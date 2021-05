Louise Thompson révèle qu’elle est enceinte des mois après une fausse couche dévastatrice et dit qu’elle «  compte nos bénédictions  »

LOUISE Thompson a annoncé qu’elle était enceinte et attendait un bébé avec son fiancé Ryan Libbey.

La star de Made In Chelsea, 30 ans, dit qu’elle «compte nos bénédictions» car elle est enceinte quelques mois à peine après avoir subi une fausse couche dévastatrice plus tôt cette année.

Louise a déclaré qu’elle était maintenant à un «jalon plein d’espoir» après son scan de 12 semaines et a décidé de partager les nouvelles car son petit cadre de 5 pieds ne peut plus cacher sa bosse de bébé.

Elle a déclaré aux fans sur Instagram que sa grossesse avait été «difficile» jusqu’à présent et qu’elle n’avait pas du tout «documenté» son parcours.

«Je n’ai pratiquement pas pris de photos ou de vidéos de peur que quelque chose n’arrive», a-t-elle expliqué.

«Je me suis aussi senti comme A **. Je n’ai jamais su qu’une telle fatigue ou «planéité» existait pendant la grossesse.

«Il y a 0 clichés avant et après, pas de transformations hebdomadaires ou de vidéos amusantes révélées avec des amis et la famille menant une traînée de petits pains à un four, à la place il y a un tiroir rempli de 10 000 000 x milliards de tests de grossesse (sans vergogne et coûteux) et certains conversations sensibles où nous essayons de ne pas être trop excités. «

La future maman, naturellement nerveuse, a déclaré qu’elle pensait que son fiancé Ryan avait trouvé sa dernière grossesse encore plus difficile à gérer émotionnellement.

«J’ai vraiment de la chance d’avoir un partenaire aussi sensible et je me sens en sécurité en sachant que vous allez être le meilleur père du monde», a-t-elle déclaré.

«Nous avons maintenant atteint ce jalon plein d’espoir je suis vraiment heureux de pouvoir partager notre belle nouvelle avec vous tous .

«Je veux essayer de me détendre un peu et de pouvoir profiter du voyage car je suis informé qu’il se terminera en un éclair.»

Louise a expliqué qu’elle avait déjà eu des «commentaires» sur sa bosse de bébé grandissante et qu’elle ne pouvait plus le cacher.

«La vérité est que j’aurais peut-être attendu un peu plus longtemps pour partager, mais je ne pense pas que j’aurais pu cacher la nouvelle plus longtemps car il reste absolument ZERO de place dans ce torse court de 5 pieds pour une bosse croissante, sauf pour pousser MASSIVEMENT vers l’extérieur ce qui signifie qu’il devient très difficile de se cacher… J’ai déjà reçu quelques commentaires », a-t-elle déclaré.

«Je ressemble déjà à un véhicule à grande charge (les mots de Ryan ne sont pas les miens et d’ailleurs exactement le genre d’humour dont j’ai besoin pour me guider au cours des 6 prochains mois).

«Maintenant que c’est ouvert, j’aimerais pouvoir demander votre avis quand j’en ai besoin car il se passe tellement de choses dans mon corps que PERSONNE NE PARLE .

«Les hormones sont une chose de folie absolue et la grossesse couplée à la colite ulcéreuse a été un ravageur majeur et particulièrement une source d’anxiété. Qui en a fait l’expérience?

«J’ai toujours été fermement convaincu que les femmes sont surhumaines pour ce qu’elles supportent et maintenant j’ai encore plus de raisons de m’en tenir à cela.

«Bien que je me sente un peu partout mentalement et physiquement, je ne veux pas apparaître comme négatif, je ressens un immense sentiment de gratitude pour ce cadeau et je veux rester sensible à ceux qui sont encore sur leur chemin de fertilité. «

En mars dernier, Louise a déclaré aux fans que parler de sa fausse couche était «l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais faites».

Louise a déclaré que parler de sa fausse couche était l'une des «choses les plus difficiles» qu'elle ait faites

Elle a remercié les fans pour leur soutien alors qu’elle luttait contre «un niveau de douleur [she] jamais connu auparavant ».

Dans un long post sur Instagram aux côtés de photos de ses chiens, elle a écrit: «Je voulais juste dire UN GRAND GROS MERCI pour tous vos messages sincères, honnêtement, je suis un peu dépassée.

«Je dois être honnête, c’était probablement l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais faites. Beaucoup d’entre vous savent que j’ai eu du mal à parler en public dans le passé, de sorte que, couplé à l’ouverture sur un problème et un niveau de douleur que je n’ai jamais connu auparavant, était très intimidant, mais je suis heureux d’avoir partagé à cause de l’impact positif qu’il a eu.

«La vérité est que je crois qu’il est vraiment important de montrer que nous ne sommes pas toujours 100% stoïques, durs comme des clous, des femmes fortes et indépendantes!

La star a parlé de l'importance de s'ouvrir

«Nous sommes peut-être farouchement indépendants (des hommes), mais nous avons certainement besoin d’une communauté pour fonctionner – Nous, les humains, sommes des créatures sociales. Je déteste l’admettre, mais parfois les outils de la boîte à outils ne suffisent pas – seuls les bons vieux discours / écoute et partage de conseils feront l’affaire.

«Il est également souvent plus facile d’écouter la voix des autres que la voix dans notre propre tête.

«Regardons les choses en face, nous avons tous des problèmes et c’est ce qui nous rend intéressants. Etre confronté à des problèmes est une opportunité permanente.

«Si vous reconnaissez que quelque chose vous donne l’impression d’être de la merde, cela signifie que vous avez la possibilité d’en apprendre davantage sur vous-même.

Louise avec son fiancé Ryan

Louise et Ryan se sont fiancés en 2018 après s’être rencontrés en 2011 lors d’une séance de PT.

S’ouvrant sur la fausse couche, la star de télé-réalité a déclaré: «Je ne sais pas pourquoi je ressens le besoin de continuer à justifier ce message, je ne le fais certainement pas, je pense que j’ai un peu peur parce que c’est si brut et légèrement hors de ma zone de confort. Je suppose que c’est aussi parce qu’il n’y a pas de moyen facile de le dire, ni de moyen de l’enrober de sucre, mais plus tôt cette année, nous avons perdu notre bébé et c’était DIFFICILE.

«Je n’avais aucune idée qu’il était possible d’aimer quelqu’un que je n’avais jamais rencontré AUSSI BEAUCOUP.

«À partir du moment où j’ai vu les lignes sur le test de grossesse, j’ai commencé à établir un lien émotionnel et mon monde entier a changé, et que cela soit bouleversé.

Le couple s'est rencontré lors d'une session PT





Avant de partager quelques œuvres caritatives qui l’avaient aidée, elle a conclu: «Ce n’était tout simplement pas censé être, et j’espère que cela créera un espace pour quelque chose de beau à l’avenir.»