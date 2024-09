Louisiana Tech contre NC State 2024

Le spectacle doit continuer ! Malgré un premier vrai test difficile loin du stade Carter-Finley le week-end dernier, État de Caroline du Nord rentre chez lui avec l’intention de redresser la barre samedi à Raleigh.

Les Wolfpack ont ​​connu des difficultés lors de leur seul match à domicile de la saison, traînant la patte pendant les trois premiers quarts-temps avant de revenir au quatrième quart-temps pour une victoire 38-21. Cette fois-ci, State espère tirer les leçons des deux premiers matchs pour écraser LA Tech avant de commencer le match ACC le week-end prochain contre Clemson.

Voici un aperçu de la manière dont notre équipe pense que la confrontation de la semaine 3 des Wolfpack se déroulera.

Louisiane Tech Informations sur le match contre NC State

Démarrer: Samedi 14 septembre à midi HE

Emplacement: Stade Carter-Finley, Raleigh, Caroline du Nord

TV: Réseau ACC

Commentateurs: Jorge Sedano (jeu par jeu), Orlando Franklin (analyste) et Morgan Uber (ligne de touche)

Radio: Réseau sportif Wolfpack

Doubler:État de Caroline du Nord -21,5

Plus/Moins: 48,5

Michael Clark

J’espère que NC State sera plus agressif en attaque. Mais je pense que nous verrons probablement les Wolfpack essayer d’établir le jeu de course. Même si je pense qu’ils auront un certain succès au sol, State commence à prendre des tirs en profondeur au deuxième quart-temps, ce qui conduit à de gros jeux.

Je crois que le coordinateur offensif Robert Anae se concentre sur l’obtention de récepteurs à l’extérieur Kevin Concepcion plus impliqué. Personnellement, je pense que c’est un jeu où Noah Rogers ou Justin Joly — ou les deux — ont affiché de gros chiffres.

Sur le plan défensif, je pense que l’équipe de l’État devrait faire une meilleure performance que la semaine dernière. Cependant, je crains que les mêmes problèmes qui ont tourmenté la défense ne se reproduisent en début de match, ce qui permet à Louisiana Tech de rester dans le match en première mi-temps.

Mais finalement, l’État a trop de talent et prend le large en seconde période.

Les Wolfpack battent les Bulldogs, 41-17.

Score final : NC State 41, Louisiana Tech 17

Bryan Pyrtle

Je vois NC State profiter de ce match comme d’un match à « bien jouer ». Louisiana Tech a du talent décent des deux côtés du ballon avec plusieurs transferts SEC en défense et des pièces de retour en attaque, mais le talent du Wolfpack l’emportera.

Les Bulldogs exécutent un style d’attaque étalé similaire à Tennesseemais les Red and White ont déjà vu ça. Fort de son expérience face aux Vols, la défense des Packers commence enfin à cliquer à chaque niveau. Gagner la bataille des turnovers, ce que NC State va faire je pense, va contribuer grandement à faire de cette victoire une victoire confortable. Avec La Tech manquant d’un vrai QB1, je vois les Wolfpack forcer au moins deux interceptions contre les Bulldogs.

En attaque, affronter une ligne défensive à trois downs qui n’est pas aussi imposante physiquement que celle du Tennessee – très peu de lignes défensives dans le pays le sont – permet au Pack de garder une poche propre pour Grayson McCallsurtout au milieu. Avec plus de temps pour faire des lectures, McCall est capable de livrer des ballons précis à ses receveurs et de ne pas forcer les lancers autant. Une avance précoce permet également aux Packers d’obtenir des répétitions de qualité pour le jeu de course. Je vois au moins trois touchdowns des Wolfpack au sol, y compris le premier TD en carrière des Hollywood Smothers, ce samedi.

Score final : NC State 35, Louisiana Tech 10

Charlie Gribble

Il est temps de réinitialiser le jeu pour NC State alors que les LA Tech Bulldogs se dirigent vers Carter Finley. Il y a beaucoup de choses à régler pour les Packers des deux côtés du ballon en ce qui concerne la ligne offensive et le groupe de secondeurs. Cette semaine est une occasion parfaite pour eux de le faire.

LA Tech arrive à ce match 1-0 avec une victoire serrée sur l’adversaire FCS Nicholls lors de la première semaine. Il y a deux ans, lorsque LA Tech est arrivé en ville, le match était serré au début du quatrième quart-temps avant que NC State ne parvienne à s’éloigner. Cette année ne sera pas le cas. Depuis ce match, les Bulldogs ont renvoyé leur entraîneur principal en Sauter Holtz et sortent actuellement d’une saison 3-9 où ils ont perdu leur signaleur de départ au profit de Forêt de Wake à l’intersaison.

NC State couvrira la saison des Packers qui sera en jeu la semaine prochaine à Death Valley.

Score final : NC State 45, Louisiana Tech 21

Spencer Thomas

Hier est de l’histoire. Demain est un mystère. Aujourd’hui est un cadeau, c’est pourquoi nous l’appelons le présent.

C’est l’état d’esprit que tous les fans des Wolfpack devraient avoir avant ce week-end. Oui, la défaite écrasante contre le Tennessee fait encore mal et il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre, mais il y a encore des objectifs réalisables. Les Wolfpack ont ​​des choses à prouver et c’est ce week-end qu’ils doivent le faire. Grayson McCall et la ligne offensive ont besoin d’un match de revanche et c’est un match dans lequel ils devraient gagner en confiance pour l’avenir.

Louisiana Tech n’a joué qu’un seul match, il n’y a donc pas beaucoup de vidéos sur eux. Mais depuis leur match d’ouverture, les fans doivent s’attendre à ce que la défense des Wolfpack mette la pression sur Jack Turner et le force à sortir de la poche pour créer des revirements et donner à la défense secondaire des répétitions bien nécessaires avant le début du match de l’ACC. L’objectif ultime du match de ce week-end doit être de donner le ton et d’obtenir la confiance dont ils ont tant besoin, surtout après la défaite du week-end dernier.

Je m’attends à ce que les Wolfpack sortent en force et prennent les choses en main et créent un niveau de confiance indispensable avant le début des matchs de l’ACC. Je ne serais pas surpris de voir quelques représentants supplémentaires de la part de la recrue CJ Bailey, car NC State ne laissera aucun doute sur le fait qu’ils sont la meilleure équipe samedi.

Score final : NC State 42 La. Tech 20

Chris Ragone

Résilience. Réactivité. Jouer pour ses frères. Faire son travail.

Aussi redondants que cela puisse paraître parfois, ce sont tous des thèmes qui ont fait écho au Murphy Center et sur les terrains d’entraînement de football cette semaine. Après la lutte pour vaincre Caroline de l’Ouestet la défaite écrasante contre le Tennessee, tels sont les thèmes que le Wolfpack devra adopter s’il veut gagner cette semaine.

Heureusement pour eux, l’adversaire de cette semaine est le plus faible du calendrier 2024. C’est une occasion en or d’exorciser les démons de la saison jusqu’à présent. Lancez le jeu de course. Grayson McCall est Grayson McCall. La ligne offensive joue comme on s’attendrait à ce qu’un groupe d’étudiants diplômés joue. La défense s’intensifie et joue à la hauteur de son potentiel. Ce sont toutes des choses qui doivent se produire samedi, car après les Bulldogs, arrive Death Valley et les Les Tigres de Clemson.

Le Pack fait son travail et malmène LA Tech.

Score final : NC State 52, Louisiana Tech 10

Cory Smith

Nous en avons parlé toute la semaine et maintenant presque tous ceux qui sont au-dessus de moi en ont parlé. C’est un match qui va bien se passer pour les Wolfpack et je m’attends à ce que toute l’équipe y adhère pleinement.

Il n’y a pas grand chose à dire qui n’ait déjà été dit cette semaine, surtout au vu de la façon dont s’est déroulée la journée de samedi dernier. Ce fut une nuit frustrante à tous les niveaux et je pense que les trois prochaines semaines constitueront un véritable test pour le conseil de direction du Pack.

Non seulement les Packers doivent rebondir contre LA Tech samedi, mais des victoires à Clemson et une équipe du Top 25 de la NIU à domicile contribueraient grandement à renverser la situation. Tout ne sera pas pardonné ou oublié avec une victoire déséquilibrée samedi, mais il faut enfin remettre cette attaque sur les rails et obtenir des pièces clés comme Noah Rogers, Justin Joly et Eaux de la Jordanie Les efforts impliqués pourraient contribuer grandement à rétablir la confiance à l’approche de la Vallée de la Mort.

Score final : NC State 51, Louisiana Tech 17