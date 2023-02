Louise Thompson révèle qu’elle a « survécu une deuxième fois » après avoir failli mourir d’une perte de sang massive

LOUISE Thompson a réfléchi à “survivre une deuxième fois” après avoir perdu trois litres de sang.

L’ancienne star de Made In Chelsea, 32 ans, se dit “rassurée” d’avoir survécu après deux traumatismes proches de la mort.

INSTAGRAM

Louise Thompson a réfléchi à «survivre deux fois» après deux drames majeurs sur la santé[/caption] Instagram

La star de Made In Chelsea a fait une hémorragie à domicile la semaine dernière[/caption]

Louise a déjà été franche en discutant de son travail traumatique et du SSPT qui en a résulté après la naissance de son fils Leo, maintenant âgé d’un an.

La semaine dernière, elle a de nouveau été emmenée à l’hôpital après une hémorragie à la maison.

Louise a d’abord dit aux fans qu’elle avait de nouveau vécu “une situation un peu inattendue”, avant de confirmer plus tard ce qui s’était passé.

L’ancienne star de télé-réalité a admis qu’elle essayait maintenant de « recadrer » sa double survie comme « rassurante ».

À côté d’une jolie photo d’elle-même dans un haut en maille et des leggings, elle a écrit sur Instagram : “Vous savez, ce qui est drôle dans le fait de survivre la deuxième fois, c’est que vous savez que vous n’êtes pas seulement chanceux. Vous comprenez la capacité du corps humain.

« Tu sais à quel point tu es fort. Vous comprenez ce dont la médecine moderne est capable et ce que vous pouvez supporter. Wow, vous pouvez supporter énormément de choses.

« J’essaie de le recadrer comme rassurant. C’est rassurant de voir que je suis allée et venue de l’hôpital (de manière inattendue) et que j’ai survécu à chaque fois.

Louise a poursuivi: «Je n’ai jamais pensé que cela m’arriverait, et c’est arrivé. Ensuite, je n’ai jamais pensé que cela se reproduirait. Mais c’est un peu le cas. Donc je suppose que rien dans la vie n’est certain. RIEN.

«Mais la bonne chose est que je peux en tirer des leçons. J’ai appris que je ne veux plus vivre ma vie dans la peur… et je ne vais certainement pas défaire tout mon travail acharné. J’ai d’excellents systèmes et un soutien en place maintenant.

« Soooo… Je veux reprendre la vie aussi normalement que possible s’il vous plaît. Avec une portion supplémentaire de perspective et de gratitude. ”

Louise a ajouté qu’elle essayait de se concentrer sur «l’absorption des bonnes choses», plutôt que de revenir sur ses traumatismes pour la santé.

En écrivant un ‘PS’, elle a conclu: “La semaine dernière, j’ai réussi à distraire toute pensée ruminante / analysante / sacrément horrible, circulante et obsessionnelle avec l’idée de rester allongé là en souhaitant avoir plus de temps avec mon garçon, ce qui me fait alors changer engrenage et sentir vv VVV présent et m’oblige à vraiment m’imprégner des bonnes choses.

“Une petite bénédiction… ou juste un autre jeu d’esprit.”

Le dernier message de Louise vient après qu’elle a partagé une vidéo de son fils Leo et de son fiancé Ryan Libbey brûlant de “mauvais souvenirs” dans un feu de joie.

Auparavant, PT Ryan s’était rendue sur Instagram pour informer les fans de sa dernière peur de la santé.

Le père d’un enfant a déclaré: “Vendredi dernier, il a de nouveau été renversé. Louise a encore fait une hémorragie à la maison.

« Transporté d’urgence à l’hôpital pour une intervention chirurgicale et une surveillance étroite pendant quatre jours. Louise est à la maison maintenant, stable et va bien. C’est une guerrière !

Instagram

Louise a réfléchi après avoir perdu trois litres de sang[/caption] INSTAGRAM

Son fiancé Ryan et son fils Leo brûlent de “mauvais souvenirs”[/caption]