Louise Thompson rompt le silence après la course à l’hôpital en publiant une photo en blouse médicale et en informant les fans

LOUISE Thompson a rompu son silence sur les réseaux sociaux depuis l’hôpital en publiant une photo dans sa blouse médicale.

La star de Made In Chelsea a confirmé qu’elle était debout et capable de se déplacer après sa course à l’hôpital plus tôt cette semaine.

La femme de 32 ans a posé pour un selfie dans sa tenue rose et a partagé un message pour les fans.

Louise a déclaré aux fans: “Comme vous pouvez l’imaginer, je m’ennuie un peu, alors je pourrais enfin partager quelques liens pour des morceaux de bébé que nous avons trouvés inestimables avec le doux bébé Leo. qui me manque comme un fou.

Louise a partagé trois autres articles montrant des gadgets pour bébés qu’elle a recommandés aux parents, et un autre article sur sa philosophie de la vie maintenant qu’elle est maman.

Elle a déclaré: “Plus je vieillis, plus je veux donner la priorité au jeu. La vie est si sérieuse. Nous avons tous besoin d’un peu plus de bêtises dans nos vies.

Cela vient après que son petit ami Ryan, 31 ans, a partagé des photos de leur doux fils Leo jouant avec un jouet.

Il a dit: “Nous nous occupons jusqu’à ce que maman rentre de l’hôpital.”

Il a également partagé une photo de sa baignoire et a écrit dessus : “Bébé est couché, alors j’en prends 10 pour me tremper dans la baignoire.

«Bizarrement, Home Alone est à la télévision, donc je regarde ça. N’importe quoi pour remonter le moral, je suppose.





La star de Made in Chelsea continue de souffrir de problèmes de santé sept mois après la naissance traumatisante de leur fils.

Elle a été soignée à l’hôpital il y a quinze jours après que les médecins ont noté des «résultats de tests sanguins alarmants», mais elle a été libérée peu de temps après.

Son entreprise, la marque de vêtements de sport pour femmes Pocket Sport, a confirmé qu’elle était maintenant retournée pour un traitement dans un post sur ses histoires Instagram.

Ils ont dit : « Salut tout le monde, Team Pocket ici. Louise est malheureusement de retour à l’hôpital pour un petit moment et prend donc une pause des réseaux sociaux.

“Comme vous tous, j’en suis sûr, nous lui souhaitons un prompt rétablissement et lui envoyons tout l’amour.

“Louise nous a demandé de vous tenir tous au courant de certains éléments passionnants qui se déroulent chez Pocket pendant son absence.”

Louise a reçu un diagnostic de SSPT après avoir souffert de complications en donnant naissance à son fils Leo-Hunter, avec son partenaire Ryan Libbey, à la fin de l’année dernière.

Plus tard, elle a révélé à ses partisans que Leo-Hunter avait été traité dans une unité de soins intensifs néonatals (USIN) et qu’elle avait été traitée dans l’unité de soins intensifs pour adultes après la naissance.

