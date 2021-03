Louise Thompson a révélé qu’elle avait subi une fausse couche dévastatrice.

La star de Made In Chelsea, 30 ans, a parlé de la perte tragique de son premier enfant dans l’espoir que son histoire aidera les autres.

Elle n’avait pas encore dit au monde qu’elle attendait un bébé avec son fiancé Ryan Libbey.

Louise a cassé la nouvelle tragique pour ses abonnés Instagram en partageant une photo d’elle-même avec une bosse ainsi que son test de grossesse positif.

Elle a écrit: « Avertissement de déclenchement: fausse couche

« Je voulais partager mon histoire parce que cela pourrait aider quelqu’un, mais pour la première fois de ma vie, je suis en fait un peu perdu pour les mots. Peut-être que c’est parce que j’ai l’impression d’avoir TELLEMENT à dire et que je ne veux pas pour gaspiller cette opportunité ou parce que je ne suis pas sûr de l’avoir encore traitée à 100%, mais de toute façon, il n’y aura pas de moment «parfait», alors voilà, je ferai de mon mieux. On m’a toujours appris qu’un problème partagé est un problème divisé par deux, et je transmets ce mantra aux autres, encourageant toujours les gens à parler, parler, parler, il est donc temps de mettre en pratique ce que je prêche. «







(Image: Instagram)



Elle a ajouté: « Il peut sembler que partout où vous regardez sur Instagram, les gens sont aimés, aussi heureux que possible, se fiancent, achètent leur première maison, organisent des mariages intimes, obtiennent l’emploi de leurs rêves, annoncent des grossesses et d’autres occasions mémorables! Je sais. ma page est bombardée de ces choses en ce moment, l’algorithme me frappe dur, et cela peut être difficile à voir. Pour certaines personnes, les 12 derniers mois ont offert des perspectives vraiment excitantes et je suis vraiment heureux pour toutes ces personnes ( car il n’y a pas de pénurie de bonnes choses dans ce monde – il y en a beaucoup à faire) et c’est TRÈS important d’être heureux pour les gens.J’ai également eu des opportunités fantastiques au cours de l’année écoulée pour lesquelles je suis reconnaissant à Vvv.

«Mais alors que toutes ces choses incroyables se produisent pour les gens, il y a aussi beaucoup de S ** T qui se passe à huis clos – un côté que vous ne verrez peut-être pas.

«J’ai toujours choisi d’être transparent sur cette plateforme parce que je sais à quel point j’apprécie l’authenticité chez les autres, et je pense qu’il est SUPER important que nous parlions de nos luttes ainsi que de nos victoires afin que les gens ne pensent pas que tout le monde autour d’eux (en particulier ceux sur les réseaux sociaux) vivent dans le pays fantastique de LaLa, où seules de bonnes choses se produisent. Une autre raison pour laquelle je veux parler de ce qui s’est passé plus tôt cette année. Je ne sais pas pourquoi je ressens le besoin de continuer à justifier cela post, je ne le fais certainement pas, je pense que j’ai un peu peur parce que c’est tellement brut et un peu hors de ma zone de confort. Je suppose que c’est aussi parce qu’il n’y a pas de moyen facile de le dire, ni aucun moyen de l’enrober de sucre, mais plus tôt cette année, nous avons perdu notre bébé et c’était DIFFICILE et …







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



« mais plus tôt cette année, j’ai fait une fausse couche, nous avons perdu notre bébé et c’était vraiment difficile.

⁣ « Certains d’entre vous savent déjà à quel point ils sont fréquents (1 grossesse sur 4), mais pour moi, cela a été un choc total. C’est probablement dû au fait que les gens n’en parlent jamais vraiment. Perdre un bébé pendant la grossesse par une fausse couche ou une mortinaissance semble toujours être un sujet tabou lié à un certain degré de stigmatisation et de honte, et je souhaite vraiment que cela change. Je crois que l’une des façons dont cela PEUT changer est d’ouvrir un espace pour plus de conversations et de partage d’expériences les uns avec les autres.

⁣

« Je veux que les gens (et VOUS qui lisez ceci) sachent que si vous luttez, vous n’êtes pas seuls. Il y en a d’autres qui partagent votre douleur. »

Louise a ensuite détaillé la terrible douleur et le chagrin qu’elle a souffert.

Elle a écrit: «En toute honnêteté, je n’avais aucune idée qu’il était possible d’aimer quelqu’un que je n’avais jamais rencontré TELLEMENT. À partir du moment où j’ai vu les lignes sur le test de grossesse, j’ai commencé à construire un lien émotionnel et tout mon le monde a changé, et pour que cela soit enlevé était dévastateur. Un de mes adorables clients m’a en fait envoyé une citation de Winnie The Pooh qui disait «parfois les plus petites choses prennent le plus de place dans votre cœur», et je pense qu’elle a frappé le Un clou sur la tête. Toute cette affaire de fertilité peut être une RUSTE ET ÉPUISANTE – si vous savez, vous savez, mais vous n’êtes pas et ne serez JAMAIS seul.







(Image: Instagram)



⁣ « Après m’être ouvert à quelques amis, j’ai réalisé qu’il y en a pas mal d’autres qui ont vécu quelque chose de similaire. J’ai trouvé très réconfortant de leur parler de leurs expériences de deuil et de chagrin, et j’ai aussi trouvé incroyablement réconfortant de apprenez que vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose pour empêcher que cela ne se produise. Je ne ressens aucune culpabilité ni aucun reproche pour ce qui m’est arrivé. Ce n’était tout simplement pas censé être, et j’espère que cela créera de l’espace pour quelque chose beau dans le futur.

«Je sais que je me promène ce soir, alors je partagerai d’autres informations utiles demain, mais pour l’instant, si vous avez de bonnes ressources que vous souhaitez partager avec d’autres, veuillez les insérer dans les commentaires ci-dessous.

⁣

«J’ai vu que @miscarriageassociation organisait des groupes de soutien à la perte de grossesse pour ceux qui veulent parler / être entendus.⁣ Et ⁣ @ Tommys est une excellente organisation caritative qui finance la recherche sur la prévention de la perte de bébé.