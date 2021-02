Louise Redknapp a salué ses fans pour l’avoir soutenue après avoir parlé de la rupture de son mariage avec son ex-mari Jamie Redknapp.

La chanteuse de 46 ans a parlé franchement de l’un des moments les plus bas, dans lequel elle envisageait de se suicider.

Elle a dit à ses partisans que « c’est très difficile de s’ouvrir », à propos de l’époque de son divorce avec l’ancien footballeur Jamie.

Louise a admis qu’elle avait «fui» son mariage de 21 ans et que le divorce était en cours, elle a pensé à mettre fin à ses jours.

Après ses révélations de dimanche, elle a rendu grâce à ses fans qui l’ont inondée de messages de soutien, Louise se disant reconnaissante car il y a un tel « manque de compassion » ces jours-ci.







(Image: Getty Images Europe)



La chanteuse a posté sur Instagram dans lequel elle évoque sa nouvelle autobiographie, qui vient d’être publiée.

Louise a écrit: «Je voulais toucher la base et merci à tous, pour tous les messages que j’ai reçus aujourd’hui.

«’You’ve Got This’ n’est en aucun cas une autobiographie révélatrice, mais je parle de nombreux aspects différents de ma vie – des bonnes, des mauvaises et d’autres leçons que j’ai apprises en cours de route.

« J’espère vraiment que ce livre aidera, responsabilisera et apportera une sorte de lumière à quiconque a vécu ou traverse quelque chose qui n’a pas été facile. »

Elle a poursuivi: «C’est très difficile d’ouvrir car il y a tellement de jugement, de manque de compassion et de commentaires désagréables dans le monde aujourd’hui, mais la seule chose que j’ai apprise ces dernières années est que la gentillesse peut vraiment aller très loin!

« Alors à vous tous qui m’avez contacté aujourd’hui, merci je vous répondrai au plus grand nombre d’entre vous que je peux … vous avez tous ça! Love Lou ❤️ xxx. »







(Image: Instagram)



Lousie s’était ouverte dans une interview franche avec le magazine You, dans laquelle elle disait que son voyage Strictly l’avait autonomisée et au sommet d’une vague d’amour de soi, elle a laissé Jamie derrière.

Elle a admis: « Je ne voulais pas perdre autant de bonnes sensations. Avant que quiconque puisse m’arrêter, j’ai juste couru, aussi vite que le vent me prendrait.

«Je n’ai jamais regardé derrière, jusqu’à peut-être trop tard.

«J’aurais dû m’arrêter une minute et penser à d’autres personnes et avoir juste un peu plus de temps pour comprendre pourquoi je sentais que je ne pouvais plus le faire.

« Tout ce que je sais, c’est que j’aurais aimé essayer [to save the marriage]. «

Elle a ajouté: « Je veux dire à tous ceux qui envisagent de courir: » Ralentissez. Ne courez pas. » Parce qu’une fois que vous courez trop vite, vous ne pouvez pas regagner le terrain que vous avez perdu.

« Arrêtez, dites ce dont vous avez besoin, dites ce que vous pensez, n’ayez pas peur de dire ce qui se passe vraiment. Vous n’avez pas à vous taire. »

Louise a dit que le divorce l’avait envoyée dans une telle spirale descendante qu’elle avait envisagé de se suicider.

Ce n’était que des pensées de laisser ses fils Charley, maintenant 16 ans, et Beau, maintenant 12 ans, sans maman qui l’ont forcée à mettre ces pensées hors de son esprit.







(Image: PA)



Parlant de cette époque, Louise a déclaré: «Je serais debout dans le centre de Londres, à regarder les bus passer et je me demanderais s’il serait plus facile pour un bus de me sortir.

« Tout ce qu’il me faudrait, c’était que je sors au mauvais moment et tout serait fini. »

Le chanteur a poursuivi: « Pendant une fraction de seconde. Je me suis dit: » J’aimerais vraiment que tout disparaisse. «

«Mais j’ai deux petits hommes dont je sais que j’ai besoin de moi plus que tout. C’est là que mon égoïsme s’arrête – quand il s’agit d’eux.

«Je me souviens avoir regardé Selfridges et les bus et avoir dit: ‘Dieu, j’ai deux personnes qui ont besoin de moi, et ce sont les amours de ma vie, alors…’ C’est la seule chose qui m’a permis de continuer. Eux et ma mère. «

* Samaritans (116 123) exploite un service 24 heures sur 24 disponible tous les jours de l’année. Si vous préférez écrire ce que vous ressentez, ou si vous craignez d’être entendu au téléphone, vous pouvez envoyer un e-mail aux Samaritains à [email protected]

