ses étudiants sur le campus.

La semaine dernière, Tech a participé à l’inauguration du Louisiana Tech Research Institute, à seulement 200 mètres de l’ASC dans Research Park, quelque chose qui n’en était qu’au stade de la planification il y a 15 ans mais qui constitue désormais un élément dynamique de la communauté. , État et nation, a déclaré le président de Tech, le Dr Les Guice.

“J’ai des frissons en voyant des parkings avec beaucoup de voitures ici”, a-t-il déclaré. « Je me souviens d’avoir été assis ici il y a toutes ces années avec des membres de la communauté, essayant de trouver comment nous pourrions nous associer avec le Bossier Parish Community College et Bossier pour tirer parti de ce qui allait arriver à la base aérienne de Barksdale pour la communauté et la région. Avec les bonnes installations, les bonnes personnes et les bons programmes en place, nous savions que la cybercommunauté pouvait faire une différence à travers le pays.

« Avec l’introduction de Tech Online, c’est un autre jour spécial », a-t-il déclaré. « Nous avons enseigné en ligne, mais nous avons désormais notre siège ici et davantage de programmes disponibles. Nous mettons également à votre disposition des coachs en matière de réussite des étudiants pour vous aider à définir votre plan et à réussir tout au long de votre parcours.

Jerona Washington, directrice des initiatives d’apprentissage en ligne et de l’Academic Success Center, a déclaré qu’au début de sa carrière, elle avait trouvé sa niche « en travaillant avec des apprenants adultes ». Au cours d’innombrables interactions avec les étudiants, j’ai recueilli des commentaires sur la manière d’améliorer l’apprentissage pédagogique en ligne et les services de soutien aux étudiants. Tech Online a réuni une équipe exceptionnelle dédiée aux approches d’inscription, d’intégration, de conseil et de coaching en ligne axées sur la réussite des étudiants, et à l’accès des étudiants à des ateliers virtuels exclusifs.

“Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de collaborer avec les universitaires et les affaires étudiantes pour créer ce qui sera un marqueur historique pour cette institution”, a déclaré Washington.

Originaire de Bossier City, Washington possède plus d’une décennie d’expérience dans l’enseignement postsecondaire. Elle est diplômée de la Northwestern State University avec une maîtrise en affaires étudiantes dans l’enseignement supérieur. Habituée de l’enseignement à distance en tant qu’étudiante, Washington travaille actuellement sur son doctorat en leadership éducatif (EdD), l’un des nombreux programmes d’études supérieures en ligne de Tech.

Pour en savoir plus sur les programmes et les opportunités disponibles via Tech Online, veuillez visiter https://online.latech.edu/.