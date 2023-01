Louise Thompson de retour à l’hôpital alors qu’elle partage des symptômes inquiétants qui ne disparaîtront pas

LOUISE Thompson a révélé qu’elle était de retour à l’hôpital alors qu’elle partageait certains de ses symptômes inquiétants qui ne disparaîtront pas.

La courageuse ex-star de Made In Chelsea a déjà reçu un diagnostic de SSPT et a documenté son parcours de santé après la naissance traumatisante de son fils Leo.

Instagram

Louise a accueilli son petit fils Leo par césarienne fin 2021

Elle a partagé une photo de son lit d’hôpital et a déclaré qu’elle avait été réservée pour une intervention mais qu’elle était terrifiée.

Louise, 32 ans, a écrit sur la photo : « J’essaie d’éviter de me sentir déclenchée, mais mon corps continue de baisser de température et de trembler, presque comme si j’étais en état de choc.

« C’est incroyable comme le corps s’accroche au traumatisme. Faisons cela et restaurons ma foi dans les hôpitaux.

“V tient à passer outre ma peur de l’anesthésie générale et la peur de ne plus jamais me réveiller.”

Louise, qui est fiancée au fiancé Ryan Libbey, a remercié le personnel du NHS après la naissance de Leo après avoir « failli mourir » pendant le travail.

Elle a dû rester à l’hôpital pendant un mois après sa césarienne et a salué “la salle pleine de gens qui ont travaillé toute la nuit pour me sauver la vie”.

L’influenceur Instagram ajoutait à l’époque : « Danser deux fois avec la mort apporte une nouvelle vision du monde. Un rappel brutal de la brièveté et du caractère sacré de la vie.

Ses problèmes de santé persistent depuis et elle a été hospitalisée et sortie de l’hôpital et prend depuis des médicaments contre l’anxiété.

La star de la télévision est apparue dans la première série de Made In Chelsea en 2011, devenant l’un des personnages principaux de l’émission E4, tandis que son partenaire Libbey a rejoint le casting en 2016 lors d’un tournage dans le sud de la France.

Le couple s’est fiancé en 2018 après avoir proposé lors d’une randonnée à Los Angeles.

Pennsylvanie

Louise, 32 ans, est devenue célèbre sur Made In Chelsea