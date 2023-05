Louise Thompson déclenche des rumeurs de querelle avec son frère Sam alors qu’elle supprime un message crypté et ne soutient pas son documentaire

LOUISE Thompson a fait allusion à une querelle avec son frère star de télé-réalité Sam après avoir supprimé un message crypté sur les réseaux sociaux.

L’ancienne star de Made In Chelsea, 33 ans, aurait supprimé un message de ses histoires Instagram qui faisait allusion à une rupture familiale.

Getty

Louise Thompson a fait craindre une « querelle de famille »[/caption] Rex

Selon Mail Online, Louise a admis qu’elle « traitait avec des problèmes importants » – y compris une « querelle » avec des proches.

Mais la mère d’un enfant a apparemment pris la décision rapide de le supprimer peu de temps après l’avoir publié.

Le message aurait déclaré: « J’ai fait face à beaucoup de stress la semaine dernière et je ne suis plus aussi résistant qu’avant. Ou peut-être que je le suis. Peut-être que je suis plus résilient, je fais juste face à des problèmes beaucoup plus importants.

« Problèmes de santé, querelles familiales, etc. Lorsque vous avez un enfant, vous avez moins de temps pour être égoïste et prendre soin de vous. »

Louise a également ajouté de l’huile sur le feu en omettant de soutenir publiquement la décision de Sam de parler de son combat contre le TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité).

Sam, qui comme sa sœur a trouvé la gloire dans Made In Chelsea, a été vu en train de parler de la maladie dans son documentaire Sam Thompson : Is this ADHD ? le lundi soir.

Après la diffusion de l’émission, Sam a écrit sur Instagram : « Salut, je suis Sam Thompson. Et je viens d’apprendre que j’ai le TDAH.

« Je suis vraiment fier de qui je suis et j’ai beaucoup de chance d’avoir une petite amie qui me soutient comme le fait Zara.

« Le voyage ne fait que commencer, et je voulais juste vous remercier tous d’avoir été si gentils depuis la sortie du documentaire car j’étais un peu nerveux. Je vous aime tous. »

La petite amie de Sam, l’ancienne star de Love Island, Zara McDermott, a écrit une réponse enthousiaste et lui a dit : « La vie avec le TDAH peut parfois être difficile, mais c’est aussi une bénédiction car cela fait de vous ce que vous êtes ; la personne énergique, créative, travailleuse et spontanée que vous êtes.

Mais fait intéressant, Louise n’a pas mentionné le documentaire de son frère sur son propre compte Instagram ni commenté sa publication.

Une source a suggéré à MailOnline que les frères et sœurs sont devenus distants et connaissent désormais « un manque de communication ».

L’initié a déclaré: « Ce n’est pas un secret, Sam et Louise se sont séparés ces derniers mois. »

Ils ont ajouté: «Le récent manque de communication alors qu’ils se lancent dans des projets particuliers a provoqué une rupture qu’ils n’ont pas encore réussi à résoudre.

« La famille espère que ce ne sont que des retombées typiques entre frères et sœurs, mais on craint que cela ne se déroule sans être trié, et plus cela continue, plus une résolution peut être difficile à trouver. »

Louise n’a pas partagé de photo de Sam sur sa grille depuis décembre.

Sam a mentionné sa sœur pour la dernière fois sur sa page Instagram lors de la Journée internationale de la femme en mars.

Postant un retour en arrière de Louise, leur mère et Zara, il a décrit sa sœur comme « l’image de la bravoure et du courage face à des obstacles terrifiants ».

Cela est venu après que Louise – qui est la mère de Leo – a failli mourir en donnant naissance à son fils en 2021.

Depuis, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises à la suite de complications et elle souffre de SSPT et d’anxiété postnatale.

Louise est fiancée à l’entraîneur personnel Ryan Libbey.

INSTAGRAM

Sam, photographié avec sa petite amie Zara, a présenté son propre documentaire sur le TDAH[/caption] INSTAGRAM

Louise et son fiancé Ryan sont les parents d’un fils Leo[/caption]